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В Україні з початку року видобули 12 мільярдів кубів газу
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:56
Пропонуємо до обговорення:
Видобуток природного газу в Україні за січень-липень 2018 року скоротився в порівнянні з січнем-липнем 2017 року на 0,6% - до 11,972 млрд кубометрів, повідомляє оператор газотранспортної системи України - держкомпанія «Укртрансгаз».
Дивися повний текст В Україні з початку року видобули 12 мільярдів кубів газу
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:56
Так ведь мы уже добываем больше чем потребляет население.
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