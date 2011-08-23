Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Думаєте нас колись очікує від'ємна ставка?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:58
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:59
Всім привіт. Середа - час на наш щотижневий огляд новин та змін по кредитним картам.
Насамперед новина, яку не згадали у минулому огляді, проте, вона все ж актуальна. Конкорд Банк продовжує акцію «Повертай 15% з AliExpress» до 1 травня!
Як це працює:
1. До 1 травня оплачуєте Карткою Golden dream будь-яку покупку на сайті
2. В кінці місяця отримуєте 15% кешбеку на свій рахунок від усіх покупок на AliExpress;
Максимальна сума кешбеку для однієї карти - 1000 гривень.
Замовити картку Golden dream можна на порталі Finance.UA
monobank випустив нову версію додатку «Матроскін» Серед оновлень:
- Депозити IRON:
Нещодавно банк оголосив про запуск нового продукту - металевої карти iron.monobank.ua. Відтепер можна відкрити депозит IRON, який підкреслить ваш “залізний” статус;
- Муркотящі повідомлення:
QR-кіт розробив унікальні котячі звуки для найпопулярніших операцій. Жоден котик при розробці не постраждав
- Перекази між картками:
Додано можливість переказу коштів з картки € на $ і навпаки. Буде в нагоді тим, хто заощаджує в доларах, але витрачає в євро
А замовити кредитку від monobank можна і в нашому сервісі порівняння кредитних карт.
Пудрова картка для дівчат #PudraCard, створена ТАСкомбанком, стала офіційною кредитною карткою Ukrainian Fashion Week.
Серед переваг цієї карти: трендовий дизайн, кешбек до 5% на шопінг та салони краси, кредитний ліміт до 100 000 гривень, знижки у партнерів. #PudraCard представлять у шоурумі UFW. Під час роботи якого кожен бажаючий зможе ознайомитися з умовами оформлення картки, поставити свої запитання представнику банку, отримати prepaid картку PudraCard і подати заявку на оформлення кредитки.
Для дівчат, які вже встигли оформити #PudraCard, приємна новина: вони зможуть пройти на територію шоуруму UFW без додаткової реєстрації, достатньо показати свою кредитку. Дебютує #PudraCard на подіумі Ukrainian Fashion Week вже цього фешн-сезону з 1 по 5 лютого 2019 року.
Звертаємо увагу, що випускається дана кредитка за тарифами кредитної карти Велика П’ятірка. Якщо вас не приваблює рожева картка, то оформити карту Велика П’ятірка ви завжди можете у нас на порталі.
А ви знали, що корпорацію MasterCard було засновано п'ятьма американськими банками: United California Bank, Wells Fargo, Crocker National Bank, Bank of California та Marine Midland Bank ще у 1966 році. Ці банки підписали угоду та заснували Interbank Card Association для створення банківського продукту Master Charge: The Interbank Card. А свою нинішню назву ця карткова система отримала вже у 1979 році.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:45
Найдобрішої п'ятниці усім! Пропонуємо ознайомитися з оглядом новин та змін по депозитах за тиждень.
Банк Кредит Дніпро вніс зміни до своєї депозитної програми з 23 січня. По депозиту Надійний було знижено ставки у доларах США та евро. Відтепер максимальний відсоток можна отримати, розмістивши кошти онлайн з виплатою відсотків в кінці терміну на 120-179, 210-364 або 540-719 днів у доларах США - 4,2%, та на 180-209 днів у євро - 1,95%.
Банк інвестицій та заощаджень підняв відсотки по вкладах у гривні з 24.01.2019. Максимальну дохідність тепер можна отримати по вкладу Прибутковий на термін 370-555 днів - 17,75%. Всі гривневі ставки також можна збільшити на 0,5% (а валютні на 0,25%), пред'явивши пенсійне посвідчення, розмістивши депозит понад 200 тис.грн. або повторно вклавши кошти.
