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Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:43

Financial Expert, на Ваше запитання відповів...моє чомусь ігнорите? :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:53

Квесторе_поверніться

Ой, вибачте, ми чекали п'ятниці! Відповідь на ваше питання - 24 роки
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:45

  Financial Expert написав:Квесторе_поверніться

Ой, вибачте, ми чекали п'ятниці! Відповідь на ваше питання - 24 роки

А якщо врахувати податок 18% та військовий збір 1,5%? :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:49

Квесторе_поверніться

:D А що: і таке за совєтів було?
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:51

  Financial Expert написав:Квесторе_поверніться

:D А що: і таке за совєтів було?

Це на песпективу...коли ставки по грн в українських банках впадуть до 3% річних.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:55

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

Квесторе_поверніться написав:
  Financial Expert написав:Квесторе_поверніться

:D А що: і таке за совєтів було?

Це на песпективу...коли ставки по грн в українських банках впадуть до 3% річних.
Напевно, на той час у нас всіх вже будуть вмонтовані чіпи, які зможуть за секунду розв'язати таку задачу зі всіма ускладненнями ;)

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Financial Expert
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:00

  Financial Expert написав:
Квесторе_поверніться написав:
  Financial Expert написав:Квесторе_поверніться

:D А що: і таке за совєтів було?

Це на песпективу...коли ставки по грн в українських банках впадуть до 3% річних.
Напевно, на той час у нас всіх вже будуть вмонтовані чіпи, які зможуть за секунду розв'язати таку задачу зі всіма ускладненнями ;)

Надіслано від мого Redmi 5 Plus, використовуючи Tapatalk

Розвяжіть на калькуляторі ...а то засумнівався що Вам хтось відповідь не підказує. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:03

Квесторе_поверніться

Десь близько 30 років
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:47

  Financial Expert написав:Квесторе_поверніться

Десь близько 30 років

І в мене вийшло трішки більше 29 років.
Ось що значить введений податок на депо...лишніх 6 років слід чекати. :(
Для цієї задачі є реальний аналог.
Комінвест банк має депо з 17,5% річних на 5 років з поповненням, виплата щомісячно.
Задача. Якщо кожний місяць поповнювати депо, яка сума буде в кінці 5 року депо якщо початкова сума 1000000 грн?
Чи подвоїться вона?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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