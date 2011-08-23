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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:17

  Stringer написав:Так успешно, что иб до сих пор не фурычит :mrgreen:


Так потому и написали, что ещё ведутся работы до 11.11.
Что-то все же запустили, хоть и не все
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:09

На дворе последний месяц осени, а с ним пришел и наш обзор изменений и новостей по депозитам за неделю.

В Альфа-Банке с 01.11.2018 вступают в силу изменения процентных ставок в национальной валюте Украины по Доходный сейф для пакетов "Platinum Black" и "Platinum Black +" для новых и действующих договоров. Теперь они составляют 12% в гривне, 0,2% в долларах США и 0,01% в евро.
Разместить депозит в Альфа-Банке и поучаствовать в Розыгрыше от ТОП-банков вы можете у нас на портале.

С 01.11 сменились ставки по вкладам в ПУМБ. По депозиту Спокойный и Депозитный конструктор теперь нет возможности размещать евро. По вкладу Свободный выплата процентов теперь только ежемесячно, но ставки остались такие, как были при выплате в конце срока: 8,7% в гривне, 0,5% в долларах США и 0,01% в евро.
Получить дополнительный доход по депозитам в ПУМБ вы можете с помощью нашего Бонуса

В банке Альянс также изменения: повысились ставки по вкладам Сберегательный и Капитальный на 3 и 6 месяцев в долларах США. По депозиту Сберегательный с выплатой процентов ежемесячно они составляют: 3,75% и 4,5%, в конце срока: 4% и 4,75%. По Капитальному: 3,90% и 4,40%.
Также вы можете получить дополнительный процент, оставив заявку на странице Бонуса.

Новая депозитная акция VTB Bank (Украина) – ставки выше, подарков больше!
VTB Bank (Украина) предлагает повышенные ставки по вкладу «VTB Конструктор +» сроком на три месяца и более: до 17,25% в гривнах, до 5,10% – в долларах США и до 3,10% – в евро.
Для клиентов, размещающих депозит на сумму от 30 тысяч гривен (или в эквиваленте другой валюты) в период с 11 октября 2018 года по 11 января 2019 года, предусмотрены специальные подарки. Розыгрыш ценных призов пройдет в ноябре, декабре и январе.
Клиенты, размещающие депозит на сумму от 50 тысяч гривен, также станут участниками розыгрыша денежных призов, который состоится в январе 2019 года: 1 000 грн – пять клиентов, 3 000 грн – три клиента и 5 000 грн – один клиент. Имена победителей определит генератор случайных чисел random.org.
Также с 29 октября в минимальный срок размещения вкладов стал от 30 дней.
А если вы хотите получить повышенный процент в этом банке, вы можете воспользоваться нашим Бонусом к депозиту

В Банке Инвестиций и сбережений обновлена акция “Не BISися, запасися”. С 1 по 30 ноября включительно разместите вклад Стабильный или Прибыльный и получите до 18% годовых в гривне, 5,5% в долларах США или 4,5% в евро. Во время акции к постоянным дополнительным 0,5% годовых в гривне или 0,25% иностранной валюте по программе лояльности плюсуются акционные 1% годовых гривне или 0,25% иностранной валюте.

Пиреус Банк повысил депозитные ставки до 16,5% годовых в гривне специально ко Всемирному Дню сбережений, основной идеей которого является стимулирование идеи сбережений и повышение уровня финансовой грамотности среди населения страны.
В среду, 31 октября, во всех отделениях Пиреус Банка, действующие и новые вкладчики смогли оформить депозит по указанной ставке, а также принять участие в моментальном розыгрыше и получить приятные, полезные подарки.
Также в рамках Дня сбережений Пиреус Банк приглашает всех желающих 3 ноября, в субботу, на Фестиваль уличной еды («Арт-завод «-платформе», ул. Беломорская, 1) к стенду Пиреус Банка, где тоже ожидаются интересные активности и подарки как для самых маленьких гостей, так и для взрослых.

В сентябре украинским пользователям стал доступен второй релиз TAS2U от ТАСкомбанка. Он предоставил пользователям возможность добавлять карты любого украинского банка, а также осуществлять Р2Р-переводы (с карты на карту).
ТАСкомбанк предлагает открыть депозит «Стабильный» в гривне через приложение и получить дополнительно + 2 % к базовой ставке. Чтобы получить повышенный доход средства нужно разместить на 6, 9 или 12 месяцев. Также есть возможность зачислять деньги на депозит, используя не только карту ТАСКОМБАНКА, но и карты любого другого украинского банка. В случае необходимости продлить срок размещения депозита, посещать банк не нужно. В обновленной версии приложения реализована функция управления пролонгацией, если это предусмотрено условиями депозитной программы.
Перед размещением депозита в ТАСкомбанке оставьте заявку на участие в Розыгрыше от ТОП-банков и получите возможность выиграть 50 000 грн.

