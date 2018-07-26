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Куртку Гана Соло із “Зоряних воєн” хочуть продати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 19:02
Пропонуємо до обговорення:
Куртку Гаррісона Форда, яку актор носив в ролі Гана Соло в п'ятій частині Зоряних війн, продадуть у вересні на аукціоні у Великій Британії.
Дивися повний текст Куртку Гана Соло із “Зоряних воєн” хочуть продати на аукціоні за $1,3 мільйона
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