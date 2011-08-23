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Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:17

На календаре среда, за окном уже почти зима, а у нас обзор новостей и изменений по кредитным картам за неделю.

Альфа-Банк Украина разыгрывает денежные сертификаты на путешествия
С 15 ноября и до конца 2018 владельцы карты Travel могут принять участие в акции и выиграть один из двух сертификатов на путешествие номиналом 140 000 грн каждый. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо с 15 ноября по 25 декабря 2018 (включительно) только рассчитаться карточкой Travel на общую сумму от 3000 грн, и вы автоматически в списке претендентов на победу. Владельцы главного приза акции «Отпуск ждет» - сертификатов на путешествие, будут определены 31 декабря 2018.
А заказать карту Travel или другие карты Альфа-Банка вы можете у нас на портале

Кредитная карта Выручалка от Forward Bank заняла 8 позицию рейтинга «Лучшие кредитки Украины» по версии рейтинга интернет-издания UBR.ua.
Как сообщается UBR.ua в рейтинге были проанализированы предложения более двух десятков украинских банков, из них был сформирован рейтинг из 18-ти лучших. Оценивание проходило по следующим критериям: базовая и эффективная ставка кредитования; доступный размер займа; условия погашения и использования; дополнительные комиссии и бонусы; штрафы и другие санкции к нарушителям платежной дисциплины.
Ознакомиться с картами банка Форвард вы можете здесь

ТАСкомбанк предлагает возможность оформить премиальную мультивалютную дебетно-кредитную карту от ТАСКОМБАНКА бесплатно. Только с 12 до 23 ноября приходите в ближайшее отделение ТАСкомбанка и закажите Weekend Card — банк дарит год бесплатного обслуживания.
С Weekend Card вы получите свободный доступ к кредитному лимиту до 100 000 грн., кэшбэк до 3% от суммы покупок, а также возможность хранить на одном счету сразу до 4-х валют (украинские гривны, доллары США, евро и английские фунты).
Weekend Card — это идеальный инструмент для расчетов практически по всему миру, ведь позволяет оплачивать за товары и услуги без конвертации. Кроме этого, карта позволяет получать дополнительный доход — 10% годовых в гривне на остаток собственных средств.
Премиальный уровень карты — MasterCard World открывает собственникам Weekend Card доступ к дополнительным постоянно действующим привилегиям, что особенно удобно во время заграничных поездок. Также ее собственники получают постоянный доступ к средствам на карте через систему интернет-банкинга «TAS2U», а круглосуточная услуга «консьерж-сервис», в случае необходимости, поможет в решении многих рутинных вопросов практически в любой стране мира.
Также с 12.11 изменены тарифы по картам Weekend Card и Большая пятерка. Основные изменения: снятие собственных средств в банкоматах ТАСкомбанка бесплатно по обеим картам; снятие собственных средств в банкоматах других украинских банков - 15 грн. по карте Большая пятерка; по этой же карте кэшбэк 5% за оплату коммунальных услуг за счёт кредитных средств.
Ознакомиться с тарифами более детально и заказать карты ТАСкомбанка вы можете у нас на портале

А вы слышали, что еще в середине 19-го века, вплоть до появления современной кредитной карты, зажиточные купцы выдавали своим лучшим клиентам «зарядные монеты»? Эти монеты, как правило, были сделаны из металла, имели различные формы и размеры, и во многих из них были отверстия, что позволяло им быть размещёнными на цепочке для ключей. На зарядных монетах также был нанесен уникальный идентификационный номер клиента.
Востаннє редагувалось Financial Expert в Сер 14 лис, 2018 13:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:37

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

:arrow:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 14 лис, 2018 13:57, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:51

clientage

Уже поправили, спасибо! Опечатка закралась
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