А у нашій програмі Бонус до депозиту новий банк-учасник! Відтепер якщо ви плануєте розмістити кошти понад 15000 грн. і терміном від 6 місяців на депозитах Скарбниця або Скарбниця+ у банку Січ, то, попередньо заповнивши заявку на нашому порталі, ви можете отримати додатково до 1,6% бонусу від суми вкладу.
Детальніше ознайомитися з умовами акції ви можете на її сторінці.
У минулому огляді ми розповідали про історію походження концепції ощадних банків чи ощадних кас. А ось у Німеччині перші зразки «Sparkasse» (від нім. sparen - заощаджувати та нім. Kasse - каса) виникли в 1623 році. В 1778 році в Гамбурзі, а невдовзі і в інших містах Німеччини вже були засновані ощадкаси-ощадбанки в сучасному розумінні. На ранніх етапах розвитку первинна мета ощадних банків полягала в забезпеченні легкодоступними депозитними продуктами всіх верств населення.
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:11
Всім гарного початку тижня! Пропонуємо вам наш черговий огляд новин та змін по кредитах готівкою.
Альфа-Банк вніс зміни у процедурі погашення кредитів за договором або по кредитним карткам через ПАТ «Укрпошта». З 1 лютого 2019 року зазначена послуга є платною. Комісія при погашенні кредиту через ПАТ «Укрпошта» становитиме 1,5% від суми платежу (мінімум 7 грн), згідно діючих тарифів національного оператора поштового зв’язку.
Також Альфа-Банк Україна пропонує інші варіанти погашення кредитів за допомогою:
- онлайн-сервісу «Альфа-Погашення» на сайті банку. Підкреслимо, що даний сервіс надає можливість погашення кредиту без комісії навіть з картки іншого банку;
- інтернет-банкінгу My Alfa-Bank;
- мобільного додатку Alfa-Mobile Ukraine.
А ось отримати кредит від Альфа-Банку ви можете у ще один спосіб: залишивши заявку на порталі Finance.UA
Компанія MyCredit напередодні Дня всіх закоханих для підписників Facebook розіграє одразу 3 подарунка. Для цього вам потрібно всього лише знайти певну публікацію на їх сторінці.
На кону приз, який допоможе зберегти всі теплі спогади про романтичні моменти у ваших відносинах з другою половинкою: 3 фоторамки на 6 фотографій
Щоб взяти участь в розіграші потрібно:
- Підписатися на сторінку компанії у Facebook
- Перегорнути стрічку вниз, до 11.02.2018
- Знайти публікацію про романтичну вечерю
- Залишити під нею сердечка
- Чекати результату розіграшу: 11.02.2019 за допомогою генератора випадкових чисел random.org оберуть переможця. Результати розіграшу опублікують на сторінці Facebook.
А умови кредитування сервісу MyCredit ви можете знайти у нашому сервісі підбору кредитів.
Компанія CashUp також оголошує акцію. З 20 січня по 13 лютого 2019 подай заявку на кредит у CashUp і виграй поїздку в Буковель.
Умови акції:
1. Потрібно оформити кредит з 20 січня по 13 лютого.
2 Під час акції кількість оформлень необмежено.
3. Погасити займ необхідно до 14.02.2019 включно.
Як взяти участь в акції?
1. Перейти на головну сторінку cashup.com.ua
2. Вибрати суму і термін позики;
3. Оформити кредит;
4. Погасити його вчасно;
5. Очікувати 14 лютого.
Акція діє до 14 лютого 2019.
По закінченню 1 щасливчик і його друга половинка отримають подарунок.
Його визначать випадковим чином за допомогою random.org
Розіграш відбудеться 14 лютого о 17:00 на офіційній сторінці CashUp у Facebook.
Єдиний і головний подарунок – це подорож в «Буковель» на двох на три дні.
У подарунок включено:
1. Трансфер з Києва в «Буковель» і назад.
2. Номер для двох на 2 ночі.
3. Дворазове харчування.
Дата виїзду і інші деталі узгоджуються з переможцем.
