Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
На календаре среда, за окном уже почти зима, а у нас обзор новостей и изменений по кредитным картам за неделю.
Альфа-Банк Украина разыгрывает денежные сертификаты на путешествия С 15 ноября и до конца 2018 владельцы карты Travel могут принять участие в акции и выиграть один из двух сертификатов на путешествие номиналом 140 000 грн каждый. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо с 15 ноября по 25 декабря 2018 (включительно) только рассчитаться карточкой Travel на общую сумму от 3000 грн, и вы автоматически в списке претендентов на победу. Владельцы главного приза акции «Отпуск ждет» - сертификатов на путешествие, будут определены 31 декабря 2018. А заказать карту Travel или другие карты Альфа-Банка вы можете у нас на портале
Кредитная карта Выручалка от Forward Bank заняла 8 позицию рейтинга «Лучшие кредитки Украины» по версии рейтинга интернет-издания UBR.ua. Как сообщается UBR.ua в рейтинге были проанализированы предложения более двух десятков украинских банков, из них был сформирован рейтинг из 18-ти лучших. Оценивание проходило по следующим критериям: базовая и эффективная ставка кредитования; доступный размер займа; условия погашения и использования; дополнительные комиссии и бонусы; штрафы и другие санкции к нарушителям платежной дисциплины. Ознакомиться с картами банка Форвард вы можете здесь
ТАСкомбанк предлагает возможность оформить премиальную мультивалютную дебетно-кредитную карту от ТАСКОМБАНКА бесплатно. Только с 12 до 23 ноября приходите в ближайшее отделение ТАСкомбанка и закажите Weekend Card — банк дарит год бесплатного обслуживания. С Weekend Card вы получите свободный доступ к кредитному лимиту до 100 000 грн., кэшбэк до 3% от суммы покупок, а также возможность хранить на одном счету сразу до 4-х валют (украинские гривны, доллары США, евро и английские фунты). Weekend Card — это идеальный инструмент для расчетов практически по всему миру, ведь позволяет оплачивать за товары и услуги без конвертации. Кроме этого, карта позволяет получать дополнительный доход — 10% годовых в гривне на остаток собственных средств. Премиальный уровень карты — MasterCard World открывает собственникам Weekend Card доступ к дополнительным постоянно действующим привилегиям, что особенно удобно во время заграничных поездок. Также ее собственники получают постоянный доступ к средствам на карте через систему интернет-банкинга «TAS2U», а круглосуточная услуга «консьерж-сервис», в случае необходимости, поможет в решении многих рутинных вопросов практически в любой стране мира. Также с 12.11 изменены тарифы по картам Weekend Card и Большая пятерка. Основные изменения: снятие собственных средств в банкоматах ТАСкомбанка бесплатно по обеим картам; снятие собственных средств в банкоматах других украинских банков - 15 грн. по карте Большая пятерка; по этой же карте кэшбэк 5% за оплату коммунальных услуг за счёт кредитных средств. Ознакомиться с тарифами более детально и заказать карты ТАСкомбанка вы можете у нас на портале
А вы слышали, что еще в середине 19-го века, вплоть до появления современной кредитной карты, зажиточные купцы выдавали своим лучшим клиентам «зарядные монеты»? Эти монеты, как правило, были сделаны из металла, имели различные формы и размеры, и во многих из них были отверстия, что позволяло им быть размещёнными на цепочке для ключей. На зарядных монетах также был нанесен уникальный идентификационный номер клиента.
Востаннє редагувалось Financial Expert в Сер 14 лис, 2018 13:50, всього редагувалось 2 разів.
Всем привет! Пятница опять принесла с собой наш обзор новостей и изменений по депозитам.
В Радабанке изменения в депозитной программе с 12.11. Выросли ставки в валюте и теперь максимум можно получить по срочным депозитам 4,5% в долларах США и 4% в евро по вкладу ОГО на срок с выплатой процентов в конце срока на 12 месяцев. Более высокую ставку банк предлагает по депозитными сертификатам на предъявителя: 5% в долларах США и 4,5% в евро на 12 месяцев.
