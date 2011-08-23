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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:06
mustbe
В теме также присутствуют обзоры по кредитным картам и депозитам, поэтому вряд ли мы зацикливаемся на кредитах наличными.
В целом мы освещаем те продукты банков и не только, условия которых отображены у нас на портале, а также по которым мы можем предложить нашим пользователям дополнительные выгоды: бонус к депозиту, онлайн оформление кредита или карты, заявка сразу в несколько подходящих организаций.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:16
Financial Expert написав:
бонус к депозиту
мінфін Ваш партнер чи конкурент?
З бонусу до депо Вам щось капає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:36
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Компанія Treeum є власником найбільш відомих брендів в сегменті B2C (Finance.ua, Minfin.com.ua) і сегменті B2B (Finline, Bank Online)
Як працює «Бонус до депозитів»
4 роки тому портал «Мінфін» створив бонусну програму, яка вигідна і банкам, і вкладникам. На сайті «Мінфіну» клієнти можуть оформити заявку на вклад в одному з банків-учасників програми. За це сайт гарантує надбавку до відсотків по депозиту в розмірі від 0,5% до 2% річних. Цей бонус «Мінфін» платить вкладникові з грошей, які отримує від банку за залучених клієнтів. Звідси назва програми - «Бонус до депозитів».
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Financial Expert
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- Експерт
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- Повідомлень: 77
- З нами з: 06.08.18
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 50 раз.
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- Профіль
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