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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:06
mustbe
В теме также присутствуют обзоры по кредитным картам и депозитам, поэтому вряд ли мы зацикливаемся на кредитах наличными.
В целом мы освещаем те продукты банков и не только, условия которых отображены у нас на портале, а также по которым мы можем предложить нашим пользователям дополнительные выгоды: бонус к депозиту, онлайн оформление кредита или карты, заявка сразу в несколько подходящих организаций.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:16
Financial Expert написав:
бонус к депозиту
мінфін Ваш партнер чи конкурент?
З бонусу до депо Вам щось капає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:36
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Компанія Treeum є власником найбільш відомих брендів в сегменті B2C (Finance.ua, Minfin.com.ua) і сегменті B2B (Finline, Bank Online)
Як працює «Бонус до депозитів»
4 роки тому портал «Мінфін» створив бонусну програму, яка вигідна і банкам, і вкладникам. На сайті «Мінфіну» клієнти можуть оформити заявку на вклад в одному з банків-учасників програми. За це сайт гарантує надбавку до відсотків по депозиту в розмірі від 0,5% до 2% річних. Цей бонус «Мінфін» платить вкладникові з грошей, які отримує від банку за залучених клієнтів. Звідси назва програми - «Бонус до депозитів».
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:45
Всем нескучной среды! А мы с очередным еженедельным обзором новостей и изменений по кредитным картам.Альфа-Банк
Украина представляет новую кредитную карту - Travel. С ее помощью любые расходы, как то оплата ежедневного кофе, или новой обуви или техники для дома, позволяют накапливать баллы путешественника, которые можно потратить на билеты, бронирование гостиниц, аренду авто и покупки во многих других туристических категориях.
Благодаря программе лояльности, которая действует по карте, каждая потраченная гривна превращается в 5 баллов путешественника.
Начисление баллов за расчеты происходит в режиме онлайн. Узнать о состоянии бонусного счета или использовать баллы для компенсации travel-покупок, можно в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine. Стоит отметить, что не существует ограничений по применению баллов в зависимости от места совершения покупки или компаний, которые предоставляют туристическую услугу. Владелец карточки Travel имеет полную свободу выбора. Также банк не устанавливает лимиты по максимальной сумме начисления или использования баллов за месяц или другой период.
В копилку преимуществ карты Travel следует добавить возможность одновременно с баллами путешественника накапливать мили в программах лояльности авиакомпаний. Покупая билет на авиарейс с помощью новой карты, клиент получит и баллы путешественника, и бонусные мили (если они предусмотрены авиакомпанией по данному рейсу).
Чем больше транзакций, тем больше баллов на отпуск! Активное использование карты сразу после получения позволяет существенно улучшить состояние бонусного счета. Всем клиентам, которые в первые 60 дней с момента выпуска карты осуществят транзакций на сумму не менее 25 000 грн, Альфа-Банк Украина начислит 50000 поздравительных баллов.
Карта Travel выпущена на базе VISA Platinum, что дает дополнительные привилегии во время путешествий. Владельцам карты доступны два бесплатных визита в течение года в бизнес-залы по всему миру в рамках программы LoungeKey, 50% скидки на поездки в / из аэропортов «Борисполь» и «Киев» на Uber, бесплатная упаковка чемоданов в аэропорту «Борисполь». С картой Travel клиент всегда может рассчитывать на поддержку в решении непредвиденных проблем благодаря услуге «консьерж-сервис».
Все расходы за рубежом проходят без комиссии за конвертацию валюты. К тому же клиенту доступен кредитный лимит до 200 000 грн с льготным периодом в 55 дней на случай незапланированного шоппинга или изменения маршрута. Заказать эту карту можно и у нас на портале.
