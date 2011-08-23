Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

MASolomko
Не побачили цієї новини у офіційних джерелах, тому і не публікували. А чому саме з неділі зміни, не знаєте?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:53
MASolomko
Не побачили цієї новини у офіційних джерелах, тому і не публікували. А чому саме з неділі зміни, не знаєте?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:41
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Financial Expert, тоді саме час оформити картку qr-котика і потім перевіряти свою електронну скриньку на наявність новин від monobank. Своє реферальне посилання можу надати
Сьогодні отримав лист від них, що вони з 7 лютого відкрили в своєму додатку обмін валюти. А в кінці листа інформація про зміни ставок.
Деякі клієнти банку отримали листа раніше за мене...
Це запитайте у команди "однієї з найуспішніших фінтех компаній, якій телефонував інвестиційний фонд зі Кремнієвої долини"... Скоріше цифра десять комусь дуже до вподоби.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:19
Веселої всім п'ятниці. А ми з черговим оглядом новин та змін по депозитах.
І почнемо, звісно, з Монобанку. Там і справді було оновлено депозитну програму саме з неділі 10.02. Ставки у валюті дещо знизились і максимум за вкладом monobank тепер можна отримати 4,75% в доларах США і 3,75% в євро.
Також ви можете взяти участь у розіграші, подавши заявку на сторінці нашого Бонусу, перед розміщенням депозиту у Монобанку.
Банк інвестицій та заощаджень достроково завершує свою зимову депозитну акцію 18 лютого. Як повідомляє банк, понад 2 000 клієнтів з початку дії Акції стали щасливими учасниками та отримали додаткові заохочувальні проценти до базової ставки за вкладами.
З 14.02.2019 вніс зміни до ставок по своїм вкладам банк Глобус. Тепер максимум у гривні можна отримати 17,5% на термін 366-900 днів по вкладам Класичний та Накопичувальний з урахуванням програми лояльності. Для іноземних валют такої програми немає і тут найбільшу дохідність мають ті ж вклади на той же термін: 5% у доларах США і 4% у євро.
А ще отримати по цим вкладам у гривні додатковий відсоток ви можете, розмістивши їх за допомогою Бонусу до депозиту на нашому порталі.
Під час вивчення історії депозитів нам стало цікаво: а який же відсоток нараховувався на вклади на ощадних книжках у Радянському союзі? А чи знаєте чи пам'ятаєте це ви?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:47
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
епним - 3% годовых
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