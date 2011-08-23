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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:13

Всем доброго дня. Средина недели приносит с собой обзор новостей и изменений по кредитным картам.

Независимая исследовательская компания «Простобанк Консалтинг» определила лучшие кредитные карточки для украинских потребителей в третьем квартале 2018 года. Кредитные карты Альфа-Банка Украины заняли сразу два первых места.
Признание лучшей из лучших получила кредитная карта для массового клиента «Максимум MasterCard Gold». Из преимуществ этой кредитки: кредитный лимит до 200 тыс. грн, льготный период до 55 дней, бесплатное снятиее кредитных средств в любом терминале и бесплатная рассрочка на товары и услуги.
Второе место в рейтинге заняли карты «ЭКО-Максимум» и «Альфа Connect MasterCard Debit World».
В выборе лучших учитывался комплекс факторов, обеспечивающих удобство и выгоду для потребителя: максимальная сумма кредитования, льготный период, лояльность требований по погашению, класс карты, готовность банка анализировать кредитоспособность клиента без справки о доходах и рейтинг по проведению операций, то есть каковы будут издержки заемщика в случае, если он будет активно пользоваться картой и займом в течение года. Этот параметр оценивался с точки зрения доступности для заемщика. В рамках рейтинга лучших кредитных карт были проанализированы кредитные карточки в национальной валюте 40 крупнейших банков Украины.
Выбрать и заказать карты Альфа-Банка вы можете у нас на портале.

В ТАСкомбанке проходит акция для клиентов — держателей платежных карт «Большая пятерка» в рамках программы «Экономь на покупках с ТАСкомбанком».
Стать участником акции и получить кэшбек 5% может каждый владелец платежной карты «Большая пятерка», который с 17 октября по 31 декабря 2018 г. осуществит оплату коммунальных услуг за счет кредитных средств.
Оформляйте кредитную карту «Большая Пятерка» с помощью Finance.UA

25 октября 2018 Forward Bank переходит на новый центр обработки карточных операций, начиная сотрудничество с Украинским процессинговым центром (UPC).
Также вместе с переходом на процессинговый центр UPC Forward Bank запускает новый Интернет-банк и внедряет его мобильное приложение.
Благодаря переходу на Украинский процессинговый центр (UPC) банк будет иметь возможность оперативно внедрять инновационные технологии и сервисы по оформлению и обслуживанию платежных карт.
Итак, в связи с миграцией в период с 00:00 25.10.2018 до 23:59 26.10.2018 будут временно недоступны некоторые операции, а именно:
• временно будет отключен интернет-банк;
• будет приостановлена ​​работа сервиса установления и изменения PIN-кода по картам банка;
• будут временно недоступны любые операции с платежными карточками банка: расчеты в торгово-сервисной сети, снятие наличных и пополнение карт (в банкоматах и ​​кассах), пополнение карточных счетов с помощью ПТКС по номеру платежной карты, перевод средств через ПТКС с одной платежной карты на другую;
• будет временно приостановлена ​​работа таких сервисов: получение информации по карточным счетам с помощью IVR, Контакт-центр, Telegram;
• временно будет осуществляться оформление кредитных карт и кредитов наличными.
Для того чтобы избежать неудобств в связи с временной недоступностью операций с использованием платежных карточек и ряда сервисов, Forward Bank рекомендует клиентам следующее:
• осуществить все необходимые платежи с помощью Интернет-банк в 24.10.2018;
• осуществить все операции по пополнению карточных счетов и снятия наличности в 24.10.2018;
• клиентам-держателям кредитных карт банка с датами погашения с 24.10.2018 по 28.10.2018, внести средства для погашения задолженности в 22.10.2018 включительно.
А пока что вы можете оставить заявку на оформление карт Форвард Банка через наш сервис.

