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В Україні з початку року
видобули 12 мільярдів кубів газу

В Україні з початку року видобули 12 мільярдів кубів газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:56

В Україні з початку року видобули 12 мільярдів кубів газу

Пропонуємо до обговорення:
Видобуток природного газу в Україні за січень-липень 2018 року скоротився в порівнянні з січнем-липнем 2017 року на 0,6% - до 11,972 млрд кубометрів, повідомляє оператор газотранспортної системи України - держкомпанія «Укртрансгаз».

Дивися повний текст В Україні з початку року видобули 12 мільярдів кубів газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:56

Так ведь мы уже добываем больше чем потребляет население.
wild2006
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