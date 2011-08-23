Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Пон 19 лис, 2018 15:52

Всем нескучного понедельника! Время для еженедельного обзора новостей и изменений по кредитам наличными.Прошлая неделя была не очень богата на изменения, особенно в банках, так что предлагаем ознакомиться с акциями и нововведениями в МФО.Компаниясообщает, что осуществлять погашение кредита теперь можно через терминалы самообслуживания City24 по всей территории Украины. Чтобы узнать сумму задолженности, клиенту необходимо ввести номер договора или номер мобильного телефона и внести необходимую сумму с учетом комиссии сервиса.У компаниитоже новости: Теперь каждый клиент может оформить кредит не только днем,но и ночью,вам больше не нужно дожидаться утра, достаточно просто оставить заявку на сайте в любое время суток. Они обработают ваш запрос в течении 10 минут!Накануне Черной пятницы в течение десяти дней, начиная с 13 ноября и до 22 ноября, компания Alex Credit будет дарить вам подарки. Каждый день вы можете получить крутые наушники, или клевые смарт-часы, или сертификат в сеть парфюмерных магазинов.Призы будут разыграны среди тех, кто приглашает своих друзей присоединиться к Alex Credit. Каждый день с 13 до 22 ноября будут подводиться итоги и вручаться подарок тому, кто в течение дня пригласил больше друзей. Итак, может быть 10 разных победителей. Но если кто-то из них снова покажет рекорд по приглашенным друзьям, он получит второй подарок. Сколько рекордов – столько и подарков.Но в любом случае компания дарит 100 грн каждому, чей друг получит у нас свой первый кредит. За каждого нового друга – новые 100 грн.Каждый, кто возьмет и погасит более 3-х кредитов с 15.11.18 до 15.02.19, автоматически принимает участие в розыгрыше 10 000 грн.Победителей будет трое:I место - 5000 грнII место - 3000 грнIII место - 2000 грнОфициальные правила акцииДля участия в акции «Щедрая зима с Качай Гроші» необходимо:1. Стать участником группы "Качай Гроші" в Facebook.2. Взять от 3-х кредитов на сайтев период с 15.11.18 по 15.02.19 сроком не менее 10 дней каждый и погасить их в срок.3. В личные сообщения страницы Facebook после выполнения условий акции написать свою почту, на которую был зарегистрирован аккаунт в системе Качай Гроші.А вы знали, что в империи Инков административные чиновники кураки во время неурожайных годов из хранилищ, которые наполнялись урожаями, полученными из полей-чакара правителя Инки, с разрешения самого Инки выдавали пищу бедным людям поселения, и при этом вносили в кипу отчёты о том, что таким образом было получено. Поэтому эти отчисления делались в качестве ссуды, то есть, можно утверждать, что у инков существовал институт финансового кредитования. Также всё, что, как указывал Педро Сьеса де Леон в своей «Хронике Перу», выдавали отдельным жителям со складов правителя Инки, вручали под отчёт служащим камайос, которые занимались кипу. В кипу было видно, что каждый индеец сделал, и всё им сделанное вычиталось у него из подати, которую ему надлежало отдать. Но возвращение займа делалось не теми самыми видами продукции, а оплачивалось разными видами работ. Так же дело обстояло и с выдачей провизии со складов составов для целой общины или провинции.