​Хорошая новость для любителей минимализма: в следующем году (предварительно, в апреле) Mastercard позволит банкам убрать место для подписи с задней части карты, а также надпись «Не действительна, если не подписана».
А для вас важно наличие этих двух элементов на карте?
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:55

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:Признание лучшей из лучших получила кредитная карта для массового клиента «Максимум MasterCard Gold».

Такую карту Альфа уже не выпускает более полугода, вместо неё предлагается «Максимум MasterCard World», у которой есть условное РКО 60грн/мес, снимаемое в РД при наличии текущей задолженности.

Т.о. рекламируемый грейс 55дней вырождается в 30дневный грейс, который еще проблематично и проконтроллировать без надлежащего опыта у клиента, т.к. текущая задолженность, отображаемая банком менее чем за 24ч до удержания платы за РКО учитывает НЕ ВСЮ задолженность клиента :mrgreen: А ВСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ клиента, на основании которой и была начислена плата за РКО, будет отображена в Выписке только после окончания РД-опердня :mrgreen:

Т.о. грейс-55дн по сути дела является платным (60грн/мес, 3.5% от задолженности у Коннекта) :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:58

  clientage написав:Такую карту Альфа уже не выпускает более полугода, вместо неё предлагается «Максимум MasterCard World»


Тем не менее наградили именно эту карту.
Кстати, нам кажется, что Голд не выпускают уже даже дольше, но это и не важно: у нас на портале актуальные условия и тарифы размещены.

Спасибо, что делитесь нюансами пользования картой, и вправду, неопытный пользователь может на многом обжечься!
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:06

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:Хорошая новость для любителей минимализма: в следующем году (предварительно, в апреле) Mastercard позволит банкам убрать место для подписи с задней части карты, а также надпись «Не действительна, если не подписана».
Это хорошая новость для банков и магазинов — авторизация операции в POS-терминале по такой карте будет проходить со вводом ПИН-кода. Тем самым за операцию отвечает её владелец.
Скорее всего, mastercard позволит убрать полосу только по чипованным картам.

Я наоборот люблю чиркать на чеках )

ps Ещё Альфа с 9 ноября убирает для кредитных карт бесплатную рассрочку на 3 месяца, сделав её платной.
Про остальные подводные камни (комиссии) я не упоминаю.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:00

Всем лёгкой и короткой пятницы! А у нас традиционный обзор новостей и изменений по депозитам за неделю.

ПУМБ в очередной раз обновил ставки по всем срочным вкладам в гривне с 22.10.2018. Максимальные ставки остались без изменений: 15,7% по вкладу Доходный с выплатой процентов в конце срока на сумму свыше 200 тыс.грн. Увеличить эту ставку на 0,3% можно, разместив вклад с помощью «ПУМБ online».
А ещё больше повысить доходность по вкладам этого банка вы можете с помощью нашего Бонуса к депозитам.

Вернум внёс кардинальные изменения в свою депозитную программу. Теперь в гривне по всем срокам, кроме 7 и 14 дней ставка для вкладов Пенсионный и Элитный составляет 13%, а для остальных - 12%. Ставки в долларах США и евро практически во всех вкладах и сроках теперь составляют 2% и 1% соответственно.

Альфа-Банк Украина запустил для своих клиентов новую акцию «Выиграйте сертификат Comfy».
Теперь каждый вкладчик имеет возможность получить сертификат от Comfy на покупку бытовой техники.
Условия участия в акции:
В период действия акции, с 22.10.18 по 16.11.18 включительно, разместите депозит в Альфа-Банке Украины на сумму от 5000 грн или 200 долл. США / евро и выигрывайте один из 4-х сертификатов номиналом 500 грн от Comfy.
Победителей выберут в 4-х этапах акции:
- 30.10.18: 1-й победитель;
- 06.11.18: 2-й победитель;
- 13.11.18 3-й победитель;
- 20.11.18: 4-й победитель.
Один победитель получает 1 сертификат номиналом 500 грн.
Также, разместив вклад в Альфа-Банке, вы можете поучаствовать в Розыгрыше от ТОП-банков на нашем портале.

