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В Україні запропонували скасувати
безкоштовну видачу житла

В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:29

В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу житла

Пропонуємо до обговорення:
Текст законопроекту планують представити для обговорення через два місяці.

Дивися повний текст В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу житла.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:29

Хотите урезать социальные стандарты - начните с себя. И пока все льготы себе не отмените - чужие не смейте трогать. И ЗП максимальная, не зависимо от ранга госслужащего - не должна превышать более чем в 4 раза среднестатистическую ЗП по Ураине. А если не выполняются вщатые на себя обязательства - то и просто минималка...
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:02

Re: В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу жит

Да эту богадельню с бесплатными квартирами надо было давным давно прикрыть
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:51

Само-собой, своих всех уже обеспечили бесплатными элитными квартирами на 3 колена вперед, теперь можно и прикрыть лавочку. Логично. Депутатам пораздавали, прокурорам, судьям, их заместителям и прочим родственникам приехавшим в Киев, теперь всё. :-)
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