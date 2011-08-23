Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 10 жов, 2018 14:16

Пришла среда, а с ней и наш очередной обзор новостей и изменений по кредитным картам.С 1 октября клиенты, которые пользуются кредитными картами «ВСЕМОЖУ» и «soloМАНДРИ» могут переводить средства с кредитных карт по новым тарифам.Комиссия на уровне 4,9% от суммы перевода + 15 грн, которая ранее взымалась за перевод средств с кредитной карты на другие счета ПУМБ, отменяется. Теперь клиенты могут осуществлять переводы между счетами банка бесплатно!Комиссия за перевод средств с кредитной карты «ВСЕМОЖУ» или «soloМАНДРИ» на счета других банков уменьшилась втрое и с 1 октября составляет всего 1,5% от суммы перевода + 5 грнТАСкомбанк стал первым украинским банком, который вместе с международной платежной системой Mastercard реализовал возможность осуществлять онлайн-платежи с помощью цифровых кошельков на платформе Masterpass. Это уникальный сервис для отечественного банковского рынка, который позволил клиентам банка одними из первых получить автоматический доступ к собственным цифровым кошелькам и осуществлять онлайн-оплаты. Поэтому, выбирайте карту ТАСкомбанка в цифровом кошельке Masterpass, оплачивайте стоимость товара или услуги доставки «Новая Почта» через кошелек Masterpass и автоматически становитесь участником розыгрыша одного из восьми смартфонов Apple iPhoneX, 256 GB. Принимайте участие в акции до 25 октября 2018 включительно.сообщает о внесении изменений в продукты и тарифов по обслуживанию платежных карточках, а именно:1. В период 05.10.2018 по 15.10.2018 г. Будут изменены продукты и тарифы, по которым проводиться обслуживание счетов клиентов с использованием платежных карточек.Информация по изменению продуктов приведена в2. С 10 октября 2018 вступают в силу изменения в Условия предоставления и обслуживания платежных карточек АО «БАНК ФОРВАРД». С новыми Условиями Вы можете ознакомиться по ссылке ниже:Интересную статистику опубликовал: ежемесячно клиенты ПриватБанка покупают в украинских и зарубежных интернет-магазинах товаров на сумму свыше 7,5 млрд грн. Как сообщили в ПриватБанке, по данным статистики #cashless, в августе 2018 года клиенты банка оплатили картами на эту сумму 13 млн покупок в Интернете.За первые полгода объем ежемесячных трат украинцев в интернет-магазинах вырос на 17%. Если в январе 2018 года картами ПриватБанка было оплачено 11 млн покупок на 6,4 млрд грн, то уже в августе выросло как количество покупок, так и сумма оплат – с 6,4 до 7,5 млрд грн. Средняя сумма одной покупки украинцев в интернет-магазинах с начала года не изменилась и составляет порядка 580 грн.По данным банка, постоянно покупают в интернет-магазинах более 3 млн пользователей банковских карт. При этом сегодня украинцы отдают предпочтение отечественным интернет-магазинам: на долю украинского онлайн-маркета приходится 79,7% оплат, и только 20,3% покупок делается в зарубежных интернет-магазинах.А если вы хотите выбрать для себя карту, которая наиболее будет соответствовать вашим требованиям, вы всегда можете воспользоваться