Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Пон 29 жов, 2018 20:09

Ratatui написав: Это как раз про них сегодня пишут. https://tech.liga.net/battles/article/n ... v-moneyveo Это как раз про них сегодня пишут.

Всех с началом новой недели! А у нас обзор новостей и изменений по кредитам наличными за неделю предыдущую.В комментариях к предыдущему обзору наши читатели уже упоминали о скандальной ситуации, которая произошла с выдачей кредитов вСама организация тоже отреагировала и написалао своих действиях в подобных ситуациях. В частности, и о том, что они внедряют инновационные средства верификации клиентов:- усилили внутреннюю скоринговую систему.- используют услугу скоринга от ведущих телеком-провайдеров – Киевстар и Vodafone- оперативно создали сайт, на котором каждый, кто считает, что стал жертвой мошенничества может оставить свои контакты. Компания срочно свяжется с пострадавшим для выяснения обстоятельств.- первыми в Украине запустили сервис (приложение) по верификации данных платежных карт Instantor (bank API provider). Он популярен в странах Скандинавии и соседней Польше, а вот на отечественном рынке это пока новинка.Шведская компания Instantor специализируется на верификации клиентов, проверяя транзакции банковской карты, чтобы убедиться в платежеспособности заемщика. Подробнее об этом приложении можно прочесть наКомпаниязапускает новый сервис онлайн кредитования.Вся процедура занимает не более 10 минут времени. Оформление проходит в онлайн режиме, в удобном для вас месте и в удобное время. Перевод кредитных средств возможно на любую карту клиента.И об акциях:Вовремя закрывайте первый кредит и получайте 50 грн на мобильный счет!С 2 октября по 30 ноября 2018 года новые клиенты Moneyveo получают бонус — 50 грн на мобильный счет за погашение кредита без просрочки.Правила просты!Нужно зарегистрироваться на сайте Moneyveo.Оформить первый заем под 0,01%.Вовремя погасить кредит (включая 3-дневный льготный период).Выполнив простые условия, получайте 50 грн на мобильный, указанный вами во время регистрации в сервисе Moneyveo.попробуйте найти все сладости, которые они вместе с Мэнни тщательно спрятали на странице с игрой. Чем больше конфет попадет в ваши руки, тем большую скидку на следующий кредит вы получите! Максимум -60%Что нужно делать?Нажимать на сладости – за ними спрятаны баллы.Сохранить промокод и использовать его при оформлении кредита в Moneyveo.Играть и выигрывать скидки можно до 23:59 31.10.2018 включительно, промокод будет действовать до 04.11.2018 включительно. Количество сеансов игры не ограничено.С 25 октября по 1 ноября 2018 заходите на сайт компании, участвуйте в поисках мистических персонажей и забирайте свои промокоды со скидками!Все промокоды охраняют разные монстры, которые прячутся на страницах сайта.Как найти промокоды?Ваша задача - найти монстров. Они могут быть где угодно, поэтому будьте внимательны!Если вы нашли монстра, его нужно поймать (нажать на персонаж). После этого вы получите промокод и информацию о нем.Внимание! Вы можете поймать больше одного персонажа и, соответственно, получить больше промокодов.Один промокод = один кредит со скидкой. Нельзя применять несколько промокодов для оформления одного займа.В Halloween квесте могут участвовать абсолютно все клиенты MyCredit;Новые клиенты смогут использовать промокоды начиная со 2-го кредита.А вочередное пополнение: теперь вы можете оформить кредит онлайн от сервиса. Компания предоставляет кредиты в сумме до 5000 гривен на срок до 30 календарных дней со ставкой от 0,01% в день. Все, что вам необходимо для получения кредита - это наличие доступа к интернету и действующая банковская карта любого украинского банка.После успешной идентификации клиента решение о предоставлении кредита принимается системой автоматически в течение нескольких минут. В случае положительного решения, деньги автоматически перечисляются на вашу карту. Средний срок, в течение которого деньги появятся на вашей карте - 15 минут.А вы знали, что в Древней Индии кредиторы были очень хитрыми и опасными людьми. Они часто, через обман, лишали человека всего, что у него было. Что самое интересное, за это кредиторов никто не наказывал, наоборот — эти правила были узаконены. Единственные, кого было запрещено обманывать кредиторам — это представители высших каст. К сожалению, очень часто так происходит и сейчас!