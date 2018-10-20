Станом на грудень 2018 року відповідно до грудня минулого року зростання цін на газ для населення складе 18%
Дивися повний текст Уряд прогнозує, що ціни на газ для населення зростуть на 18%.
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Додано: П'ят 03 сер, 2018 21:43
Уряд прогнозує, що ціни на газ для населення зростуть на 18%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд прогнозує, що ціни на газ для населення зростуть на 18%.
Додано: Суб 04 сер, 2018 07:48
Але якщо девальвація гривні продовжиться, ринкова вартість газу, яка визначається в доларах, в гривнєвому еквіваленті збільшиться.
Додано: Суб 04 сер, 2018 08:40
при самых невыгодных подсчетах с 24 до 27 грн это 12% , а не 18% . Так что не надо
свинорыл
Додано: Суб 04 сер, 2018 19:23
Граждане, ставьте тепловые насосы. Вы экономите энергоресурсы и делает экономику экономной.
Додано: Суб 04 сер, 2018 22:19
150 кгрн для квартиры стоит его установить, но за "централизваное отопление" все равно платить, т.к. его не дают отключить.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 06 сер, 2018 13:22
У меня на дом 88 квадратов обошлось в 57 тыс грн. Доллар вроде тогда был уже по 24.
А с центральным отоплением можно проще: разрываете договор, подаёте свой и не платите. Многие хитрые так делают и ни теплосеть ни суд не может ничего сделать. Суд требует договор, а теплосеть не может его заключить. Так что тепло нашару.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 22 жов, 2018 23:01
Шановний пане президент! Для чого виконувати ПЕРШУ УМОВУ МВФ (підвищення ціни на газ), якщо всім (у тому числі і ВАМ)зрозуміло, що другу умову (РЕАЛЬНА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЕЮ) ані ВИ ані будь -хто інший НЕ ВИКОНАЕ!!! В Украіні це неможливо!!! ВИБАЧТЕ, але я буду платити по старій ціні (6,99грн за куб) Я категорично проти підвищення ціни!
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