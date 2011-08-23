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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:13

Всем доброго дня. Средина недели приносит с собой обзор новостей и изменений по кредитным картам.

Независимая исследовательская компания «Простобанк Консалтинг» определила лучшие кредитные карточки для украинских потребителей в третьем квартале 2018 года. Кредитные карты Альфа-Банка Украины заняли сразу два первых места.
Признание лучшей из лучших получила кредитная карта для массового клиента «Максимум MasterCard Gold». Из преимуществ этой кредитки: кредитный лимит до 200 тыс. грн, льготный период до 55 дней, бесплатное снятиее кредитных средств в любом терминале и бесплатная рассрочка на товары и услуги.
Второе место в рейтинге заняли карты «ЭКО-Максимум» и «Альфа Connect MasterCard Debit World».
В выборе лучших учитывался комплекс факторов, обеспечивающих удобство и выгоду для потребителя: максимальная сумма кредитования, льготный период, лояльность требований по погашению, класс карты, готовность банка анализировать кредитоспособность клиента без справки о доходах и рейтинг по проведению операций, то есть каковы будут издержки заемщика в случае, если он будет активно пользоваться картой и займом в течение года. Этот параметр оценивался с точки зрения доступности для заемщика. В рамках рейтинга лучших кредитных карт были проанализированы кредитные карточки в национальной валюте 40 крупнейших банков Украины.
Выбрать и заказать карты Альфа-Банка вы можете у нас на портале.

В ТАСкомбанке проходит акция для клиентов — держателей платежных карт «Большая пятерка» в рамках программы «Экономь на покупках с ТАСкомбанком».
Стать участником акции и получить кэшбек 5% может каждый владелец платежной карты «Большая пятерка», который с 17 октября по 31 декабря 2018 г. осуществит оплату коммунальных услуг за счет кредитных средств.
Оформляйте кредитную карту «Большая Пятерка» с помощью Finance.UA

25 октября 2018 Forward Bank переходит на новый центр обработки карточных операций, начиная сотрудничество с Украинским процессинговым центром (UPC).
Также вместе с переходом на процессинговый центр UPC Forward Bank запускает новый Интернет-банк и внедряет его мобильное приложение.
Благодаря переходу на Украинский процессинговый центр (UPC) банк будет иметь возможность оперативно внедрять инновационные технологии и сервисы по оформлению и обслуживанию платежных карт.
Итак, в связи с миграцией в период с 00:00 25.10.2018 до 23:59 26.10.2018 будут временно недоступны некоторые операции, а именно:
• временно будет отключен интернет-банк;
• будет приостановлена ​​работа сервиса установления и изменения PIN-кода по картам банка;
• будут временно недоступны любые операции с платежными карточками банка: расчеты в торгово-сервисной сети, снятие наличных и пополнение карт (в банкоматах и ​​кассах), пополнение карточных счетов с помощью ПТКС по номеру платежной карты, перевод средств через ПТКС с одной платежной карты на другую;
• будет временно приостановлена ​​работа таких сервисов: получение информации по карточным счетам с помощью IVR, Контакт-центр, Telegram;
• временно будет осуществляться оформление кредитных карт и кредитов наличными.
Для того чтобы избежать неудобств в связи с временной недоступностью операций с использованием платежных карточек и ряда сервисов, Forward Bank рекомендует клиентам следующее:
• осуществить все необходимые платежи с помощью Интернет-банк в 24.10.2018;
• осуществить все операции по пополнению карточных счетов и снятия наличности в 24.10.2018;
• клиентам-держателям кредитных карт банка с датами погашения с 24.10.2018 по 28.10.2018, внести средства для погашения задолженности в 22.10.2018 включительно.
А пока что вы можете оставить заявку на оформление карт Форвард Банка через наш сервис.

​Хорошая новость для любителей минимализма: в следующем году (предварительно, в апреле) Mastercard позволит банкам убрать место для подписи с задней части карты, а также надпись «Не действительна, если не подписана».
А для вас важно наличие этих двух элементов на карте?
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:55

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:Признание лучшей из лучших получила кредитная карта для массового клиента «Максимум MasterCard Gold».

Такую карту Альфа уже не выпускает более полугода, вместо неё предлагается «Максимум MasterCard World», у которой есть условное РКО 60грн/мес, снимаемое в РД при наличии текущей задолженности.

Т.о. рекламируемый грейс 55дней вырождается в 30дневный грейс, который еще проблематично и проконтроллировать без надлежащего опыта у клиента, т.к. текущая задолженность, отображаемая банком менее чем за 24ч до удержания платы за РКО учитывает НЕ ВСЮ задолженность клиента :mrgreen: А ВСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ клиента, на основании которой и была начислена плата за РКО, будет отображена в Выписке только после окончания РД-опердня :mrgreen:

Т.о. грейс-55дн по сути дела является платным (60грн/мес, 3.5% от задолженности у Коннекта) :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:58

  clientage написав:Такую карту Альфа уже не выпускает более полугода, вместо неё предлагается «Максимум MasterCard World»


Тем не менее наградили именно эту карту.
Кстати, нам кажется, что Голд не выпускают уже даже дольше, но это и не важно: у нас на портале актуальные условия и тарифы размещены.

Спасибо, что делитесь нюансами пользования картой, и вправду, неопытный пользователь может на многом обжечься!
Financial Expert
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