Банк Кредит Днепр в октябре 2018 года увеличил портфель срочных депозитов физических лиц в гривне на 23 млн грн, с начала года – на 150 млн грн. Всего в 2018 году объем средств, которые вкладчики доверили финучреждению, вырос более чем на 300 млн грн – до 4,1 млрд грн. Срочные депозиты формируют 73% портфеля, при этом 87% вкладов размещены на сроки от полугода и выше. В октябре рекордными в позитивной динамике вновь стали вклады в гривне на эксклюзивные сроки 4 и 7 месяцев. Рост гривневых ресурсов создает базу для активизации потребительского кредитования и финансирования реального сектора экономики – необходимого условия экономического роста. Банк предлагает оформить депозит на срок от 30 дней в любом отделении или удаленно через систему интернет-банкинга FreeBank, что поощряется дополнительными 0,5% к ставке в гривне и 0,2% в валюте. Минимальная сумма вклада составляет всего лишь 500 гривен, 100 долларов США, 100 евро при оформлении через FreeBank. Схему выплаты процентов – ежемесячно или в конце срока действия депозита – клиент выбирает самостоятельно исходя из своих предпочтений и финансовых планов. Предусмотрена автоматическая пролонгация вклада, которая может осуществляться неограниченное количество раз под актуальную на дату пролонгации ставку. При желании вкладчик может отказаться от автоматической пролонгации. К депозиту бесплатно открывается карточный пакет «Безлимит Classic», включающий в себя текущий счет в валюте депозита, на который начисляются проценты и возвращается полная сумма депозита после его окончания, платежную карту Visa Classic, а также доступ к системе интернет-банкинга FreeBank.
В немецкой деревне Гаммесфельд, Блауфельден, земля Баден-Вюртемберг, находится финансовое учреждение Raiffeisen Gammesfeld. Им заведует Петер Брайтер (Peter Breiter), он же менеджер, кассир и уборщик в одном лице. Ему чужды многомиллионные сделки; он в одиночку обслуживает население родной деревни и знает по именам всех своих клиентов. Любопытно, что до 2009 года в банке Raiffeisen Gammesfeld даже не было компьютера — все операции и записи велись с помощью калькулятора и печатной машинки. Банк не предоставляет кредитных карт и онлайн-услуг. Ежегодная прибыль примерно равна €40 000, а самый крупный кредит за всю 123-летнюю историю учреждения равнялся €650 000. А вы бы доверили свои сбережения такому банку или вам больше по душе большие здания и современные офисы?
Всем нескучного понедельника! Время для еженедельного обзора новостей и изменений по кредитам наличными.
Прошлая неделя была не очень богата на изменения, особенно в банках, так что предлагаем ознакомиться с акциями и нововведениями в МФО.
Компания ФКС сообщает, что осуществлять погашение кредита теперь можно через терминалы самообслуживания City24 по всей территории Украины. Чтобы узнать сумму задолженности, клиенту необходимо ввести номер договора или номер мобильного телефона и внести необходимую сумму с учетом комиссии сервиса.
У компании Є Гроші тоже новости: Теперь каждый клиент может оформить кредит не только днем,но и ночью,вам больше не нужно дожидаться утра, достаточно просто оставить заявку на сайте в любое время суток. Они обработают ваш запрос в течении 10 минут!
Ознакомиться с условиями кредитов этих компаний вы можете по ссылкам: ФКС и Є Гроші
Черная пятница у Alex Credit. Накануне Черной пятницы в течение десяти дней, начиная с 13 ноября и до 22 ноября, компания Alex Credit будет дарить вам подарки. Каждый день вы можете получить крутые наушники, или клевые смарт-часы, или сертификат в сеть парфюмерных магазинов. Призы будут разыграны среди тех, кто приглашает своих друзей присоединиться к Alex Credit. Каждый день с 13 до 22 ноября будут подводиться итоги и вручаться подарок тому, кто в течение дня пригласил больше друзей. Итак, может быть 10 разных победителей. Но если кто-то из них снова покажет рекорд по приглашенным друзьям, он получит второй подарок. Сколько рекордов – столько и подарков. Но в любом случае компания дарит 100 грн каждому, чей друг получит у нас свой первый кредит. За каждого нового друга – новые 100 грн. Оставить заявку на кредит от Alex Credit
Щедрая зима с Качай Гроші Каждый, кто возьмет и погасит более 3-х кредитов с 15.11.18 до 15.02.19, автоматически принимает участие в розыгрыше 10 000 грн. Победителей будет трое: I место - 5000 грн II место - 3000 грн III место - 2000 грн Официальные правила акции Для участия в акции «Щедрая зима с Качай Гроші» необходимо: 1. Стать участником группы "Качай Гроші" в Facebook. 2. Взять от 3-х кредитов на сайте https://kachay.com.ua/ в период с 15.11.18 по 15.02.19 сроком не менее 10 дней каждый и погасить их в срок. 3. В личные сообщения страницы Facebook после выполнения условий акции написать свою почту, на которую был зарегистрирован аккаунт в системе Качай Гроші. Ознакомиться с условиями кредита Качай Гроші
А вы знали, что в империи Инков административные чиновники кураки во время неурожайных годов из хранилищ, которые наполнялись урожаями, полученными из полей-чакара правителя Инки, с разрешения самого Инки выдавали пищу бедным людям поселения, и при этом вносили в кипу отчёты о том, что таким образом было получено. Поэтому эти отчисления делались в качестве ссуды, то есть, можно утверждать, что у инков существовал институт финансового кредитования. Также всё, что, как указывал Педро Сьеса де Леон в своей «Хронике Перу», выдавали отдельным жителям со складов правителя Инки, вручали под отчёт служащим камайос, которые занимались кипу. В кипу было видно, что каждый индеец сделал, и всё им сделанное вычиталось у него из подати, которую ему надлежало отдать. Но возвращение займа делалось не теми самыми видами продукции, а оплачивалось разными видами работ. Так же дело обстояло и с выдачей провизии со складов составов для целой общины или провинции.
