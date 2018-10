Уряд прогнозує, що ціни на газ для населення зростуть на 18%

Додано: Пон 06 сер, 2018 13:22

BBC написав: AlifeSoft написав: Граждане, ставьте тепловые насосы. Вы экономите энергоресурсы и делает экономику экономной. Граждане, ставьте тепловые насосы. Вы экономите энергоресурсы и делает экономику экономной.

150 кгрн для квартиры стоит его установить, но за "централизваное отопление" все равно платить, т.к. его не дают отключить. 150 кгрн для квартиры стоит его установить, но за "централизваное отопление" все равно платить, т.к. его не дают отключить.



У меня на дом 88 квадратов обошлось в 57 тыс грн. Доллар вроде тогда был уже по 24.



А с центральным отоплением можно проще: разрываете договор, подаёте свой и не платите. Многие хитрые так делают и ни теплосеть ни суд не может ничего сделать. Суд требует договор, а теплосеть не может его заключить. Так что тепло нашару. У меня на дом 88 квадратов обошлось в 57 тыс грн. Доллар вроде тогда был уже по 24.А с центральным отоплением можно проще: разрываете договор, подаёте свой и не платите. Многие хитрые так делают и ни теплосеть ни суд не может ничего сделать. Суд требует договор, а теплосеть не может его заключить. Так что тепло нашару.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda