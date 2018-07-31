Текст законопроекту планують представити для обговорення через два місяці.
Дивися повний текст В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу житла.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:29
В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу житла.
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:29
Хотите урезать социальные стандарты - начните с себя. И пока все льготы себе не отмените - чужие не смейте трогать. И ЗП максимальная, не зависимо от ранга госслужащего - не должна превышать более чем в 4 раза среднестатистическую ЗП по Ураине. А если не выполняются вщатые на себя обязательства - то и просто минималка...
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:02
Re: В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу жит
Да эту богадельню с бесплатными квартирами надо было давным давно прикрыть
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:51
Само-собой, своих всех уже обеспечили бесплатными элитными квартирами на 3 колена вперед, теперь можно и прикрыть лавочку. Логично. Депутатам пораздавали, прокурорам, судьям, их заместителям и прочим родственникам приехавшим в Киев, теперь всё. :-)
Додано: Чет 02 сер, 2018 18:47
Разница: молодая пара специалистов, которым по 30 лет- отучились, работают, платят налоги- вынуждены залезать в ипотеку и батрачить пол жизни.
С другой стороны- Марина, начала прогуливать школу с 7го класса, типичный представитель отрицаловки, залетела первый раз в 15 лет. К 30 годам нагуляла 4 личинок, постоянные пьянки и гулянки...и именно она получит соц жилье, а не молодые специалисты. Это всё что вам нужно знать о социалке в Украине: генетический мусор и отрицаловка в приоритете, спецы и образованные- нет. Потом вопросы: а почему они на запад едут?
Соц. жильё необходимо убрать и оставить на уровне рабочих общежитий. Пока работаешь- есть где жить, перестал- добро пожаловать на улицу.
А то выходит как: как жильё нахаляву надо- так помогите пожалуйста, а как налоги платить и его отрабатывать- та не, норм же все.
Додано: Чет 02 сер, 2018 19:19
Re: В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу жит
Додано: Чет 02 сер, 2018 19:41
Re: В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу жит
Это была кормушка для тех кто раздавал. Надо чтобы у людей доходы позволяли хотя бы арендовать себе жильё, если нет возможности купить, а то когда в одной квартире проживает по 3 поколения, то и семьи распадаются и ещё много неудобств. Такая ситуация была у знакомых, жили все в двушке -7 чел, молодая пара с маленьким ребёнком уехала в Канаду, арендовать жильё в Киеве было дорого, там сразу предоставили квартиру и работу. Сейчас у них уже 4 детей, и квартира с машиной, и в Киев прилетали несколько раз с детьми в гости. Уже могли бы себе тут квартиру купить, но таких планов нет, хотят чтобы дети учились не в Украине.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Чет 02 сер, 2018 21:52
Re: В Україні запропонували скасувати безкоштовну видачу жит
Додано: Чет 02 сер, 2018 22:14
Джон увы, такие Марины нигде не работают и времени у них полно: ходят пороги оббивают, за деточек радеют, а то как же им без квартирки то жить, без субсидии, и вообще- выселить за долги нельзя- дети несовершеннолетние
Додано: Чет 02 сер, 2018 22:18
А что мешает получить бесплатное образование, учиться на 5ки и на бюджете закончить техникум, университет? Что, лень и плохие гены? Не можешь и не хочешь учиться и работать- сёл у нас полно, от государства 10 соток, 2 га пай и вперед в светлое будущее.
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