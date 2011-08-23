Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

MASolomko
Не побачили цієї новини у офіційних джерелах, тому і не публікували. А чому саме з неділі зміни, не знаєте?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:53
MASolomko
Не побачили цієї новини у офіційних джерелах, тому і не публікували. А чому саме з неділі зміни, не знаєте?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:41
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Financial Expert, тоді саме час оформити картку qr-котика і потім перевіряти свою електронну скриньку на наявність новин від monobank. Своє реферальне посилання можу надати
Сьогодні отримав лист від них, що вони з 7 лютого відкрили в своєму додатку обмін валюти. А в кінці листа інформація про зміни ставок.
Деякі клієнти банку отримали листа раніше за мене...
Це запитайте у команди "однієї з найуспішніших фінтех компаній, якій телефонував інвестиційний фонд зі Кремнієвої долини"... Скоріше цифра десять комусь дуже до вподоби.
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