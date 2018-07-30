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В Укренерго розповіли, за яких
обставин в столиці можуть...

В Укренерго розповіли, за яких обставин в столиці можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:45

В Укренерго розповіли, за яких обставин в столиці можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо рівень енергоспоживання не збільшиться і збережеться нормальна схема електромережі, відключення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 чи не позначиться на енергопостачанні споживачів у Києві.

Дивися повний текст В Укренерго розповіли, за яких обставин в столиці можуть відключити електроенергію.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:46

Ахметку вместе с кличком, который перевалил его долги на город, надо посадить на велосипеды и хай генерят энергию.
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