Итак, опять среда и значит, что пришло время для обзора новостей и изменений по кредитным картам за неделю.
ПУМБ выпустил обновленную версию мобильного приложения ПУМБ Online. Приложение доступно для загрузки с 19 ноября. Сейчас в мобильном приложении ПУМБ Online доступен функционал, который покрывает 80% всех потребностей клиентов. В нем можно в любое время просмотреть информацию по продуктам (кредитным и дебетовым картам, кредитам и депозитам), узнать сумму ежемесячного платежа и полную сумму задолженности по кредитам и кредитным картам, просмотреть историю операций, пополнить мобильный без комиссии (номера для удобства можно выбрать из телефонной книги). Традиционная услуга - платежи - также доступна в новом приложении ПУМБ Online. Сейчас в ПУМБ Online можно: - Перевести средства между собственными счетами - Перевести средства с карты на карту - Перевести средства с карты на свой счет - Перевести средства с собственного счета на любую карту - Осуществить перевод на счет ПУМБ - Осуществить перевод на счет другого банка Приложение будет постоянно улучшаться, и со следующими обновлениями станут доступными опции для создания и сохранения шаблонов, оплаты коммунальных платежей, услуг по интернет и ТВ, управление способами авторизации и активации карт. В новом мобильном приложении ПУМБ Online существенно изменен подход к UX / UI дизайну. Совместно с партнерами - британской компанией Metryus - ПУМБ разработал максимально понятный интерфейс мобильного приложения. Параллельно с процессом проектирования, разработчики проводили интервью с клиентами с целью определить «точки боли» и максимально учесть пожелания клиентов. Приложение ПУМБ Online разработано «с нуля» на базе облачной технологии Corezoid Process Engine. Именно эта облачная операционная система позволит в будущем расширять функционал мобильного приложения, привлекая сторонние сервисы. А у нас на портале вы можете ознакомиться с условиями и оформить кредитные карты, управлять которыми можно в новом приложении
С ноября 2018 года клиенты Юнекс Банка получили возможность осуществления онлайн оплаты по кредиту или кредитной карте на официальном сайте банка. Для проведения оплаты достаточно зайти на стартовую страницу сайта, в карусели виджетов выбрать окно под названием «Оплатить по кредиту онлайн» и перейти к оплате, нажав кнопку «Оплатить». Онлайн оплата для кредитной карты может осуществляться по номеру карты. После того, как клиент выберет способ оплаты, введет данные и укажет номер телефона, в окне появится личная информация о заемщике. Для проведения оплаты необходимо указать нужную сумму платежа и данные банковской карты, с которой будут списаны денежные средства. Для своевременного погашения кредитной задолженности рекомендуем вносить очередной платеж за 3-5 рабочих дней до указанной в графике даты. Оформить карту ХочуКа от Юнекс Банка вы можете с помощью Finance.UA
А вы знали, что первый банкомат по выдаче наличных денег, Automated Teller Machine (ATM), был установлен 27 июня 1967 года в районе Энфилд на севере Лондона (Великобритания) в отделении британского банка Barclays. Изобретателем его был шотландец Джон Шепард-Баррон, работавший по заказу компании De La Rue — британского производителя бумаги для денежных знаков более чем 150 стран мира. На идею создания банкомата Шепард-Баррон натолкнула увиденная им работа автомата по продаже шоколада. Из-за невозможности проверить наличие денег на счёте клиента сумма снимаемых наличных была ограничена 10 фунтами. ATM был «бескарточным» банкоматом и выдавал наличные в обмен на специальный ваучер (чек), которые надо было заранее получать в банке. Для защиты от подделки на чеках имелась слаборадиоактивная, а потому безопасная для клиентов, метка (изотоп C14).
