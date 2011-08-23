Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 07 лис, 2018 12:45

Всем нескучной среды! А мы с очередным еженедельным обзором новостей и изменений по кредитным картам.Украина представляет новую кредитную карту - Travel. С ее помощью любые расходы, как то оплата ежедневного кофе, или новой обуви или техники для дома, позволяют накапливать баллы путешественника, которые можно потратить на билеты, бронирование гостиниц, аренду авто и покупки во многих других туристических категориях.Благодаря программе лояльности, которая действует по карте, каждая потраченная гривна превращается в 5 баллов путешественника.Начисление баллов за расчеты происходит в режиме онлайн. Узнать о состоянии бонусного счета или использовать баллы для компенсации travel-покупок, можно в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine. Стоит отметить, что не существует ограничений по применению баллов в зависимости от места совершения покупки или компаний, которые предоставляют туристическую услугу. Владелец карточки Travel имеет полную свободу выбора. Также банк не устанавливает лимиты по максимальной сумме начисления или использования баллов за месяц или другой период.В копилку преимуществ карты Travel следует добавить возможность одновременно с баллами путешественника накапливать мили в программах лояльности авиакомпаний. Покупая билет на авиарейс с помощью новой карты, клиент получит и баллы путешественника, и бонусные мили (если они предусмотрены авиакомпанией по данному рейсу).Чем больше транзакций, тем больше баллов на отпуск! Активное использование карты сразу после получения позволяет существенно улучшить состояние бонусного счета. Всем клиентам, которые в первые 60 дней с момента выпуска карты осуществят транзакций на сумму не менее 25 000 грн, Альфа-Банк Украина начислит 50000 поздравительных баллов.Карта Travel выпущена на базе VISA Platinum, что дает дополнительные привилегии во время путешествий. Владельцам карты доступны два бесплатных визита в течение года в бизнес-залы по всему миру в рамках программы LoungeKey, 50% скидки на поездки в / из аэропортов «Борисполь» и «Киев» на Uber, бесплатная упаковка чемоданов в аэропорту «Борисполь». С картой Travel клиент всегда может рассчитывать на поддержку в решении непредвиденных проблем благодаря услуге «консьерж-сервис».Все расходы за рубежом проходят без комиссии за конвертацию валюты. К тому же клиенту доступен кредитный лимит до 200 000 грн с льготным периодом в 55 дней на случай незапланированного шоппинга или изменения маршрута.изменения по карте Golden Dream. С 23.10.2018 года по этому тарифному пакету выпускается карта Visa Rewards Gold. Также теперь по карте ежемесячно начисляется 1% от суммы ежемесячного дебетового оборота по карте, кроме операций МСС 5999, 6300.запускает виртуальные валютные карты. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сооснователь monobank Дмитрий Дубилет.“Мы запустили валютные карты. Теперь любой клиент может бесплатно и мгновенно выпустить виртуальную карту в долларах и евро. Эти карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay, платить ими в интернете, круглосуточно переводить с них деньги на гривневую карту (свою или чужую). В валюте можно получить не только виртуальную, но и пластиковую карту (отправка карты через почту)”, – пишет Дубилет.По его словам, пополнять валютные карты можно наличными в отделениях банка Универсал и ТАС, а также через swift платеж.Интересно, что только в 1960 году появилась карта с магнитной полосой, а 1975 году вживили в неё память.