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Новий податковий закон про багатих зробить з банкірів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:41
Пропонуємо до обговорення:
Думки експертів щодо пропонованих законопроектом змін розділилися.
Дивися повний текст Новий податковий закон про багатих зробить з банкірів поліцейських
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