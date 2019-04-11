RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:19

  MASolomko написав:У профільній темі з'явилася інформація що запуск продукту буде відкритий з 20 травня і картка замінить собою картку Уні-GOLD.

ps Також у профільній темі monobank вчора з'явилася інформація, що з 1 травня зменшуються відсотки за депозитами, а сьогодні — немає вже кешбеку при продовженні депозиту. Це для майбутніх оглядів ;)

pps Пропустили акцію по ПриватБанку для карток mastercard — кешбек до 5% на продукти... :(


Щодо Зеленої картки: ви праві, але окрім цього нам наразі не вдалось отримати інформацію.
По Монобанку також інформацію бачили, дякуємо, що нагадали - вже додали до огляду.
Дуже дякуємо, що читаєте нас та не залишаєтеся байдужими!
Веселих свят!
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 151
З нами з: 06.08.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:09

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:Як вже вірно зазначив наш постійний читач, з 1 травня monobank знижує ставки за всіма депозитами. Максимальними тепер будуть ставки: 17% у гривні, 3,25% у доларах США та 2,25% у євро на 12 місяців. Також справедливо було зазначено, що тепер немає жодних бонусів за продовження депозиту, як було раніше.

Універсал теж знижує. Сьогодні останній день можна оформитись за старими ставкам. Чи вони не заносять?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3151
З нами з: 18.08.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:24

klug

Новину про це отримали вже після публікації.

З 01/05 Універсал змінює ставки завкладами:

UAH: 6 міс – 16,75 %; 12 міс – 16,75 %

USD: 6 міс – 2,50 %; 12 міс – 3,00 %

EUR: 6 міс – 1,50 %; 12 міс – 2,00 %
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 151
З нами з: 06.08.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
0 425
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 10:05
Ірина_
10 фактов о Приватбанке, которых вы не знали
Ірина_ » Сер 27 бер, 2019 18:23
1 196
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 18:26
Gln_Vlrn
Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами 1 ... 11, 12, 13
dude » Сер 01 бер, 2017 11:40
123 58328
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 11:46
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (299)
26.04.2019 18:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.