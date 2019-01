Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:56

Ось і п'ятниця, а отже час огляду новин та змін по депозитах. ПУМБ продовжив дію акції на розміщення депозиту ПУМБ Більше. Депозит "ПУМБ Більше" може бути оформлений у період з с 10.12.2018р. по 31.01.2019р. (включно) клієнтами ПУМБ – учасниками програми лояльності "Mastercard Більше", які розмістили на даний депозит нові гроші, з пред’явленням відповідного Подарункового сертифікату у роздрукованому вигляді, замовленого у рамках програми лояльності "Mastercard Більше". Під "новими грошима" мається на увазі збільшення загальної суми коштів клієнта на депозитних рахунках у ПУМБ відносно суми коштів, які станом на 23:59 09.12.2018р. знаходились на усіх його депозитних рахунках у національній валюті (депозити до запитання та строкові депозити) у ПУМБ.Пропозиція доступна клієнтам ПУМБ, у яких у особистому кабінеті на сайті програми лояльності "Mastercard Більше" зареєстровані тільки платіжні картки ПУМБ.Банк пропонує за цим вкладом до 18% річних у гривні, при розміщенні коштів на 18 місяців із виплатою відсотків в кінці терміну.Банк Глобус з 03.01. знизив ставки за вкладами у гривні, натомість запропонував клієнтам акційну програму Різдвяна. За умовами програми для депозитних вкладів, розміщених на умовах програми «Депозит Класичний» та «Депозит Накопичувальний» на термін до 900 днів буде додано 1%. Строк проведення акції – з 03 січня 2019 по 31 січня 2019 (включно)Банк Конкорд підвищив ставки по депозитах. Тепер максимальний дохід ви можете отримати за вкладом Класичний + при розміщенні коштів за допомогою інтернет-банкінгу icON25 на 12 місяців: 16,50% в гривні та 4,85 в доларах США. У євро максимальний відсоток на тих же умовах по вкладу Накопичувальний.Виросли ставки у гривні по вкладах Кредобанку . Максимальною тепер є ставка по депозиту Прибутковий, що розміщений за допомогою KredoDirect - 17%. При цьому відсоткова ставка лишається однаковою для усіх термінів розміщення вкладу.Цікавий факт: вважається, що сама концепція ощадних банків була розроблена англійським письменником Даніелем Дефо, який в 1697 році запропонував організувати «Товариства друзів для розвитку передбачливості у населення» (англ. Friendly Societies for Provident Habits in General). Насправді, в «Творі про проекти» (1 697) Дефо обговорював концепцію і класифікацію товариств взаємодопомоги (Friendly Societies), які, за визнанням автора, існували і до нього (до речі, сер Долбі Томас, якому присвячено «Твір про проекти», був головою Товариства взаємодопомоги для вдів). Там же він відзначав, що методи цих товариств також не є їх власним винаходом, відсилаючи читача в давніші часи (див. Розділ «Of Friendly-Societies»). Концепція товариств взаємодопомоги відрізняється від концепції-схеми ощадних банків Генрі Дункана, хоч перша і була одним із стимулів для появи останньої. Ніде в вищевказаному «Творі» не згадується фраза «Friendly Societies for Provident Habits in General». Однак, в розділі «Про банки» Дефо висловлює ідеї, які можна виявити в основах схеми ощадбанків Дункана. Але Дефо був далекий від мети приписати собі ці ідеї повністю. Однак, перші ощадні товариства виникли не раніше 1765 року, і їх розвиток був повільним. Назва «ощадний банк» вперше з'явилася в 1810 році, коли священик Генрі Дункан з села Ратвелл графства Дамфрішір в Шотландії заснував маленький банк для своїх парафіян. У перший рік він залучив приблизно 750 доларів депозитів. Згодом ощадні банки отримали розвиток в Німеччині, Франції та інших країнах.