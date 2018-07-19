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Ощадбанк продає завод з виробництва паливних гранул за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:22
Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк продає завод з виробництва палива, що належить холдингу "Креатив Агро", за 43 мільйони гривень.
Дивися повний текст Ощадбанк продає завод з виробництва паливних гранул за 43 мільйони
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:22
Та продавали б уже за 43 тыщи.
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