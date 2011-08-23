Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
На календаре среда, за окном уже почти зима, а у нас обзор новостей и изменений по кредитным картам за неделю.
Альфа-Банк Украина разыгрывает денежные сертификаты на путешествия С 15 ноября и до конца 2018 владельцы карты Travel могут принять участие в акции и выиграть один из двух сертификатов на путешествие номиналом 140 000 грн каждый. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо с 15 ноября по 25 декабря 2018 (включительно) только рассчитаться карточкой Travel на общую сумму от 3000 грн, и вы автоматически в списке претендентов на победу. Владельцы главного приза акции «Отпуск ждет» - сертификатов на путешествие, будут определены 31 декабря 2018. А заказать карту Travel или другие карты Альфа-Банка вы можете у нас на портале
Кредитная карта Выручалка от Forward Bank заняла 8 позицию рейтинга «Лучшие кредитки Украины» по версии рейтинга интернет-издания UBR.ua. Как сообщается UBR.ua в рейтинге были проанализированы предложения более двух десятков украинских банков, из них был сформирован рейтинг из 18-ти лучших. Оценивание проходило по следующим критериям: базовая и эффективная ставка кредитования; доступный размер займа; условия погашения и использования; дополнительные комиссии и бонусы; штрафы и другие санкции к нарушителям платежной дисциплины. Ознакомиться с картами банка Форвард вы можете здесь
ТАСкомбанк предлагает возможность оформить премиальную мультивалютную дебетно-кредитную карту от ТАСКОМБАНКА бесплатно. Только с 12 до 23 ноября приходите в ближайшее отделение ТАСкомбанка и закажите Weekend Card — банк дарит год бесплатного обслуживания. С Weekend Card вы получите свободный доступ к кредитному лимиту до 100 000 грн., кэшбэк до 3% от суммы покупок, а также возможность хранить на одном счету сразу до 4-х валют (украинские гривны, доллары США, евро и английские фунты). Weekend Card — это идеальный инструмент для расчетов практически по всему миру, ведь позволяет оплачивать за товары и услуги без конвертации. Кроме этого, карта позволяет получать дополнительный доход — 10% годовых в гривне на остаток собственных средств. Премиальный уровень карты — MasterCard World открывает собственникам Weekend Card доступ к дополнительным постоянно действующим привилегиям, что особенно удобно во время заграничных поездок. Также ее собственники получают постоянный доступ к средствам на карте через систему интернет-банкинга «TAS2U», а круглосуточная услуга «консьерж-сервис», в случае необходимости, поможет в решении многих рутинных вопросов практически в любой стране мира. Также с 12.11 изменены тарифы по картам Weekend Card и Большая пятерка. Основные изменения: снятие собственных средств в банкоматах ТАСкомбанка бесплатно по обеим картам; снятие собственных средств в банкоматах других украинских банков - 15 грн. по карте Большая пятерка; по этой же карте кэшбэк 5% за оплату коммунальных услуг за счёт кредитных средств. Ознакомиться с тарифами более детально и заказать карты ТАСкомбанка вы можете у нас на портале
А вы слышали, что еще в середине 19-го века, вплоть до появления современной кредитной карты, зажиточные купцы выдавали своим лучшим клиентам «зарядные монеты»? Эти монеты, как правило, были сделаны из металла, имели различные формы и размеры, и во многих из них были отверстия, что позволяло им быть размещёнными на цепочке для ключей. На зарядных монетах также был нанесен уникальный идентификационный номер клиента.
Востаннє редагувалось Financial Expert в Сер 14 лис, 2018 13:50, всього редагувалось 2 разів.
Всем привет! Пятница опять принесла с собой наш обзор новостей и изменений по депозитам.
В Радабанке изменения в депозитной программе с 12.11. Выросли ставки в валюте и теперь максимум можно получить по срочным депозитам 4,5% в долларах США и 4% в евро по вкладу ОГО на срок с выплатой процентов в конце срока на 12 месяцев. Более высокую ставку банк предлагает по депозитными сертификатам на предъявителя: 5% в долларах США и 4,5% в евро на 12 месяцев.
Банк Кредит Днепр в октябре 2018 года увеличил портфель срочных депозитов физических лиц в гривне на 23 млн грн, с начала года – на 150 млн грн. Всего в 2018 году объем средств, которые вкладчики доверили финучреждению, вырос более чем на 300 млн грн – до 4,1 млрд грн. Срочные депозиты формируют 73% портфеля, при этом 87% вкладов размещены на сроки от полугода и выше. В октябре рекордными в позитивной динамике вновь стали вклады в гривне на эксклюзивные сроки 4 и 7 месяцев. Рост гривневых ресурсов создает базу для активизации потребительского кредитования и финансирования реального сектора экономики – необходимого условия экономического роста. Банк предлагает оформить депозит на срок от 30 дней в любом отделении или удаленно через систему интернет-банкинга FreeBank, что поощряется дополнительными 0,5% к ставке в гривне и 0,2% в валюте. Минимальная сумма вклада составляет всего лишь 500 гривен, 100 долларов США, 100 евро при оформлении через FreeBank. Схему выплаты процентов – ежемесячно или в конце срока действия депозита – клиент выбирает самостоятельно исходя из своих предпочтений и финансовых планов. Предусмотрена автоматическая пролонгация вклада, которая может осуществляться неограниченное количество раз под актуальную на дату пролонгации ставку. При желании вкладчик может отказаться от автоматической пролонгации. К депозиту бесплатно открывается карточный пакет «Безлимит Classic», включающий в себя текущий счет в валюте депозита, на который начисляются проценты и возвращается полная сумма депозита после его окончания, платежную карту Visa Classic, а также доступ к системе интернет-банкинга FreeBank.
