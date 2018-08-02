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У США заарештували трьох
українських хакерів

У США заарештували трьох українських хакерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:39

У США заарештували трьох українських хакерів

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції США повідомило про арешт трьох громадян України за підозрою в причетності до хакерського угруповання FIN7.

Дивися повний текст У США заарештували трьох українських хакерів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:39

Так в США или в Испании/Германии/Польше?
hodkonem36
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