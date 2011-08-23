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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:10

greenozon

Згідно звіту Experian у 2017 році середня заборгованість склала 6354 долара.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:11

  Financial Expert написав:greenozon

Згідно звіту Experian у 2017 році середня заборгованість склала 6354 долара.

І скільки тих боржників?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:21

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https://www.experian.com/blogs/ask-expe ... of-credit/

Написано, про щось порядка 181 мільйона.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:23

во штати даюсть

і то при загальному населенні 320 000 000 людей

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... lation.svg
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:07

  Financial Expert написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Financial Expert написав:магазины Duty free.

КищМиш в грека 7% лише на ці точки в жовтні і листопаді.


Дякуємо за уточнення!

Чуток недоработали, там же сцылко есть на условия кб

http://www.piraeusbank.ua/ru/Cashback_f ... cards.html
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:06

  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
... яких братків?


Одни двойки. Ничего не знаете. :lol:
Ratatui
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