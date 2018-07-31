В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу житла

Додано: Чет 02 сер, 2018 18:47

Разница: молодая пара специалистов, которым по 30 лет- отучились, работают, платят налоги- вынуждены залезать в ипотеку и батрачить пол жизни.

С другой стороны- Марина, начала прогуливать школу с 7го класса, типичный представитель отрицаловки, залетела первый раз в 15 лет. К 30 годам нагуляла 4 личинок, постоянные пьянки и гулянки...и именно она получит соц жилье, а не молодые специалисты. Это всё что вам нужно знать о социалке в Украине: генетический мусор и отрицаловка в приоритете, спецы и образованные- нет. Потом вопросы: а почему они на запад едут?

Соц. жильё необходимо убрать и оставить на уровне рабочих общежитий. Пока работаешь- есть где жить, перестал- добро пожаловать на улицу.

А то выходит как: как жильё нахаляву надо- так помогите пожалуйста, а как налоги платить и его отрабатывать- та не, норм же все.