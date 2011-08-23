Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

MASolomko
Не побачили цієї новини у офіційних джерелах, тому і не публікували. А чому саме з неділі зміни, не знаєте?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:53
MASolomko
Не побачили цієї новини у офіційних джерелах, тому і не публікували. А чому саме з неділі зміни, не знаєте?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:41
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Financial Expert, тоді саме час оформити картку qr-котика і потім перевіряти свою електронну скриньку на наявність новин від monobank. Своє реферальне посилання можу надати
Сьогодні отримав лист від них, що вони з 7 лютого відкрили в своєму додатку обмін валюти. А в кінці листа інформація про зміни ставок.
Деякі клієнти банку отримали листа раніше за мене...
Це запитайте у команди "однієї з найуспішніших фінтех компаній, якій телефонував інвестиційний фонд зі Кремнієвої долини"... Скоріше цифра десять комусь дуже до вподоби.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:19
Веселої всім п'ятниці. А ми з черговим оглядом новин та змін по депозитах.
І почнемо, звісно, з Монобанку. Там і справді було оновлено депозитну програму саме з неділі 10.02. Ставки у валюті дещо знизились і максимум за вкладом monobank тепер можна отримати 4,75% в доларах США і 3,75% в євро.
Також ви можете взяти участь у розіграші, подавши заявку на сторінці нашого Бонусу, перед розміщенням депозиту у Монобанку.
Банк інвестицій та заощаджень достроково завершує свою зимову депозитну акцію 18 лютого. Як повідомляє банк, понад 2 000 клієнтів з початку дії Акції стали щасливими учасниками та отримали додаткові заохочувальні проценти до базової ставки за вкладами.
З 14.02.2019 вніс зміни до ставок по своїм вкладам банк Глобус. Тепер максимум у гривні можна отримати 17,5% на термін 366-900 днів по вкладам Класичний та Накопичувальний з урахуванням програми лояльності. Для іноземних валют такої програми немає і тут найбільшу дохідність мають ті ж вклади на той же термін: 5% у доларах США і 4% у євро.
А ще отримати по цим вкладам у гривні додатковий відсоток ви можете, розмістивши їх за допомогою Бонусу до депозиту на нашому порталі.
Під час вивчення історії депозитів нам стало цікаво: а який же відсоток нараховувався на вклади на ощадних книжках у Радянському союзі? А чи знаєте чи пам'ятаєте це ви?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:47
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
епним - 3% годовых
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:51
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
В школах СРСР була класична задача, якщо в рік по вкладу нараховується 3% річних і сума відсотків додається до суми вкладу, за скільки років вклад подвоїться?
Зможете розвязати?
А 3% це відповідь на Ваше запитання яке вірно відповіла шановна Vollena71.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:48
Всім гарного початку тижня! А ми з черговим оглядом новин та змін по кредитах готівкою.
Щоправда вже другий тиждень поспіль особливих змін на цьому ринку не відбувається. То ж можемо відмітити хіба що дві акції від MyCredit, які дещо вирізняються серед одноманітних пропозицій до дня Валентина.
Конкурс "MyCredit - скринька ідей" З 8 лютого і до 11 березня відправляйте свої ідеї кращих подарунків дорогій вам людині. Кращі ідеї будуть опубліковані на сайті і візьмуть участь в розіграші призів з призового фонду в 25 000 грн. У вас є можливість виграти один з 10 подарунків, а також гарантовано отримати 40% знижки на кредит.
Акція "Танцюй разом з MyCredit". З 12 лютого по 15 березня оформлюйте кредит, виконуйте умови і ставайте учасником розіграшу. Для участі достатньо стати підписників компанії у Інстаграмі, залишити там номер своєї угоди і ви матимете можливість виграти 2 квитки на концерт MONATIK!
А залишити заявку на кредит від MyCredit ви можете у нашому сервісі підбору кредитів готівкою.
Сьогодні, замість цікавих фактів, ми б хотіли б нагадати вам про важливість дотримання безпеки при використанні даних вашої платіжної картки в інтернеті. Не залишайте дані на сайтах, яким ви не можете довіряти, намагайтеся не показувати нікому CVV2 код на зворотному боці і пам'ятайте, що банк ніколи не буде запитувати у вас пін-код чи інші важливі дані. Що ж стосується нашого сервісу, то Finance.UA не бере оплати за свої послуги з підбору кредитів чи кредитних карток. https://news.finance.ua/ua/news/-/44410 ... u-kredytiv
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:41
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Наскільки я розумію правила, то при оплаті платіжною карткою через магнітну смугу або чіп саму картку необхідно передати продавцю. У випадку проведення авторизації оплати підписом продавець повинен звірити підписи на чеку і на зворотному боці картки, де і представлений CVV/CVV2-код. Якщо його зтерти, то продавець має право відмовити оплати карткою. І як цей код не показувати продавцю?
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