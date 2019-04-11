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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:19
MASolomko написав:
У профільній темі з'явилася інформація що запуск продукту буде відкритий з 20 травня і картка замінить собою картку Уні-GOLD.
ps Також у профільній темі monobank вчора з'явилася інформація, що з 1 травня зменшуються відсотки за депозитами, а сьогодні — немає вже кешбеку при продовженні депозиту. Це для майбутніх оглядів
pps Пропустили акцію по ПриватБанку для карток mastercard — кешбек до 5% на продукти...
Щодо Зеленої картки: ви праві, але окрім цього нам наразі не вдалось отримати інформацію.
По Монобанку також інформацію бачили, дякуємо, що нагадали - вже додали до огляду.
Дуже дякуємо, що читаєте нас та не залишаєтеся байдужими!
Веселих свят!
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:09
Financial Expert написав:
Як вже вірно зазначив наш постійний читач, з 1 травня monobank знижує ставки за всіма депозитами. Максимальними тепер будуть ставки: 17% у гривні, 3,25% у доларах США та 2,25% у євро на 12 місяців. Також справедливо було зазначено, що тепер немає жодних бонусів за продовження депозиту, як було раніше.
Універсал теж знижує. Сьогодні останній день можна оформитись за старими ставкам. Чи вони не заносять?
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:24
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Новину про це отримали вже після публікації.
З 01/05 Універсал змінює ставки завкладами:
UAH: 6 міс – 16,75 %; 12 міс – 16,75 %
USD: 6 міс – 2,50 %; 12 міс – 3,00 %
EUR: 6 міс – 1,50 %; 12 міс – 2,00 %
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