Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Думаєте нас колись очікує від'ємна ставка?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:58
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:59
Всім привіт. Середа - час на наш щотижневий огляд новин та змін по кредитним картам.
Насамперед новина, яку не згадали у минулому огляді, проте, вона все ж актуальна. Конкорд Банк продовжує акцію «Повертай 15% з AliExpress» до 1 травня!
Як це працює:
1. До 1 травня оплачуєте Карткою Golden dream будь-яку покупку на сайті
2. В кінці місяця отримуєте 15% кешбеку на свій рахунок від усіх покупок на AliExpress;
Максимальна сума кешбеку для однієї карти - 1000 гривень.
Замовити картку Golden dream можна на порталі Finance.UA
monobank випустив нову версію додатку «Матроскін» Серед оновлень:
- Депозити IRON:
Нещодавно банк оголосив про запуск нового продукту - металевої карти iron.monobank.ua. Відтепер можна відкрити депозит IRON, який підкреслить ваш “залізний” статус;
- Муркотящі повідомлення:
QR-кіт розробив унікальні котячі звуки для найпопулярніших операцій. Жоден котик при розробці не постраждав
- Перекази між картками:
Додано можливість переказу коштів з картки € на $ і навпаки. Буде в нагоді тим, хто заощаджує в доларах, але витрачає в євро
А замовити кредитку від monobank можна і в нашому сервісі порівняння кредитних карт.
Пудрова картка для дівчат #PudraCard, створена ТАСкомбанком, стала офіційною кредитною карткою Ukrainian Fashion Week.
Серед переваг цієї карти: трендовий дизайн, кешбек до 5% на шопінг та салони краси, кредитний ліміт до 100 000 гривень, знижки у партнерів. #PudraCard представлять у шоурумі UFW. Під час роботи якого кожен бажаючий зможе ознайомитися з умовами оформлення картки, поставити свої запитання представнику банку, отримати prepaid картку PudraCard і подати заявку на оформлення кредитки.
Для дівчат, які вже встигли оформити #PudraCard, приємна новина: вони зможуть пройти на територію шоуруму UFW без додаткової реєстрації, достатньо показати свою кредитку. Дебютує #PudraCard на подіумі Ukrainian Fashion Week вже цього фешн-сезону з 1 по 5 лютого 2019 року.
Звертаємо увагу, що випускається дана кредитка за тарифами кредитної карти Велика П’ятірка. Якщо вас не приваблює рожева картка, то оформити карту Велика П’ятірка ви завжди можете у нас на порталі.
А ви знали, що корпорацію MasterCard було засновано п'ятьма американськими банками: United California Bank, Wells Fargo, Crocker National Bank, Bank of California та Marine Midland Bank ще у 1966 році. Ці банки підписали угоду та заснували Interbank Card Association для створення банківського продукту Master Charge: The Interbank Card. А свою нинішню назву ця карткова система отримала вже у 1979 році.
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