Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Квесторе_поверніться
... яких братків?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 жов, 2018 18:28
Квесторе_поверніться
... яких братків?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:18
При наличии Видсоточки от шарика, вообще нет смысла столбиться меньше чем под 17,5%, тем более сейчас, когда нбу в очередной, уже третий раз в этом году, увеличил ставку рефинансирования, и заявил, что в ближайшее время дешевых денег для банков не будет.
Какие могут быть суркисы по 16,5%, которые каждый год, в течение последних пяти, отменяют пополнение вкладов? Столбиться в кэптивном овно-а-банке - себя не уважать
Додано: Вів 02 жов, 2018 07:33
Ціна 2 грн, а Шаромига може в любий момент знизити прОцент. І більше Фонда йому не занесеш.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 02 жов, 2018 09:21
И за три года существования продукта ни разу этого не сделал, в отличие от а-банка, который каждый год запрещает пополчения столбов..., я уже не говорю о том, что туда даже фонд заносить опасно, потому все время люди пишут о проблемах с выводом средств
Додано: Вів 02 жов, 2018 09:33
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
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Додано: Сер 03 жов, 2018 09:37
Всем лёгкой среды! А мы предлагаем вашему вниманию еженедельный обзор новостей и изменений по кредитным картам.
С 03.10. банк Форвард вносит изменения в тариф “Плата за пропуск минимального платежа”. Теперь, если вы впервые пропустите платеж, вам придется заплатить штраф в размере 150 грн. Во второй и третий раз подряд эта сумма будет составлять 250 грн. Ну, а если вы допустите пропуск минимального платежа и в четвертый раз подряд - заплатите уже 400 грн.
Оформить заявку на карты банка Форвард на Finance.UA
Пиреус Банк возвращает до 7% от потраченных средств благодаря услуге сashback, что обеспечивает клиентам частичный возврат средств за оплату покупок кредитными картами.
Теперь каждый раз, когда клиент расплачивается кредитной картой от Пиреус Банка за товары и услуги, на его карточку насчитывается не менее 30 грн. и не более 300 грн. от суммы потраченных средств на определенные товары и услуги, произведенные в установленные Графиком периоды. Согласно графику до конца декабря средства возвращаются за оплату покупок в магазинах косметики и бытовой химии, аптеках, учреждениях красоты, медицины и здоровья. Также условия распространяются на сферу развлечений спорта и магазины Duty free.
Возврат средств осуществляется на счет клиента в первый рабочий день каждого месяца.
monobank перешел на новые чипы Samsung в свежей партии карт. Одним из приятных следствий этого станет то, что за счет более современных кристаллов чип станет меньше.
Заказать карту monobank на Finance.UA
У нас на портале вы можете прочесть о Битве кредиток: monobank vs Приватбанк. А сравнить карты и других банков можно с помощью нашего сервиса.
Интересный факт: средняя задолженность по кредитной карте для американского взрослого в 2013 году составляла почти $ 5000. Также, что интересно, женщины чаще, чем мужчины, оплачивают минимальные суммы кредиткой и сохраняют на ней положительный баланс.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:49
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
КищМиш в грека 7% лише на ці точки в жовтні і листопаді.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 03 жов, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:50
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:53
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
хм, аж в 2013-ому?
а як щодо свіжіших фактів
2014
2015
2016
2017 Ж)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:03
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