RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:16

Пришла среда, а с ней и наш очередной обзор новостей и изменений по кредитным картам.

С 1 октября клиенты ПУМБ, которые пользуются кредитными картами «ВСЕМОЖУ» и «soloМАНДРИ» могут переводить средства с кредитных карт по новым тарифам.
Комиссия на уровне 4,9% от суммы перевода + 15 грн, которая ранее взымалась за перевод средств с кредитной карты на другие счета ПУМБ, отменяется. Теперь клиенты могут осуществлять переводы между счетами банка бесплатно!
Комиссия за перевод средств с кредитной карты «ВСЕМОЖУ» или «soloМАНДРИ» на счета других банков уменьшилась втрое и с 1 октября составляет всего 1,5% от суммы перевода + 5 грн
Оформить карты ПУМБ с помощью Finance.UA

Осуществляйте онлайн-оплату с Masterpass от Mastercard и ТАСкомбанком и выигрывайте iPhoneX!
ТАСкомбанк стал первым украинским банком, который вместе с международной платежной системой Mastercard реализовал возможность осуществлять онлайн-платежи с помощью цифровых кошельков на платформе Masterpass. Это уникальный сервис для отечественного банковского рынка, который позволил клиентам банка одними из первых получить автоматический доступ к собственным цифровым кошелькам и осуществлять онлайн-оплаты. Поэтому, выбирайте карту ТАСкомбанка в цифровом кошельке Masterpass, оплачивайте стоимость товара или услуги доставки «Новая Почта» через кошелек Masterpass и автоматически становитесь участником розыгрыша одного из восьми смартфонов Apple iPhoneX, 256 GB. Принимайте участие в акции до 25 октября 2018 включительно.
Карты ТАСкомбанка на Finance.UA

Банк Форвард сообщает о внесении изменений в продукты и тарифов по обслуживанию платежных карточках, а именно:
1. В период 05.10.2018 по 15.10.2018 г. Будут изменены продукты и тарифы, по которым проводиться обслуживание счетов клиентов с использованием платежных карточек.
Информация по изменению продуктов приведена в файле.
2. С 10 октября 2018 вступают в силу изменения в Условия предоставления и обслуживания платежных карточек АО «БАНК ФОРВАРД». С новыми Условиями Вы можете ознакомиться по ссылке ниже: http://www.forward-bank.com/press-cente ... 18/UpK.pdf
Подать заявку на оформление карты банка Форвард

Интересную статистику опубликовал ПриватБанк: ежемесячно клиенты ПриватБанка покупают в украинских и зарубежных интернет-магазинах товаров на сумму свыше 7,5 млрд грн. Как сообщили в ПриватБанке, по данным статистики #cashless, в августе 2018 года клиенты банка оплатили картами на эту сумму 13 млн покупок в Интернете.
За первые полгода объем ежемесячных трат украинцев в интернет-магазинах вырос на 17%. Если в январе 2018 года картами ПриватБанка было оплачено 11 млн покупок на 6,4 млрд грн, то уже в августе выросло как количество покупок, так и сумма оплат – с 6,4 до 7,5 млрд грн. Средняя сумма одной покупки украинцев в интернет-магазинах с начала года не изменилась и составляет порядка 580 грн.
По данным банка, постоянно покупают в интернет-магазинах более 3 млн пользователей банковских карт. При этом сегодня украинцы отдают предпочтение отечественным интернет-магазинам: на долю украинского онлайн-маркета приходится 79,7% оплат, и только 20,3% покупок делается в зарубежных интернет-магазинах.
Подать заявку на оформление карт ПриватБанка на нашем портале

А если вы хотите выбрать для себя карту, которая наиболее будет соответствовать вашим требованиям, вы всегда можете воспользоваться нашим сервисом сравнения кредитных карт.
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 59
З нами з: 06.08.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:40

  Financial Expert написав:Поэтому, выбирайте карту ТАСкомбанка в цифровом кошельке Masterpass, оплачивайте стоимость товара или услуги доставки «Новая Почта» через кошелек Masterpass и автоматически становитесь участником розыгрыша одного из восьми смартфонов Apple iPhoneX, 256 GB.
Подойдут карты любых банков https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... promo.html
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 317
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:56

MASolomko

Совершенно верно, просто другие банки об этой акции пока не писали.
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 59
З нами з: 06.08.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами 1 ... 11, 12, 13
dude » Сер 01 бер, 2017 11:40
121 44358
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 вер, 2018 23:48
jabba
Необанки — абсолютно новое явление на британском рынке
ТупУм » Сер 02 гру, 2015 13:00
0 2586
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2015 13:00
ТупУм
Обсуждение и новости рынка факторинговых услуг 1, 2, 3, 4
Anonymous » Сер 13 кві, 2011 10:32
34 9910
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 сер, 2011 15:14
Loki_Lonki

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.