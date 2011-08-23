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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:16

Пришла среда, а с ней и наш очередной обзор новостей и изменений по кредитным картам.

С 1 октября клиенты ПУМБ, которые пользуются кредитными картами «ВСЕМОЖУ» и «soloМАНДРИ» могут переводить средства с кредитных карт по новым тарифам.
Комиссия на уровне 4,9% от суммы перевода + 15 грн, которая ранее взымалась за перевод средств с кредитной карты на другие счета ПУМБ, отменяется. Теперь клиенты могут осуществлять переводы между счетами банка бесплатно!
Комиссия за перевод средств с кредитной карты «ВСЕМОЖУ» или «soloМАНДРИ» на счета других банков уменьшилась втрое и с 1 октября составляет всего 1,5% от суммы перевода + 5 грн
Оформить карты ПУМБ с помощью Finance.UA

Осуществляйте онлайн-оплату с Masterpass от Mastercard и ТАСкомбанком и выигрывайте iPhoneX!
ТАСкомбанк стал первым украинским банком, который вместе с международной платежной системой Mastercard реализовал возможность осуществлять онлайн-платежи с помощью цифровых кошельков на платформе Masterpass. Это уникальный сервис для отечественного банковского рынка, который позволил клиентам банка одними из первых получить автоматический доступ к собственным цифровым кошелькам и осуществлять онлайн-оплаты. Поэтому, выбирайте карту ТАСкомбанка в цифровом кошельке Masterpass, оплачивайте стоимость товара или услуги доставки «Новая Почта» через кошелек Masterpass и автоматически становитесь участником розыгрыша одного из восьми смартфонов Apple iPhoneX, 256 GB. Принимайте участие в акции до 25 октября 2018 включительно.
Карты ТАСкомбанка на Finance.UA

Банк Форвард сообщает о внесении изменений в продукты и тарифов по обслуживанию платежных карточках, а именно:
1. В период 05.10.2018 по 15.10.2018 г. Будут изменены продукты и тарифы, по которым проводиться обслуживание счетов клиентов с использованием платежных карточек.
Информация по изменению продуктов приведена в файле.
2. С 10 октября 2018 вступают в силу изменения в Условия предоставления и обслуживания платежных карточек АО «БАНК ФОРВАРД». С новыми Условиями Вы можете ознакомиться по ссылке ниже: http://www.forward-bank.com/press-cente ... 18/UpK.pdf
Подать заявку на оформление карты банка Форвард

Интересную статистику опубликовал ПриватБанк: ежемесячно клиенты ПриватБанка покупают в украинских и зарубежных интернет-магазинах товаров на сумму свыше 7,5 млрд грн. Как сообщили в ПриватБанке, по данным статистики #cashless, в августе 2018 года клиенты банка оплатили картами на эту сумму 13 млн покупок в Интернете.
За первые полгода объем ежемесячных трат украинцев в интернет-магазинах вырос на 17%. Если в январе 2018 года картами ПриватБанка было оплачено 11 млн покупок на 6,4 млрд грн, то уже в августе выросло как количество покупок, так и сумма оплат – с 6,4 до 7,5 млрд грн. Средняя сумма одной покупки украинцев в интернет-магазинах с начала года не изменилась и составляет порядка 580 грн.
По данным банка, постоянно покупают в интернет-магазинах более 3 млн пользователей банковских карт. При этом сегодня украинцы отдают предпочтение отечественным интернет-магазинам: на долю украинского онлайн-маркета приходится 79,7% оплат, и только 20,3% покупок делается в зарубежных интернет-магазинах.
Подать заявку на оформление карт ПриватБанка на нашем портале

А если вы хотите выбрать для себя карту, которая наиболее будет соответствовать вашим требованиям, вы всегда можете воспользоваться нашим сервисом сравнения кредитных карт.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:40

  Financial Expert написав:Поэтому, выбирайте карту ТАСкомбанка в цифровом кошельке Masterpass, оплачивайте стоимость товара или услуги доставки «Новая Почта» через кошелек Masterpass и автоматически становитесь участником розыгрыша одного из восьми смартфонов Apple iPhoneX, 256 GB.
Подойдут карты любых банков https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... promo.html
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:56

MASolomko

Совершенно верно, просто другие банки об этой акции пока не писали.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:46

Всем доброй и лёгкой пятницы. А мы с очередным обзором новостей и изменений по депозитам за неделю.

