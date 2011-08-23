Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:43
Financial Expert, на Ваше запитання відповів...моє чомусь ігнорите?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:53
Квесторе_поверніться
Ой, вибачте, ми чекали п'ятниці! Відповідь на ваше питання - 24 роки
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:45
А якщо врахувати податок 18% та військовий збір 1,5%?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Вів 19 лют, 2019 18:51
Це на песпективу...коли ставки по грн в українських банках впадуть до 3% річних.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Вів 19 лют, 2019 18:55
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Напевно, на той час у нас всіх вже будуть вмонтовані чіпи, які зможуть за секунду розв'язати таку задачу зі всіма ускладненнями
Надіслано від мого Redmi 5 Plus, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:00
Розвяжіть на калькуляторі ...а то засумнівався що Вам хтось відповідь не підказує.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:47
І в мене вийшло трішки більше 29 років.
Ось що значить введений податок на депо...лишніх 6 років слід чекати.
Для цієї задачі є реальний аналог.
Комінвест банк має депо з 17,5% річних на 5 років з поповненням, виплата щомісячно.
Задача. Якщо кожний місяць поповнювати депо, яка сума буде в кінці 5 року депо якщо початкова сума 1000000 грн?
Чи подвоїться вона?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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