Также с 19 ноября внёс изменения в депозитную программу Индустриалбанк. Ставки в гривне по вкладам Стандарт, Доходный и Скарбничка на сроки от 3-х месяцев выросли на 1%. Максимум 15,75% с учётом программы лояльности теперь можно получить по депозиту Стандарт на 13 месяцев.
ПУМБ предлагает с 19 ноября до 31 декабря включительно новый депозит до востребования «Свободный Online». Доходность по акционному депозиту составляет 12% годовых в гривне. Депозит «Свободный Online» открывается на срок 91 день с ежемесячной выплатой процентов на сумму от 100 гривен. Депозит предполагает возможность свободного пополнения, а также частичного либо полного досрочного востребования с сохранением всех ранее начисленных процентов. Депозит «Свободный Online» доступен исключительно в новом мобильном приложении ПУМБ Online. Открытие депозита займет несколько минут – нужно всего лишь в верхней панели меню нового мобильного приложения ПУМБ Online перейти в раздел «Депозиты», выбрать тип депозита, ввести начальную сумму вклада и ОТП пароль, который мгновенно придёт на верифицированный номер мобильного телефона. Пополнять депозит, а также снимать часть либо всю сумму депозита без потери ранее начисленных процентов также можно онлайн в режиме 24/7 при помощи нового мобильного приложения ПУМБ Online. А большую доходность вы можете получить по срочным вкладам, повысив ее также при помощи программы Бонус по депозитам
UKRSIBBANK предоставляет возможность оформить депозиты «Гарантированный капитал» и «Надежный доход» в UKRSIB online сроком на 3 месяца с выгодной процентной ставке 12% годовых. С 20 ноября вступают в действие обновленные депозитные ставки: - «Гарантированный капитал» сроком на 3 месяца - 7% годовых (базовая ставка); - «Надежный доход» сроком на 3 месяца - 7% годовых (базовая ставка). При оформлении данных депозитов в UKRSIB online вы получаете надбавку + 5% на весь срок депозита.
В Сбербанке произошли следующие изменения по депозитам для физических лиц: 1) C 20.11.2018 года вступают в действие изменения процентных ставок по депозитным продуктам для физических лиц: - увеличение ставки на 0,5% по Депозитному сертификату на предъявителя на срок 6 и 12 мес.; - увеличение ставки на 0,5% по Срочным вкладам с пополнением в гривне на все сроки; - увеличение ставки на 0,5% по всем Срочным вкладам в дол. США на срок 6 мес. 2) В период с 20.11.2018 по 28.02.2019 г. будет действовать акционное предложение по процентным ставкам при оформлении вклада «Депозитный сертификат на предъявителя», "Срочный депозит без пополнения" и "Срочный депозит с пополнением" в Гривне на любой срок: увеличение ставки на 0,5%. При оформлении вклада с акционной ставкой, действующие условия лояльности (дополнительная процентная ставка) по такому вкладу не применяются.
К новогодним и рождественским праздникам ТАСкомбанк проводит акцию для клиентов — физических лиц. Все, кто в период проведения акции — с 20 ноября 2018 г. до 31 января 2019 года — оформят в банке вклад «Стабильный» в гривне на срок 6, 9 или 12 месяцев, имеют возможность выиграть ставку 20,19% или дополнительные бонусы до + 0,75% годовых в гривне. Оформляйте депозит «Стабильный» в любом отделении ТАСКОМБАНКА в период действия акции, выбирайте на месте скретч-карту, стирайте защитное поле и сразу же узнайте размер своего дополнительного бонуса. Воспользоваться предложением могут как действующие, так и новые клиенты. А также перед оформлением вклада вы можете оставить заявку на участие в Розыгрыше от ТОП-банков
Клиенты иногда доверяют банкам не только деньги, а и что-то более ценное. Об этом довелось узнать и авторам самого экстравагантного и «стильного» грабежа. А произошло собственно вот что. 16 июля 1976 года воры во главе с иконой уголовного мира того времени Альбертом Спаджиари пробрались в хранилище банка Сосьете Женераль в Ницце. Грабители в праздничный день вскрыли пол и проникли в банк. Не удовлетворившись простым грабежом, бандиты провели в банке несколько дней. Прямо в здании финансовой твердыни был устроен пикник: грабители распивали там марочное вино и рассматривали найденную в одном из сейфов коллекцию фотографий местной элиты. Было на что посмотреть - фотки оказались в стиле глубокого ню. По легенде перед тем как благополучно покинуть хранилище главарь банды Альберт Спаджиари оставил на стене надпись: «Без ненависти, без насилия и без оружия».