Ознайомитись з умовами і залишити заявку на кредит від CashUp можна у нас на порталі
А ви чули про Грамін Банк? Це мікрофінансова організація і банк розвитку суспільства, яка надає невеликі кредити (відомі як мікрокредити) бідним, не вимагаючи гарантій. Слово Грамін походить від грам (село) і означає селянський. Система цього банку базується на ідеї, що бідні мають навички, які замало використовуються. Надання кредиту базується на групах, члени яких здійснюють внутрішній тиск на інших для повернення кредиту. Банк також приймає депозити, пропонує інші послуги, бере участь в суспільно орієнтованих підприємствах в галузях енергетики, зв'язку та текстильній. Особливість кредитної програми банку в тому, що значна більшість кредиторів — це жінки.
Банк було започатковано в Бангладеш професором Мухаммадом Юнусом в рамках дослідницького проекту із забезпечення банківських послуг для сільського населення. Організація та її засновник Мохаммад Юнус отримали Нобелівську премію миру в 2006 році.
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:01
Всім не нудної середи! А ми з черговим оглядом новин та змін по кредитних картах.
Альфа-Банк Україна продовжує розвивати програму лояльності Cash'U CLUB і розширює список карт-учасниць клубу. З 1 лютого 2019 року «клубний» статус набуває найпопулярніша кредитна карта банку - «Максимум». Тепер замість стандартного кешбека в 500 грн власники карти отримують бонуси за будь-які покупки і можуть повернути до 10 000 грн щомісяця, просто обмінявши бонуси на реальні гроші.
Банк розповідає чому з Cash'U CLUB вигідно:
По-перше, бонуси нараховуються за всі покупки. Нагадаємо, раніше по карті «Максимум» діяв кешбек тільки на три категорії: кафе і ресторани – 5%; АЗС – 3%; супермаркети – 2%.
Крім того, кожен місяць власник карти вибирає три підвищені категорії, за якими бонуси збільшують до 40 разів. Наприклад, в період новорічних свят найактуальнішими категоріями були «Іграшки», «Цукерки», «Кафе», «Розваги», «Кіно» та «Таксі», тому кожна з них отримала свій коефіцієнт зростання. Оплачуючи картою покупки в магазині солодощів або квитки на атракціони, клієнти збільшували бонуси в 15, 20, а то і 40 разів.
По-друге, для того, щоб використати бонуси і повернути гроші, не потрібно чекати якоїсь певної дати, як це буває з традиційним кешбеком. Управління бонусним рахунком завжди під рукою у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine у розділі Cash'U CLUB. Гроші можна повернути в будь-який момент – достатньо просто натиснути кнопку «Використати бонуси» і вибрати покупку зі списку доступних до повернення. Мінімальна сума, яку учасник може повернути грошима, становить - 50 грн. Стежити за накопиченням бонусів і поверненням реальних грошей за покупки на карту учасники можуть у розділі «Історія нарахування та списання» у мобільному додатку.
По-третє, учасник Cash'U CLUB може оплачувати покупки кредитними і власними коштами. «Кеш’ю»-бонуси будуть нараховані в будь-якому з варіантів.
Крім того, з 1 лютого 2019 року карта «Максимум» випускається з чіпом і технологією безконтактної оплати для більшого комфорту і безпеки розрахунків.
Нові клієнти банку зможуть приєднатися до програми Cash'U CLUB протягом 3-х днів після активації своєї безконтактної карти «Максимум».
А замовити цю карту або інші карти Альфа-Банку ви можете також і за допомогою нашого сервісу.
monobank опублікував цікаву статистику із аналізом витрат по карткам їх клієнтів. Так найбільше та найчастіше кошти витрачаються за категорією Продукти та супермаркети. А ось найвищі середня сума операції та середня сума на клієнта у місяць за категорією Одяг та взуття. Цікаво також, що на другому місці по величині середньої суми за операцію - Duty Free.
Стати одним із власників чорної картки від Монобанку і спробувати змінити цю статистику ви можете, залишивши заявку на порталі Finance.UA.
А якщо ви ще не визначились із кредитною карткою, пропонуємо вам ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не потрібно платити
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