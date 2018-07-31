Текст законопроекту планують представити для обговорення через два місяці.
Дивися повний текст В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу житла.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:29
В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу житла.
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:29
Хотите урезать социальные стандарты - начните с себя. И пока все льготы себе не отмените - чужие не смейте трогать. И ЗП максимальная, не зависимо от ранга госслужащего - не должна превышать более чем в 4 раза среднестатистическую ЗП по Ураине. А если не выполняются вщатые на себя обязательства - то и просто минималка...
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:02
Re: В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу жит
Да эту богадельню с бесплатными квартирами надо было давным давно прикрыть
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:51
Само-собой, своих всех уже обеспечили бесплатными элитными квартирами на 3 колена вперед, теперь можно и прикрыть лавочку. Логично. Депутатам пораздавали, прокурорам, судьям, их заместителям и прочим родственникам приехавшим в Киев, теперь всё. :-)
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