Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

greenozon
Згідно звіту Experian у 2017 році середня заборгованість склала 6354 долара.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:10
greenozon
Згідно звіту Experian у 2017 році середня заборгованість склала 6354 долара.
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:11
І скільки тих боржників?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:21
Квесторе_поверніться
Написано, про щось порядка 181 мільйона.
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:23
во штати даюсть
і то при загальному населенні 320 000 000 людей
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:07
Чуток недоработали, там же сцылко есть на условия кб
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:06
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:38
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Я на банківських гілках - не частий гість, тому так....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:40
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
А когда они ставки уменьшали по уже открытым депо? Не припомню что то.
Ну и 19% уже можно будет получить следующей зимой.
Ещё Мега можно посмотреть.
Но вот эти как раз пополнения зажимали уже не раз. (
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:20
Итак, пятница, а значит самое время для нашего очередного еженедельного обзора новостей и изменений по депозитам.
ПУМБ повысил процентные ставки по депозитам в гривне. Теперь их максимальная доходность составляет до 16% годовых в гривне. Такие условия действуют для депозита «Доходный». Также с 1 октября для депозитов «Доходный» и «Депозитный конструктор» Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) действует новый срок размещения – 18 месяцев.
Кроме того, стоит отметить что депозит может быть оформлен как в отделении банка, так и через интернет банкинг «ПУМБ Online». Оформляя депозит самостоятельно через ПУМБ Online клиент гарантированно получает бонус +0,3% годовых к стандартным ставкам.
А получить дополнительный бонус к депозиту «Доходный» от ПУМБ вы можете у нас на портале.
Банк Альянс внёс изменения в депозитную программу с 4 октября. Вот основные из них:
- изменились ставки, теперь максимально можно получить 17% в гривне, 5% в долларах США и 4% в евро по депозиту Сберегательный, разместив его на 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока;
- добавлена надбавка от суммы вклада, если больше 250 тыс. грн +1%, если больше 1 млн, то +1,5%;
- добавлена программа лояльности для тех, кто переоформляет вклад: +0,5% в грн, и + 0,25% в валюте;
- вклад «Капитальный» можно пополнять в течение всего срока действия вклада.
А также вы можете ещё повысить доходность по вкладам банка Альянс, воспользовавшись нашим Бонусом к депозитам.
Universal Bank также внёс изменения по депозитам с 1 октября. Основные из них коснулись депозита Срочный. Так этот вклад теперь можно пополнять в течение всего периода на любую сумму, а также есть возможность капитализации процентов. Максимальные ставки по этому вкладу теперь составляют 15,75% в грн., 4,75% в долларах США и 3,75% в грн. Повышенную на 0,25% ставку могут получить владельцы карт Platinum/monobank, а также клиенты-пенсионеры.
Увеличить ставку по вкладам Universal Bank до 2,2% можно с помощью нашей программы Бонус по депозитам.
Прокредит Банк еще раз с 02.10. поднял ставку по Срочному депозиту в гривне: теперь максимум можно получить, разместив средства более 100 тысяч гривен на 12 месяцев под 17,5% годовых.
Радабанк обновил депозитную программу с 01.10.2018 года. По срочным депозитам максимальная ставка у вклада ОГО на срок: 17% в гривне на 6 и 12 месяцев, 4% в долларах США и 3,8% в евро на 12 месяцев. Максимальные же ставки сохраняют депозитные сертификаты на 12 месяцев - 17,5% в гривне, 4,5% в долларах США и 4,3% в евро.
В сентябре ТАСкомбанк внедрил новые условия по депозиту «Прибыльный». Теперь доходность вклада повышается каждые три месяца. Всего возможно 4 пролонгации вклада. Бонус за пролонгацию вклада: в национальной валюте: за 1-3 пролонгацию договора + 1%; за 4 пролонгацию договора + 1,5%; в иностранной валюте за 1-4 пролонгацию +0,25%. Соответственно при базовых ставках: гривна 14,5%, доллар США 2%, евро 0,5% на протяжении 13-15 месяца размещения на ваши средства будут начисляться проценты по ставке: гривна 19%, доллар США 3%, евро 1,5%.
Согласно новым условиям депозита банк также предлагает более гибкие условия досрочного снятия средств. В случае необходимости средства можно снять уже через три месяца после размещения или каждые следующие три месяца.
Разместить вклад в ТАСкомбанке и поучаствовать в Розыгрыше от ТОП-Банков можно у нас на портале.
Форвард Банк обновил линейку своих депозитов вкладом Сберегательный. Базовый срок у этого вклада 90 дней, ставка 14%. По депозиту предусмотрена автопролонгация с увеличением ставки на 2%, максимум 3 раза. Соответственно ставка, по которой будут начисляться проценты на вклад составляет: 1-й период - 16%, 2-й период - 18%, 3-й период - 20%.
Также банк изменил ставки по вкладам Максимум, Шаг навстречу Стандарт и Альтернативный на 3, 6 и 12 месяцев: 14,3%, 15,5% и 13,7% соответственно. Максимальная ставка осталась без изменений и составляет 16,9% годовых.