В немецкой деревне Гаммесфельд, Блауфельден, земля Баден-Вюртемберг, находится финансовое учреждение Raiffeisen Gammesfeld. Им заведует Петер Брайтер (Peter Breiter), он же менеджер, кассир и уборщик в одном лице. Ему чужды многомиллионные сделки; он в одиночку обслуживает население родной деревни и знает по именам всех своих клиентов. Любопытно, что до 2009 года в банке Raiffeisen Gammesfeld даже не было компьютера — все операции и записи велись с помощью калькулятора и печатной машинки. Банк не предоставляет кредитных карт и онлайн-услуг. Ежегодная прибыль примерно равна €40 000, а самый крупный кредит за всю 123-летнюю историю учреждения равнялся €650 000. А вы бы доверили свои сбережения такому банку или вам больше по душе большие здания и современные офисы?
Всем нескучного понедельника! Время для еженедельного обзора новостей и изменений по кредитам наличными.
Прошлая неделя была не очень богата на изменения, особенно в банках, так что предлагаем ознакомиться с акциями и нововведениями в МФО.
Компания ФКС сообщает, что осуществлять погашение кредита теперь можно через терминалы самообслуживания City24 по всей территории Украины. Чтобы узнать сумму задолженности, клиенту необходимо ввести номер договора или номер мобильного телефона и внести необходимую сумму с учетом комиссии сервиса.
У компании Є Гроші тоже новости: Теперь каждый клиент может оформить кредит не только днем,но и ночью,вам больше не нужно дожидаться утра, достаточно просто оставить заявку на сайте в любое время суток. Они обработают ваш запрос в течении 10 минут!
Ознакомиться с условиями кредитов этих компаний вы можете по ссылкам: ФКС и Є Гроші
Черная пятница у Alex Credit. Накануне Черной пятницы в течение десяти дней, начиная с 13 ноября и до 22 ноября, компания Alex Credit будет дарить вам подарки. Каждый день вы можете получить крутые наушники, или клевые смарт-часы, или сертификат в сеть парфюмерных магазинов. Призы будут разыграны среди тех, кто приглашает своих друзей присоединиться к Alex Credit. Каждый день с 13 до 22 ноября будут подводиться итоги и вручаться подарок тому, кто в течение дня пригласил больше друзей. Итак, может быть 10 разных победителей. Но если кто-то из них снова покажет рекорд по приглашенным друзьям, он получит второй подарок. Сколько рекордов – столько и подарков. Но в любом случае компания дарит 100 грн каждому, чей друг получит у нас свой первый кредит. За каждого нового друга – новые 100 грн. Оставить заявку на кредит от Alex Credit
Щедрая зима с Качай Гроші Каждый, кто возьмет и погасит более 3-х кредитов с 15.11.18 до 15.02.19, автоматически принимает участие в розыгрыше 10 000 грн. Победителей будет трое: I место - 5000 грн II место - 3000 грн III место - 2000 грн Официальные правила акции Для участия в акции «Щедрая зима с Качай Гроші» необходимо: 1. Стать участником группы "Качай Гроші" в Facebook. 2. Взять от 3-х кредитов на сайте https://kachay.com.ua/ в период с 15.11.18 по 15.02.19 сроком не менее 10 дней каждый и погасить их в срок. 3. В личные сообщения страницы Facebook после выполнения условий акции написать свою почту, на которую был зарегистрирован аккаунт в системе Качай Гроші. Ознакомиться с условиями кредита Качай Гроші
А вы знали, что в империи Инков административные чиновники кураки во время неурожайных годов из хранилищ, которые наполнялись урожаями, полученными из полей-чакара правителя Инки, с разрешения самого Инки выдавали пищу бедным людям поселения, и при этом вносили в кипу отчёты о том, что таким образом было получено. Поэтому эти отчисления делались в качестве ссуды, то есть, можно утверждать, что у инков существовал институт финансового кредитования. Также всё, что, как указывал Педро Сьеса де Леон в своей «Хронике Перу», выдавали отдельным жителям со складов правителя Инки, вручали под отчёт служащим камайос, которые занимались кипу. В кипу было видно, что каждый индеец сделал, и всё им сделанное вычиталось у него из подати, которую ему надлежало отдать. Но возвращение займа делалось не теми самыми видами продукции, а оплачивалось разными видами работ. Так же дело обстояло и с выдачей провизии со складов составов для целой общины или провинции.