Укрэксимбанк который участвует в Розыгрыше 50 тысяч от ТОП-банков от Finance.ua, изменил максимальную процентную ставку по депозитам. Ранее она составляла 17%, сейчас же банк предлагает 20,19% годовых. Такую ставку вы можете получить, разместив средства с 01.11.2018 по 31.01.2019 включительно на вклад Новогодний. Действует она с 1 по 31 день размещения средств. Срок вклада - 186 дней, средняя ставка за весь срок в гривне составляет 17,87%, в долларах США - 5%, в евро - 2,5%.
Поучаствовать в розыгрыше денежных призов среди вкладов этого и других банков из ТОП надежных в рейтинге НБУ по вкладам физических лиц можно здесь.

monobank меняет ставки по депозиту “Спортивный”. Так, при ежедневном выполнении спортивной активности (проходить 10 000 шагов и больше) начисление процентов по депозиту будет проводиться по ставке 17% годовых. Три раза за срок депозита допускается не выполнить ежедневную активность, не снизив при этом процентную ставку. В случае невыполнения активности 4 дня и более (совокупно) начисление процентов с даты открытия депозита будет проводиться по ставке 15% годовых.

А вы знали, что среди банков, основанных в XV—XVII вв., есть и такие, которые продолжают свою деятельность. В их числе: старейший банк мира сиенский Monte dei Paschi di Siena(основан в 1472 году), гамбургский Berenberg Bank (1590), шведский Sveriges Riksbank (1668), английский C. Hoare & Co[en] (1672), японский Sumitomo Mitsui (1683), английский Barclays Bank (1690). Интересно, какую сумму можно было бы получить сейчас по вкладу, размещенному в одном из этих банков в самом начале их существования?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:28

Всем прекрасного начала недели! Предлагаем вашему вниманию обзор новостей и изменений по кредитам наличными за неделю.

Компания Moneyveo запустила собственное мобильное приложение для устройств с операционными системами IOS и обновила приложение для Android.
Что изменилось с появлением приложения?
Ранее приложение было доступно только на мобильных устройствах Android. Для устройств IOS приложения еще не было. Поэтому многим пользователям смартфонов приходилось искать сервис «Манивео» через браузер и просматривать страницы в формате мобильной версии.
С появлением приложения IOS и обновлением версии для Android сервис Moneyveo стал значительно более мобильным, ведь:
- больше не нужно загружать браузер, чтобы найти сайт Moneyveo;
- приложение на смартфоне работает быстрее, чем веб-версия;
- в приложении удобнее находить нужную информацию;
- оформление кредита теперь происходит в несколько кликов.
Как начать пользоваться новым приложением?
Пользователям Android нужно обновить версию, если приложение уже было установлено ранее. В случае, если предыдущей версии на телефоне не было, просто загрузите новую через Play Маркет. Для смартфонов на базе IOS нужно найти приложение Манивео в App Store и установить его на гаджет.
А оставить заявку на получение кредита от Манивео вы можете и у нас на портале.

В Конкорд Банке изменения по их продукту Наличные домой. Комиссия за пользование кредитом теперь составляет 0,18% в день. Ежемесячная комиссия за обслуживание кредита - 2,95%. Напомним, что по этой программе вы можете получить до 20 тыс.грн. без справки о доходах. Вы сами выбираете срок действия кредита - 3, 6,12 или 24 месяца и сумму ежемесячного пополнения. Наличные вы получаете на карту «Дебетовая». Снятие наличных - бесплатно.

Акция Баловень судьбы от CreditUp с 01.11.2018 до 30.11.2018
Возьмите кредит в ноябре и испытайте свою удачу!
Каждый понедельник в ноябре CreditUP разыгрывает три нулевые процентные ставки (под нулевой процентной ставкой понимается ставка 0,01% в день) среди клиентов, оформивших у на сайте кредит на предшествущей этому понедельнику неделе!
Результаты розыгрышей каждый понедельник будут публиковаться на странице компании в сети Facebook!
Также вы можете оформить кредит от CreditUp на портале Finance.UA

Интересно, что если в средние века масштабы кредитования были довольно скромными, то в эпоху Возрождения, а затем и Просвещения, они значительно выросли. Удовольствия и развлечения осуждались не так, как раньше, а к XVIII веку и вовсе стали культом, особенно в высшем свете. В XVI-XVII столетиях в Европе появились первые коммерческие банки, однако, обращались туда в основном промышленники и торговцы. Простые граждане могли пойти к ростовщику или в ломбард. Считалось, что честные граждане идут занимать под залог только в случае крайней нужды. А аристократы считали это «предрассудками простого народа» и активно пользовались вексельными кредитами.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:46

Меня одного мутит от рекламы этих всех Манивео, ШвыдкоГроши и прочих ломбардов ?
Предлагаю разделить эту ветку на две:
1 - новинки банков
2 - новинки швыдкогрошей
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:50

  mustbe написав:Меня одного мутит от рекламы этих всех Манивео, ШвыдкоГроши и прочих ломбардов ?
Предлагаю разделить эту ветку на две:
1 - новинки банков
2 - новинки швыдкогрошей

Усьо уплачено...мусять піарити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:53

Та пусть пиарят, нивапрос. Но - в отдельной теме.
Надо как-бы отделять мух от котлет.
Трудно среди всего этого поноса найти реально полезную информацию
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:50

  Financial Expert написав:
  Stringer написав:Так успешно, что иб до сих пор не фурычит :mrgreen:


Так потому и написали, что ещё ведутся работы до 11.11.
Что-то все же запустили, хоть и не все

Сразу видно, что банк "надёжный". А если по кредиту хоть что-то заплатить, хоть и не всё? Кредитку закрыл в этом лохотроне, когда отменили льготный период задним числом и насчитали проценты. Желаю банку найскорейшего введения временной администрации, пусть отвечают за украденные 50 гривен
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