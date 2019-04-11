Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
MASolomko написав:У профільній темі з'явилася інформація що запуск продукту буде відкритий з 20 травня і картка замінить собою картку Уні-GOLD.
ps Також у профільній темі monobank вчора з'явилася інформація, що з 1 травня зменшуються відсотки за депозитами, а сьогодні — немає вже кешбеку при продовженні депозиту. Це для майбутніх оглядів
pps Пропустили акцію по ПриватБанку для карток mastercard — кешбек до 5% на продукти...
Щодо Зеленої картки: ви праві, але окрім цього нам наразі не вдалось отримати інформацію. По Монобанку також інформацію бачили, дякуємо, що нагадали - вже додали до огляду. Дуже дякуємо, що читаєте нас та не залишаєтеся байдужими! Веселих свят!
Financial Expert написав:Як вже вірно зазначив наш постійний читач, з 1 травня monobank знижує ставки за всіма депозитами. Максимальними тепер будуть ставки: 17% у гривні, 3,25% у доларах США та 2,25% у євро на 12 місяців. Також справедливо було зазначено, що тепер немає жодних бонусів за продовження депозиту, як було раніше.
Універсал теж знижує. Сьогодні останній день можна оформитись за старими ставкам. Чи вони не заносять?
Вітаємо всіх із Великоднем та закінченням такого короткого робочого тижня! А у нас невеликий огляд новин та змін по депозитах.
Цього тижня, окрім анонсованих раніше, зміни до своїх депозитних програм внесли банки Кредит Дніпро та ПУМБ.
Так ПУМБ з 02.05. підвищив ставки у доларах США та євро по вкладах Дохідний, Депозитний конструктор та Вільний на 0,5-0,7%. То ж максимально тепер можна отримати 4% в доларах США (з урахуванням бонусу за лояльність) та 3,5% в євро, розмістивши кошти на вкладі Дохідний на 18 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну. Також ставка в доларах США по депозитах Дохідний та Депозитний конструктор відтепер не залежить від суми: мінімальна сума вкладу становить відповідно 50 та 10 доларів.
Відсьогодні, 3 травня, також знизив ставки в усіх валютах по вкладу Надійний банк Кредит Дніпро. Отже максимальні ставки без урахування бонусу за лояльність тепер наступні: 17% у гривні на термін 210-364 дні, 1,8% у доларах США на 120-719 днів та 0,25% у євро на 90-719 і все це з виплатою відсотків в кінці терміну.