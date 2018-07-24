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Влада придумала новий спосіб
впорядкувати парковки в...

Влада придумала новий спосіб впорядкувати парковки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:46

Влада придумала новий спосіб впорядкувати парковки в...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб водії не залишали машини в крайніх правих рядах на проїжджій частині, почали облаштовувати спеціальні «кишені».

Дивися повний текст Влада придумала новий спосіб впорядкувати парковки в центрі Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:46

Да уж, сделали карманы на 6+1 машин, прямо достижение… А напротив Ботсада поставили бетонные полусферы (маразм) в итоге широченный асфальт тепер тупо ни для кого. Пешеходов там не настолько много, магазинов нет, киосков нет, клумб нет, место гуляет, а запарковаться на тротуаре уже невозможно. Маразм победил здравый смысл. Пропала парковка для пол сотни машин.
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