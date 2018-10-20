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Уряд прогнозує, що ціни на газ
для населення зростуть на 18%

Уряд прогнозує, що ціни на газ для населення зростуть на 18%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 сер, 2018 21:43

Уряд прогнозує, що ціни на газ для населення зростуть на 18%

Пропонуємо до обговорення:
Станом на грудень 2018 року відповідно до грудня минулого року зростання цін на газ для населення складе 18%

Дивися повний текст Уряд прогнозує, що ціни на газ для населення зростуть на 18%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 сер, 2018 07:48

Але якщо девальвація гривні продовжиться, ринкова вартість газу, яка визначається в доларах, в гривнєвому еквіваленті збільшиться.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 04 сер, 2018 08:40

  0mage0 написав:Але якщо девальвація гривні продовжиться, ринкова вартість газу, яка визначається в доларах, в гривнєвому еквіваленті збільшиться.

при самых невыгодных подсчетах с 24 до 27 грн это 12% , а не 18% . Так что не надо
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 сер, 2018 19:23

Граждане, ставьте тепловые насосы. Вы экономите энергоресурсы и делает экономику экономной.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 сер, 2018 22:19

  AlifeSoft написав:Граждане, ставьте тепловые насосы. Вы экономите энергоресурсы и делает экономику экономной.

150 кгрн для квартиры стоит его установить, но за "централизваное отопление" все равно платить, т.к. его не дают отключить.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 06 сер, 2018 13:22

  BBC написав:
  AlifeSoft написав:Граждане, ставьте тепловые насосы. Вы экономите энергоресурсы и делает экономику экономной.

150 кгрн для квартиры стоит его установить, но за "централизваное отопление" все равно платить, т.к. его не дают отключить.


У меня на дом 88 квадратов обошлось в 57 тыс грн. Доллар вроде тогда был уже по 24.

А с центральным отоплением можно проще: разрываете договор, подаёте свой и не платите. Многие хитрые так делают и ни теплосеть ни суд не может ничего сделать. Суд требует договор, а теплосеть не может его заключить. Так что тепло нашару.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 23:01

Шановний пане президент! Для чого виконувати ПЕРШУ УМОВУ МВФ (підвищення ціни на газ), якщо всім (у тому числі і ВАМ)зрозуміло, що другу умову (РЕАЛЬНА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЕЮ) ані ВИ ані будь -хто інший НЕ ВИКОНАЕ!!! В Украіні це неможливо!!! ВИБАЧТЕ, але я буду платити по старій ціні (6,99грн за куб) Я категорично проти підвищення ціни!
kerebko5
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