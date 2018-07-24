Щоб водії не залишали машини в крайніх правих рядах на проїжджій частині, почали облаштовувати спеціальні «кишені».
Дивися повний текст Влада придумала новий спосіб впорядкувати парковки в центрі Києва.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:46
Влада придумала новий спосіб впорядкувати парковки в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада придумала новий спосіб впорядкувати парковки в центрі Києва.
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:46
Да уж, сделали карманы на 6+1 машин, прямо достижение… А напротив Ботсада поставили бетонные полусферы (маразм) в итоге широченный асфальт тепер тупо ни для кого. Пешеходов там не настолько много, магазинов нет, киосков нет, клумб нет, место гуляет, а запарковаться на тротуаре уже невозможно. Маразм победил здравый смысл. Пропала парковка для пол сотни машин.
Додано: Чет 02 сер, 2018 18:55
Наконец-то. Штраф поднять только надо до 10к гривен, чтобы исчезли желающие б*** и прочая нечисть с полос.
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