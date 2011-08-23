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Обзор новинок и интересных
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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 18:28

Квесторе_поверніться
... яких братків?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:18

  Квесторе_поверніться написав:Ще братків сюди можна записати
16,3% на півроку і 16,5% на рік.

При наличии Видсоточки от шарика, вообще нет смысла столбиться меньше чем под 17,5%, тем более сейчас, когда нбу в очередной, уже третий раз в этом году, увеличил ставку рефинансирования, и заявил, что в ближайшее время дешевых денег для банков не будет.
Какие могут быть суркисы по 16,5%, которые каждый год, в течение последних пяти, отменяют пополнение вкладов? Столбиться в кэптивном овно-а-банке - себя не уважать
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 07:33

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ще братків сюди можна записати
16,3% на півроку і 16,5% на рік.

При наличии Видсоточки от шарика, вообще нет смысла столбиться меньше чем под 17,5%, тем более сейчас, когда нбу в очередной, уже третий раз в этом году, увеличил ставку рефинансирования, и заявил, что в ближайшее время дешевых денег для банков не будет.
Какие могут быть суркисы по 16,5%, которые каждый год, в течение последних пяти, отменяют пополнение вкладов? Столбиться в кэптивном овно-а-банке - себя не уважать

Ціна 2 грн, а Шаромига може в любий момент знизити прОцент. І більше Фонда йому не занесеш.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ще братків сюди можна записати
16,3% на півроку і 16,5% на рік.

При наличии Видсоточки от шарика, вообще нет смысла столбиться меньше чем под 17,5%, тем более сейчас, когда нбу в очередной, уже третий раз в этом году, увеличил ставку рефинансирования, и заявил, что в ближайшее время дешевых денег для банков не будет.
Какие могут быть суркисы по 16,5%, которые каждый год, в течение последних пяти, отменяют пополнение вкладов? Столбиться в кэптивном овно-а-банке - себя не уважать

Ціна 2 грн, а Шаромига може в любий момент знизити прОцент. І більше Фонда йому не занесеш.

И за три года существования продукта ни разу этого не сделал, в отличие от а-банка, который каждый год запрещает пополчения столбов..., я уже не говорю о том, что туда даже фонд заносить опасно, потому все время люди пишут о проблемах с выводом средств
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:33

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Квесторе_поверніться написав:а Шаромига може


яка ще шаромига, квещур?
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:37

Всем лёгкой среды! А мы предлагаем вашему вниманию еженедельный обзор новостей и изменений по кредитным картам.

С 03.10. банк Форвард вносит изменения в тариф “Плата за пропуск минимального платежа”. Теперь, если вы впервые пропустите платеж, вам придется заплатить штраф в размере 150 грн. Во второй и третий раз подряд эта сумма будет составлять 250 грн. Ну, а если вы допустите пропуск минимального платежа и в четвертый раз подряд - заплатите уже 400 грн.
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Пиреус Банк возвращает до 7% от потраченных средств благодаря услуге сashback, что обеспечивает клиентам частичный возврат средств за оплату покупок кредитными картами.
Теперь каждый раз, когда клиент расплачивается кредитной картой от Пиреус Банка за товары и услуги, на его карточку насчитывается не менее 30 грн. и не более 300 грн. от суммы потраченных средств на определенные товары и услуги, произведенные в установленные Графиком периоды. Согласно графику до конца декабря средства возвращаются за оплату покупок в магазинах косметики и бытовой химии, аптеках, учреждениях красоты, медицины и здоровья. Также условия распространяются на сферу развлечений спорта и магазины Duty free.
Возврат средств осуществляется на счет клиента в первый рабочий день каждого месяца.

​monobank перешел на новые чипы Samsung в свежей партии карт. Одним из приятных следствий этого станет то, что за счет более современных кристаллов чип станет меньше.
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У нас на портале вы можете прочесть о Битве кредиток: monobank vs Приватбанк. А сравнить карты и других банков можно с помощью нашего сервиса.

Интересный факт: средняя задолженность по кредитной карте для американского взрослого в 2013 году составляла почти $ 5000. Также, что интересно, женщины чаще, чем мужчины, оплачивают минимальные суммы кредиткой и сохраняют на ней положительный баланс.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:49

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:магазины Duty free.

КищМиш в грека 7% лише на ці точки в жовтні і листопаді.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 03 жов, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:50

  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
... яких братків?

Братків Суркісів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:53

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:Интересный факт: средняя задолженность по кредитной карте для американского взрослого в 2013 году

хм, аж в 2013-ому? :)
а як щодо свіжіших фактів
2014
2015
2016
2017 Ж)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Financial Expert написав:магазины Duty free.

КищМиш в грека 7% лише на ці точки в жовтні і листопаді.


Дякуємо за уточнення!
Financial Expert
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