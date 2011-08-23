Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:43
Financial Expert, на Ваше запитання відповів...моє чомусь ігнорите?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:53
Квесторе_поверніться
Ой, вибачте, ми чекали п'ятниці! Відповідь на ваше питання - 24 роки
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