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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:13

Всем доброго дня. Средина недели приносит с собой обзор новостей и изменений по кредитным картам.

Независимая исследовательская компания «Простобанк Консалтинг» определила лучшие кредитные карточки для украинских потребителей в третьем квартале 2018 года. Кредитные карты Альфа-Банка Украины заняли сразу два первых места.
Признание лучшей из лучших получила кредитная карта для массового клиента «Максимум MasterCard Gold». Из преимуществ этой кредитки: кредитный лимит до 200 тыс. грн, льготный период до 55 дней, бесплатное снятиее кредитных средств в любом терминале и бесплатная рассрочка на товары и услуги.
Второе место в рейтинге заняли карты «ЭКО-Максимум» и «Альфа Connect MasterCard Debit World».
В выборе лучших учитывался комплекс факторов, обеспечивающих удобство и выгоду для потребителя: максимальная сумма кредитования, льготный период, лояльность требований по погашению, класс карты, готовность банка анализировать кредитоспособность клиента без справки о доходах и рейтинг по проведению операций, то есть каковы будут издержки заемщика в случае, если он будет активно пользоваться картой и займом в течение года. Этот параметр оценивался с точки зрения доступности для заемщика. В рамках рейтинга лучших кредитных карт были проанализированы кредитные карточки в национальной валюте 40 крупнейших банков Украины.
Выбрать и заказать карты Альфа-Банка вы можете у нас на портале.

В ТАСкомбанке проходит акция для клиентов — держателей платежных карт «Большая пятерка» в рамках программы «Экономь на покупках с ТАСкомбанком».
Стать участником акции и получить кэшбек 5% может каждый владелец платежной карты «Большая пятерка», который с 17 октября по 31 декабря 2018 г. осуществит оплату коммунальных услуг за счет кредитных средств.
Оформляйте кредитную карту «Большая Пятерка» с помощью Finance.UA

25 октября 2018 Forward Bank переходит на новый центр обработки карточных операций, начиная сотрудничество с Украинским процессинговым центром (UPC).
Также вместе с переходом на процессинговый центр UPC Forward Bank запускает новый Интернет-банк и внедряет его мобильное приложение.
Благодаря переходу на Украинский процессинговый центр (UPC) банк будет иметь возможность оперативно внедрять инновационные технологии и сервисы по оформлению и обслуживанию платежных карт.
Итак, в связи с миграцией в период с 00:00 25.10.2018 до 23:59 26.10.2018 будут временно недоступны некоторые операции, а именно:
• временно будет отключен интернет-банк;
• будет приостановлена ​​работа сервиса установления и изменения PIN-кода по картам банка;
• будут временно недоступны любые операции с платежными карточками банка: расчеты в торгово-сервисной сети, снятие наличных и пополнение карт (в банкоматах и ​​кассах), пополнение карточных счетов с помощью ПТКС по номеру платежной карты, перевод средств через ПТКС с одной платежной карты на другую;
• будет временно приостановлена ​​работа таких сервисов: получение информации по карточным счетам с помощью IVR, Контакт-центр, Telegram;
• временно будет осуществляться оформление кредитных карт и кредитов наличными.
Для того чтобы избежать неудобств в связи с временной недоступностью операций с использованием платежных карточек и ряда сервисов, Forward Bank рекомендует клиентам следующее:
• осуществить все необходимые платежи с помощью Интернет-банк в 24.10.2018;
• осуществить все операции по пополнению карточных счетов и снятия наличности в 24.10.2018;
• клиентам-держателям кредитных карт банка с датами погашения с 24.10.2018 по 28.10.2018, внести средства для погашения задолженности в 22.10.2018 включительно.
А пока что вы можете оставить заявку на оформление карт Форвард Банка через наш сервис.

​Хорошая новость для любителей минимализма: в следующем году (предварительно, в апреле) Mastercard позволит банкам убрать место для подписи с задней части карты, а также надпись «Не действительна, если не подписана».
А для вас важно наличие этих двух элементов на карте?
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