Банк Вернум с 10 октября внёс изменения в депозитную программу. Вклад Классический с пополнением и без был изъят из перечня депозитов. По вкладам же Срочный, Капитал и Пенсионный в долларах США ставка на 185 дней теперь составляет 2,9%, а на 365/366 дней - 5,45%

С 11.10 повысил ставки по своим депозитам VTB. По Конструктору акционному и вкладу Прогрессивный с ежемесячной выплатой процентов выросли ставки по всем валютам: гривна 0,5%, валюта 0.25%.
А узнать как получить максимальную ставку до 18% годовых по вкладам VTB вы можете на странице Бонуса.

Глобус Банк с 11 октября также повысил ставки по депозитам Классический и Накопительный: максимум 17,50% в гривне на срок 731-900 дней, 4,5% в долларах США и евро на срок 549-730 дней.
А получить дополнительный бонус до 2% вы можете здесь.

С 12 октября также изменилась депозитная программа у РВС банка. Так, у депозитов Respect и Stability снова появилась возможность пополнения. Теперь в гривне максимально можно получить 17,5% с пополнением и 18% без, а также воспользоваться бонусом в 0,5% если вы пенсионер или переоформляете депозит. В долларах США и евро без пополнения максимальная ставка составляет 5,25%, а с пополнением: 5% в долларах и 5,1% в евро. Благодаря программе лояльности пенсионерам и тем, кто переоформляете вклад, можно ещё повысить эти ставки на 0,25%.

Банк Кредит Днепр в третьем квартале 2018 года увеличил портфель средств физических лиц с учетом текущих и карточных счетов на 286 млн грн. Объем срочных депозитов увеличился на 9%. Срочные депозиты формируют 73% портфеля, при этом 85% вкладов размещены на сроки от полугода и выше. Всего с начала года объем средств, которые вкладчики доверили финучреждению, вырос на 334 млн грн – до 4,14 млрд грн.
Банк предлагает оформить депозит на срок от 30 дней в любом отделении или удаленно через систему интернет-банкинга FreeBank, что поощряется дополнительными 0,5% к ставке в гривне и 0,2% в валюте. Минимальная сумма вклада составляет всего лишь 500 UAH, 100 USD, 100 EUR при оформлении через FreeBank. Выплата процентов осуществляется ежемесячно или в конце срока действия депозита – по выбору клиента. Предусмотрена автоматическая пролонгация вклада, которая может осуществляться неограниченное количество раз под актуальную на дату пролонгации ставку. При желании вкладчик может отказаться от автоматической пролонгации.

Райффайзен Банк Аваль вместе со своим партнером Страховой компанией «УНИКА Жизнь» проведет Дни сбережений в отделениях банка в период с 16 октября по 16 ноября 2018 г.
Все клиенты Райффайзен Банка Аваль, которые воспользуются этим специальным предложением, вместе с приобретением в праздничной атмосфере полезного продукта – долгосрочной накопительной программы – смогут получить ценный подарок – power bank, а также принять участие в розыгрыше суперприза – LCD телевизора с диагональю 50 дюймов.
Победитель, который получит главный приз, будет определен среди всех клиентов, посетивших отделения банка в указанный период и оформивших договор накопительного страхования жизни.
Перечень отделений банка и график проведения в них Дней сбережений размещен здесь.

А узнать как получить дополнительный доход ко вкладам этих и других банков вы можете на странице нашего портала, посвященной Бонусам к депозитам.

А вы знали, что в IV в. до н.э. в Афинах конкурентами храмов в банковском деле выступали «трапециты» (трапезиты), название которых пошло от греч. трапеза, означающего стол, на котором менялы проводили свои операции. Они занимались хранением денег, выдачей кредитов. Разнообразие банковских операций привело к специализации трапецитов - появились специализированные банки. Так, например, существовали аргираймосы, которые занимались меняльным делом, и довейстаи, которые выдавали не только ростовщические ссуды, но и промышленные, осуществляли долгосрочные инвестиции в промышленные предприятия, за что получали определенные проценты.
Financial Expert
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