А получить более высокую ставку по вкладу Альтернативный вы можете на странице Бонуса к этому депозиту.
Интересный факт: впервые хранением денег на подобии Банка с помощью «банок» начали заниматься древние греки и хранение это выглядело так: комната Банка, в комнате большой стол, на столе стоят «банки» (тогда это были кувшины с деньгами), а на банках надписи с именами тех кому принадлежит эта «банка», вот такая картина. И вот так за пару тысяч лет методы хранения денег прошли путь практически от «трехлитровой банки» до полноценного Банка.
Хороших вам выходных и до встречи на следующей неделе!
Додано: Пон 08 жов, 2018 09:56
Начало новой недели как всегда приносит с собой наш очередной еженедельный обзор новостей и изменений в сфере кредитов наличными.
4 октября 2018, рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Альфа-Банка и долгосрочный кредитный рейтинг облигациям банка на уровне «uaAAА» по национальной шкале. Банк или отдельный долговой инструмент с рейтингом «uaAAА» характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.
Решение о подтверждении рейтинга было принято по итогам работы Банка за II квартал 2018 года, а также на основании выводов, сделанных по результатам анализа финансовой и статистической отчетности Банка за январь-август 2018 года. РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает, что в течение всего указанного периода Банк полностью выполнял свои обязательства перед клиентами и кредиторами, был хорошо обеспечен ликвидностью, имел адекватную капитализацию и вел прибыльную деятельность.
Также банк презентовал серию обновлений своего Alfa-Mobile. Среди новинок, в частности, и то, что в обновленном приложении клиент Альфа-Банка Украина получает индивидуальный кредитный лимит и возможность оформить один из кредитных продуктов банка: кредитную карту «Максимум» или «Максимум Наличные», кредит наличными или продукт «Моментальные деньги» (мгновенный кредит наличными на существующую дебетовую карту банка).
Оформить кредит от Альфа-Банка на портале Finance.UA
Компания ФКС сообщает, что для оптимизации обслуживания пользователей УБКИ и ФКС в сфере кредитования, улучшения услуг, связанных с обработкой и анализом информации, предоставление физическим и юридическим лицам оптимальных кредитных консультационных услуг, информации по кредитным программам ФКС, а также новыми кредитами, было подписано дополнительное соглашение между Украинской бюро кредитных историй и Финансово-кредитным супермаркетом. В рамках нового соглашения пользователи получат необходимую оперативную помощь при офомлении нового кредита, кредитными программами ФКС, консультацию о своей текущей кредитной истории и возможность получения нового займа в отделениях ФКС.
Оставить заявку на кредит от ФКС
Банк Кредит Днепр снова проводит акцию «Телевизор за кредит», во время действия которой – с 1 октября по 31 декабря 2018 года – все клиенты, оформившие кредиты наличными на сумму от 30 до 50 тыс. грн, получат подарочную карту, которую смогут обменять на современный телевизор в торговой сети крупнейшего национального ритейлера бытовой техники и электроники «Эльдорадо». Действующие и новые клиенты из любого региона страны могут сделать заявку на кредит удобным для себя способом: заполнив форму на сайте банка, позвонив в Инфоцентр либо обратившись в любое отделение финучреждения. Для оформления кредита понадобятся только паспорт и ИНН, справка о доходах не требуется. Срок кредитования составляет 12, 24, 36, 48 или 60 месяцев – по выбору клиента. Больший срок договора предполагает меньший размер ежемесячного платежа. Предварительное решение клиент получает по телефону, а сами кредитные средства – в ближайшем отделении или информационно-консультационном центре, которые расположены во всех ключевых регионах Украины.
Получить кредит от Кредит Днепр с помощью Finance.UA
Стань звездой MyCredit
Если вы давно мечтаете попробовать себя в новой роли и принять участие в съемочном процессе рекламного ролика, то новый розыгрыш для вас! Подписывайтесь на страницу MyCredit в Facebook, делайте репост поста и участвуйте в конкурсе. Победитель примет участие в съемках настоящего рекламного ролика или получит денежный приз в размере 1500 грн.
Для участия нужно:
1. Сделать репост записи
2. Отправить письмо на почту bonus@mycredit.ua с темой “Режиссеру”, в котором указать:
ФИО;
ссылку на страницу в Facebook;
2 фото (в полный рост и крупным планом лицо);
возраст;
контактный номер телефона.
3. Отметьте в комментариях под публикацией друга, которому может быть интересен данный розыгрыш и получите в сообщении промокод на 40% скидки.
12.10.18 среди всех участников режиссер выберет победителя, который примет участие в съемках рекламного ролика для MyCredit.
Подать заявку на займ от MyCredit
Занимательный факт: в США до 90% кредитов выдаются по схеме «клиент – кредитный брокер – банк», в Европе этот показатель составляет 50-80%.
А подать заявку сразу в несколько банков или кредитных компаний, введя данные всего один раз, вы можете с помощью сервиса подбора кредитов наличными нашего финансового супермаркета.
|