Украинское рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило АО «Банк Форвард» кредитный рейтинг на уровне uaBBB +, а также рейтинг депозитов на уровне 5 (отличная надежность).
Как сообщается в релизе агентства, в январе-июле 2018 объем регулятивного капитала АО «Банк Форвард» имел отрицательное значение, что было обусловлено формированием дополнительных резервов под активные операции в связи с переходом на новую модель учета МСФО 9 «Финансовые инструменты». Акционером банковского учреждения были приняты необходимые меры по восстановлению уровня капитализации до надлежащего уровня - в конце июля текущего года благодаря увеличению уставного капитала более чем вдвое, регулятивный капитал приобрел значений, соответствующих требованиям законодательства (237,3 млн. грн. на 01.08.2018), и по состоянию на 01.10.2018 г. составил 239,1 млн. грн. Объем высоколиквидных активов поддерживается на достаточном уровне и вдвое превышает обязательства по требованию. За счет существенного увеличения уставного капитала банк имеет определенный профицит ликвидности - по состоянию на начало сентября 2018 временно свободные средства в сумме 110 млн. грн. инвестировано в депозитные сертификаты НБУ. По итогам августа и сентября, банк вышел на положительный финансовый результат (1,2 млн. грн. И 0,5 млн. грн. соответственно).
Для проведения аналитического исследования были использованы материалы, полученные от АО «Банк Форвард», в том числе: финансовая отчетность за 2015-2017 гг. И 8 месяцев 2018 года, другая необходимая внутренняя информация, а также информация из открытых источников, которую Рейтинговое агентство считает достоверной.
Разместить депозит в банке Форвард, получив при этом дополнительные проценты, вы можете у нас на портале.

К Акции «Розыгрыш 50 тысяч от ТОП банков» от Finance.ua присоединился Райффайзен Банк Аваль.
Условия участия:
Срок вклада: 1 мес. – 12 мес.
Минимальная сумма вклада: 5 000 грн или 200 долл./евро.
Оформляются через отделения банка или через Интернет-банкинг Raiffeisen Online.
Акция «Розыгрыш от ТОП банков» проходит с 10 сентября по 10 декабря 2018 года. В этот период нужно открыть депозитный счет сроком от 1 месяца, на сумму от 5 тыс. грн или 200 долларов/евро в одном из банков-участников.

А вы знали, что один из самых необычных способов инвестирования – это вложение денег в декоративные карликовые деревца. Цена молодого бонсая колеблется от $500 до $2 500. Зато столетний образец продается уже по цене в 50 тысяч и больше. Покупать растение надо в специализированном магазине, где можно получить гарантию того, что бонсай не зачахнет через пару месяцев, несмотря на все старания владельца. Естественно, такое вложение денег является долгосрочным, ведь чтобы получить хороший доход, придется подождать, пока деревце подрастет и ему исполнится лет десять.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:09

Всех с началом новой недели! А у нас обзор новостей и изменений по кредитам наличными за неделю предыдущую.

В комментариях к предыдущему обзору наши читатели уже упоминали о скандальной ситуации, которая произошла с выдачей кредитов в Moneyveo.
  Ratatui написав:Это как раз про них сегодня пишут. https://tech.liga.net/battles/article/n ... v-moneyveo

Сама организация тоже отреагировала и написала комментарий о своих действиях в подобных ситуациях. В частности, и о том, что они внедряют инновационные средства верификации клиентов:
- усилили внутреннюю скоринговую систему.
- используют услугу скоринга от ведущих телеком-провайдеров – Киевстар и Vodafone
- оперативно создали сайт http://antifraud.moneyveo.ua, на котором каждый, кто считает, что стал жертвой мошенничества может оставить свои контакты. Компания срочно свяжется с пострадавшим для выяснения обстоятельств.
- первыми в Украине запустили сервис (приложение) по верификации данных платежных карт Instantor (bank API provider). Он популярен в странах Скандинавии и соседней Польше, а вот на отечественном рынке это пока новинка.
Шведская компания Instantor специализируется на верификации клиентов, проверяя транзакции банковской карты, чтобы убедиться в платежеспособности заемщика. Подробнее об этом приложении можно прочесть на сайте Moneyveo