В Конкорд Банке
изменения по карте Golden Dream. С 23.10.2018 года по этому тарифному пакету выпускается карта Visa Rewards Gold. Также теперь по карте ежемесячно начисляется 1% от суммы ежемесячного дебетового оборота по карте, кроме операций МСС 5999, 6300. Ознакомиться с условиями карты и оставить заявку на ее оформление можно здесь.Monobank
запускает виртуальные валютные карты. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сооснователь monobank Дмитрий Дубилет.
“Мы запустили валютные карты. Теперь любой клиент может бесплатно и мгновенно выпустить виртуальную карту в долларах и евро. Эти карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay, платить ими в интернете, круглосуточно переводить с них деньги на гривневую карту (свою или чужую). В валюте можно получить не только виртуальную, но и пластиковую карту (отправка карты через почту)”, – пишет Дубилет.
По его словам, пополнять валютные карты можно наличными в отделениях банка Универсал и ТАС, а также через swift платеж.А заказать кредитную карту этого банка в гривне вы можете с помощью нашего сервиса.
Интересно, что только в 1960 году появилась карта с магнитной полосой, а 1975 году вживили в неё память.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:29
Всем лёгкой пятницы! А у нас очередной еженедельный обзор новостей и изменений по депозитам.
В банке Альянс
обновление по ставкам вкладов с 02.11. Изменились ставки в гривне по вкладам Ощадный и Капитальный: они выросли для периодов 3-12 месяцев на 1-1,3% годовых. Теперь максимальная ставка без учёта программ лояльности составляет 18% по вкладу Ощадный на 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока.Увеличить эту ставку вы можете как с помощью программ лояльности самого банка, так и нашего Бонуса к депозитам.
С 08.11 изменились ставки в Альфа-Банке
. Изменения коснулись всех валютных Альфа-Депозитов: обычного, Детского, акционного и с выбором срока. Ставки в долларах США в основном увеличились на 0,5%, а в евро - на 0,25%.А разместив гривневый вклад в Альфа-Банке вы можете принять участие в Розыгрыше от ТОП-банков.
С 08.11 также произошли изменения по вкладам в Идея Банке
. Практически все ставки по вкладу Безопасный в гривне выросли на 0,5% и теперь максимум можно получить, разместив средства на этом депозите онлайн на 12 месяцев без пополнения и с выплатой процентов в конце срока - 17,25% годовых.Идея Банк также участвует в Розыгрыше 50000 грн. от ТОП-банков.ПУМБ
увеличивает ставки по долгосрочным депозитам для физических лиц. Ставки в гривне по вкладам Доходный, Спокойный и Депозитный конструктор выросли для сроков 9, 12 и 18 месяцев на 0,3%, 0,5% и 1% соответственно. Доходность депозита до востребования «Копилка+» тоже выросла: 12% годовых в гривне. Процентные ставки по депозитам в долларах и евро остались без изменений.Также вы можете получить более высокую ставку по вкладу Доходный, разместив предварительно заявку на страничке Бонуса.
Ранее мы уже рассказывали о запуске валютных карт у monobank
. Также банк запускает и валютные депозиты. Максимальная ставка у них: 5% в долларах США и 4% в евро. Внести деньги можно так же, как на валютные карты: наличными в отделениях банка Универсал и ТАС, а также через swift платеж, а получить — без комиссии кешем в отделении или на валютную карту. Еще одна новинка в депозитах — теперь они с возможностью пополнения, а также капитализацией.Увеличить доход по депозитам monobank вы так же можете с помощью участия в розыгрыше на страничке Бонуса.
А вы задумывались о таком необычном источнике получения дохода как филателия? Несколько лет назад почтовые марки даже заняли почетное четвертое место в известном рейтинге самых выгодных инвестиций Salomon Brothers Inc — мол, они обеспечивают в среднем 10% годового дохода, а традиционный инструмент — ценные бумаги — всего 9,6%.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 14:02
Всем лёгкого начала недели. А мы с очередным обзором новостей и изменений по кредитам наличными за неделю.
