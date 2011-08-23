Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

greenozon
Згідно звіту Experian у 2017 році середня заборгованість склала 6354 долара.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:10
greenozon
Згідно звіту Experian у 2017 році середня заборгованість склала 6354 долара.
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:11
І скільки тих боржників?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:21
Квесторе_поверніться
Написано, про щось порядка 181 мільйона.
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:23
во штати даюсть
і то при загальному населенні 320 000 000 людей
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:07
Чуток недоработали, там же сцылко есть на условия кб
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:06
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:38
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Я на банківських гілках - не частий гість, тому так....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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