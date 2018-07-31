В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу житла

Додано: Чет 02 сер, 2018 19:41

Это была кормушка для тех кто раздавал. Надо чтобы у людей доходы позволяли хотя бы арендовать себе жильё, если нет возможности купить, а то когда в одной квартире проживает по 3 поколения, то и семьи распадаются и ещё много неудобств. Такая ситуация была у знакомых, жили все в двушке -7 чел, молодая пара с маленьким ребёнком уехала в Канаду, арендовать жильё в Киеве было дорого, там сразу предоставили квартиру и работу. Сейчас у них уже 4 детей, и квартира с машиной, и в Киев прилетали несколько раз с детьми в гости. Уже могли бы себе тут квартиру купить, но таких планов нет, хотят чтобы дети учились не в Украине.

Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)