У РВС банка
появилось сразу два продукта в нише наличного кредитования: На все про все и Деньги до зарплаты. Кредиты предлагаются для заёмщиков возрастом от 23 до 65 лет. Средства зачисляются на карточный счёт. Кредит На все про все: Минимальная сумма 5000 грн. Максимальная сумма 50 000 грн. Срок от 6 до 24 мес. Годовая ставка 22%, ежемесячная комиссия - 3%, единоразовая комиссия -2,5%. Если сумма кредита от 25641 тыс. грн. - необходима справка о заработной плате. Кредит Деньги до зарплаты: Минимальная сумма 2 500 грн. Максимальная сумма 10 000 грн. Срок до 35 дней. Годовая ставка 49%, единоразовая комиссия - 5%. Для обоих продуктов возможно досрочное погашение без комиссии.Более детально ознакомиться с продуктами, просчитать переплату и ежемесячный платеж вы можете здесь: На все про все и Деньги до зарплатыООО "Микрокредит"
для улучшения своей деятельности и качества обслуживания принимала участие в конкурсе "Украинская народная премия". Недавно, а именно в октябре, по итогам независимых аудиторов ООО "Микрокредит" был признан победителем в номинации «Лучший сервис кредитов (до зарплаты)».
Организация пишет, что для них это очень весомая награда, ведь голосование проводится среди украинских потребителей. То есть, "Микрокредит" можно называть народным сервисом в кредитовании. Ведь их потребители - это самые лучшие и самые искренние критики. Объявить себя лучшими может каждый, а признание - это настоящее лидерство.Вы тоже можете стать клиентом ООО Микрокредит, подав заявку с помощью нашего сервисаDinero
продлевает 50% скидку на повторный кредит до 15 000 грн на целый месяц. В итоге, действовать она будет до 30.11.2018 включительно.
Более того, не забывайте, что с помощью этого предложения вы тоже можете стать участником ежедневного розыгрыша 1 000 грн и выиграть уже в мае 1 000 000 грн.Оставить заявку на получение первого кредита в Dinero вы можете на портале Finance.UACreditUP
объявляет акцию “Зачем платить больше?” с 01.11.2018 до 30.11.2018
В разгаре осень, а значит появились дополнительные затраты на отопление, тёплую одежду. Не всегда есть возможность вовремя погасить кредит. Но это не беда! Если у Вас оформлен кредит на сумму 500 грн. и более, на срок свыше 14 дней, CreditUP даёт возможность в ноябре пролонгировать кредит и заработать 50 бонусов на свой счёт. Бонусами в дальнейшем можно будет рассчитываться по кредитам. 1 бонус = 1 гривне.Оформить кредит от CreditUP вы можете на нашем портале
А в нашем сервисе подбора кредитов наличными очередное пополнение: Гоуфингоу
- это новый кредитный сервис строящей свою работу на основных европейских ценностях. ООО «ГОУФИНГОУ» входит в частную холдинговую компанию, которая успешно работает на территории Чехии, Дании, Литвы и Украины с 2015 года.
Эта организация предлагает кредиты со ставкой 1,85% в день. Новые клиенты могут взять до 3000 грн. сроком от 1 до 15 дней, для постоянных клиентов сумма увеличивается до 7 тыс.грн., а срок - до 30 дней.По ссылке вы можете более детально ознакомиться с условиями и при желании оставить заявку на кредит от gofingo
Интересно, что по одной из статистик 70% украинцев, которые берут кредиты онлайн, делают это со смартфонов. Приходилось ли вам брать кредит онлайн и с помощью какого устройства?
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Додано: Пон 12 лис, 2018 14:40
Financial Expert написав:
...по одной из статистик 70% украинцев, которые берут кредиты онлайн, делают это со смартфонов.
Поэтому monobank нацелен на клиентов смартфонов?..
А есть какие-то интересные возможности запретить оформления кредита онлайн в МФО?
ps МФО как-то упустили День холостяка и Черную пятницу. Спрос на кредиты в это время должно быть большой. Или не та аудитория?)
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