Компания Микрокредит запускает новый сервис онлайн кредитования.
Вся процедура занимает не более 10 минут времени. Оформление проходит в онлайн режиме, в удобном для вас месте и в удобное время. Перевод кредитных средств возможно на любую карту клиента.
Оформить такой онлайн кредит вы можете и у нас на портале

И об акциях:

Moneyveo платит 50 грн за первый кредит!
Вовремя закрывайте первый кредит и получайте 50 грн на мобильный счет!
С 2 октября по 30 ноября 2018 года новые клиенты Moneyveo получают бонус — 50 грн на мобильный счет за погашение кредита без просрочки.
Правила просты!
Нужно зарегистрироваться на сайте Moneyveo.
Оформить первый заем под 0,01%.
Вовремя погасить кредит (включая 3-дневный льготный период).
Выполнив простые условия, получайте 50 грн на мобильный, указанный вами во время регистрации в сервисе Moneyveo.

Также сервис предлагает поиграть в игру: попробуйте найти все сладости, которые они вместе с Мэнни тщательно спрятали на странице с игрой. Чем больше конфет попадет в ваши руки, тем большую скидку на следующий кредит вы получите! Максимум -60%
Что нужно делать?
Нажимать на сладости – за ними спрятаны баллы.
Сохранить промокод и использовать его при оформлении кредита в Moneyveo.
Играть и выигрывать скидки можно до 23:59 31.10.2018 включительно, промокод будет действовать до 04.11.2018 включительно. Количество сеансов игры не ограничено.
А оформить кредит от Moneyveo вы можете и на портале Finance.UA

Похожую игру к Хэллоуину предлагает и сервис MyCredit.
С 25 октября по 1 ноября 2018 заходите на сайт компании, участвуйте в поисках мистических персонажей и забирайте свои промокоды со скидками!
Все промокоды охраняют разные монстры, которые прячутся на страницах сайта.
Как найти промокоды?
Ваша задача - найти монстров. Они могут быть где угодно, поэтому будьте внимательны!
Если вы нашли монстра, его нужно поймать (нажать на персонаж). После этого вы получите промокод и информацию о нем.
Внимание! Вы можете поймать больше одного персонажа и, соответственно, получить больше промокодов.
Один промокод = один кредит со скидкой. Нельзя применять несколько промокодов для оформления одного займа.
В Halloween квесте могут участвовать абсолютно все клиенты MyCredit;
Новые клиенты смогут использовать промокоды начиная со 2-го кредита.
Оставить заявку на кредит от MyCredit

А в нашем сервисе подбора кредитов наличными очередное пополнение: теперь вы можете оформить кредит онлайн от сервиса КачайГроші. Компания предоставляет кредиты в сумме до 5000 гривен на срок до 30 календарных дней со ставкой от 0,01% в день. Все, что вам необходимо для получения кредита - это наличие доступа к интернету и действующая банковская карта любого украинского банка.
После успешной идентификации клиента решение о предоставлении кредита принимается системой автоматически в течение нескольких минут. В случае положительного решения, деньги автоматически перечисляются на вашу карту. Средний срок, в течение которого деньги появятся на вашей карте - 15 минут.
Заполнить форму на получение кредита от КачайГроші.

А вы знали, что в Древней Индии кредиторы были очень хитрыми и опасными людьми. Они часто, через обман, лишали человека всего, что у него было. Что самое интересное, за это кредиторов никто не наказывал, наоборот — эти правила были узаконены. Единственные, кого было запрещено обманывать кредиторам — это представители высших каст. К сожалению, очень часто так происходит и сейчас!
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