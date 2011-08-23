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фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:23

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:...натомість будемо вдячні за коментарі чи справді вам було б корисно читати такі факти у кожному пості?
Мені коментарі були цікаві, вони дозволяли дізнатися трошки щось новіше і в тему. Саме повідомлення стає не таким офіційним і нудним.

Можливо їх шукати важче ніж відслідковувати новини, зміни в фінансових продуктах — тому буде зрозуміло, якщо хоча б раз на тиждень або два чи раз на місяць будите ними балувати ;)

ps Дякую за інфо про зміни по продуктам ТАС.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:49

MASolomko

Дуже вам дякуємо! Будемо намагатись і далі тішити вас як корисною, так і цікавою інформацією.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:56

Ось і п'ятниця, а отже час огляду новин та змін по депозитах.

ПУМБ продовжив дію акції на розміщення депозиту ПУМБ Більше. Депозит "ПУМБ Більше" може бути оформлений у період з с 10.12.2018р. по 31.01.2019р. (включно) клієнтами ПУМБ – учасниками програми лояльності "Mastercard Більше", які розмістили на даний депозит нові гроші, з пред’явленням відповідного Подарункового сертифікату у роздрукованому вигляді, замовленого у рамках програми лояльності "Mastercard Більше". Під "новими грошима" мається на увазі збільшення загальної суми коштів клієнта на депозитних рахунках у ПУМБ відносно суми коштів, які станом на 23:59 09.12.2018р. знаходились на усіх його депозитних рахунках у національній валюті (депозити до запитання та строкові депозити) у ПУМБ.
Пропозиція доступна клієнтам ПУМБ, у яких у особистому кабінеті на сайті програми лояльності "Mastercard Більше" зареєстровані тільки платіжні картки ПУМБ.
Банк пропонує за цим вкладом до 18% річних у гривні, при розміщенні коштів на 18 місяців із виплатою відсотків в кінці терміну.
А збільшити дохідність за вкладами у ПУМБ ви також можете за допомогою нашого Бонусу.

Банк Глобус з 03.01. знизив ставки за вкладами у гривні, натомість запропонував клієнтам акційну програму Різдвяна. За умовами програми для депозитних вкладів, розміщених на умовах програми «Депозит Класичний» та «Депозит Накопичувальний» на термін до 900 днів буде додано 1%. Строк проведення акції – з 03 січня 2019 по 31 січня 2019 (включно)
Отримати вищий відсоток, розмістивши кошти на інші терміни даних вкладів, ви можете, скориставшись Бонусом до депозиту від нашого порталу.

Банк Конкорд підвищив ставки по депозитах. Тепер максимальний дохід ви можете отримати за вкладом Класичний + при розміщенні коштів за допомогою інтернет-банкінгу icON25 на 12 місяців: 16,50% в гривні та 4,85 в доларах США. У євро максимальний відсоток на тих же умовах по вкладу Накопичувальний.

Виросли ставки у гривні по вкладах Кредобанку. Максимальною тепер є ставка по депозиту Прибутковий, що розміщений за допомогою KredoDirect - 17%. При цьому відсоткова ставка лишається однаковою для усіх термінів розміщення вкладу.

Цікавий факт: вважається, що сама концепція ощадних банків була розроблена англійським письменником Даніелем Дефо, який в 1697 році запропонував організувати «Товариства друзів для розвитку передбачливості у населення» (англ. Friendly Societies for Provident Habits in General). Насправді, в «Творі про проекти» (1 697) Дефо обговорював концепцію і класифікацію товариств взаємодопомоги (Friendly Societies), які, за визнанням автора, існували і до нього (до речі, сер Долбі Томас, якому присвячено «Твір про проекти», був головою Товариства взаємодопомоги для вдів). Там же він відзначав, що методи цих товариств також не є їх власним винаходом, відсилаючи читача в давніші часи (див. Розділ «Of Friendly-Societies»). Концепція товариств взаємодопомоги відрізняється від концепції-схеми ощадних банків Генрі Дункана, хоч перша і була одним із стимулів для появи останньої. Ніде в вищевказаному «Творі» не згадується фраза «Friendly Societies for Provident Habits in General». Однак, в розділі «Про банки» Дефо висловлює ідеї, які можна виявити в основах схеми ощадбанків Дункана. Але Дефо був далекий від мети приписати собі ці ідеї повністю. Однак, перші ощадні товариства виникли не раніше 1765 року, і їх розвиток був повільним. Назва «ощадний банк» вперше з'явилася в 1810 році, коли священик Генрі Дункан з села Ратвелл графства Дамфрішір в Шотландії заснував маленький банк для своїх парафіян. У перший рік він залучив приблизно 750 доларів депозитів. Згодом ощадні банки отримали розвиток в Німеччині, Франції та інших країнах.
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