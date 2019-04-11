Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Нарешті п'ятниця, а з нею і наш черговий огляд новин та змін по депозитах.
Всі, напевно, вже знають, та, можливо, для когось стане новиною, що відтепер відсотки за депозитом у ТАСкомбанку
двічі на місяць.
З травня оформлюйте депозит Акційний у гривні на строк 6, 9 або 12 місяців та отримуйте відсотки в середині та в кінці кожного місяця протягом усього періоду розміщення.
Крім того, ви можете поповнити депозит протягом перших 3-х місяців (90 днів) з дати оформлення.
Детальні умови розміщення вкладу:
Строк вкладу — 6, 9 та 12 місяців;
Валюта вкладу — гривня;
Пролонгація – відсутня;
Часткове зняття — відсутнє:
Процентні ставки для Акційного вкладу:
для вкладів строком розміщення 6 місяців – 14,5%
для вкладів строком розміщення 9 місяців – 15,0%
для вкладів строком розміщення 12 місяців – 15,5%.
Акція діє з 06.05.2019 по 01.08.2019 (включно).
З 13.05. дещо знизились ставки по депозитах у банку РВС
. Відтепер найвищу ставку у гривні можна отримати, розмістивши кошти на депозит Respect без права поповнення, з виплатою відсотків в кінці терміну на термін 12, 18, 24 місяці, та 732-1096 днів - 17,5%. У доларах США і євро по вкладу Stability на тих же умовах (за виключенням терміну 12 місяців) ви можете отримати 5,5%. Також ці ставки можна збільшити за допомогою програми лояльності на 0,5% у гривні та 0,25% у іноземних валютах.
З 15 травня ще раз знизив ставки у гривні по вкладу Надійний банк Кредит Дніпро
. Отже максимальна ставка без урахування бонусу за лояльність тепер становить 16,5% на термін 210-364 дні з виплатою відсотків в кінці терміну.
Підтримав загальну тенденцію до зниження ставок і банк Глобус
. З 14 травня найвищу ставку у 16,5% в гривні, 5% у доларах США та 4% в євро банк надає за вкладами Класичний та Накопичувальний на термін 366-900 днів.
Також у Глобусі стартувала акція Зустрічай літо. В рамках даної акції, усі клієнти, які оформлять вклади в національній валюті гарантовано отримають +1% до поточних ставок!
Акція діє з 16.05 по 14.06.2019 року.
Програми лояльності Бонус і Бонус+ продовжують діяти.
За вкладами діє можливість їх поповнення в будь-який час без обмежень.А ще ви можете отримати бонус до вкладів у цьому банку, подавши заявку на нашому порталі.
З 20.05. вносить зміни до депозитної програми банк ПУМБ
.
По депозиту Прибутковий:
а) завершуються продажі (і, відповідно, автолонгація діючих договорів) депозиту Прибутковий з виплатою відсотків в кінці терміну - депозит можна відкрити по 19.05.2019 р. (включно).
Тобто, починаючи з 20.05.2019 р. даний депозит можна буде оформити тільки з виплатою відсотків щомісяця;
б) відновлюється застосування Програми лояльності в євро (розмір бонусу однаковий для всіх умов лояльності + 0,2% річних).
в) процентні ставки для знову оформлюваних з 20.05.2019 р. договорів:
в гривні - збільшуються на + 0,5% річних;
у доларах США і євро - збільшуються на + 0,3% річних.
Також відновлюються продажі вкладу Депозитний конструктор в євро.
Умови (в т.ч. процентні ставки) всіх інших депозитних продуктів для фізичних осіб - залишаються без змін.
Також ми маємо попередню інформацію про зниження ставок по вкладах у Альфа-Банку
з 21.05., проте деталі наразі не відомі.Але ви завжди зможете підвищити дохідність депозитів у цьому банку завдяки нашому Бонусу.
А ми і далі вивчаємо механізми гарантування вкладів у різних країнах.
Так у Аргентині існує SEDESA - Seguro de Depósitos SA - корпорація, створена в 1995 році з єдиною метою керування Фондом гарантування вкладів (FGD).
У зв'язку з цим SEDESA виступає як довірена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (FGD), яка була створена для гарантування банківських депозитів.
SEDESA є частиною мережі фінансової безпеки Аргентини.
Статутний капітал SEDESA становить один мільйон аргентинських песо (ARS), і кожна акція має номінальну вартість одного песо. Це приватний заклад, що регулюється Законом про бізнес-корпорації.
Акціонерами SEDESA є Центральний банк, власник однієї (1) акції класу А та фінансові установи, представлені компанією CAJA DE VALORES SA (Корпорація готівкових цінних паперів) як довіреної особи акцій класу B, згідно з положеннями, зазначеними в довірчій угоді між фінансовими установами і CAJA DE VALORES SA
Ліміт страхового відшкодування становить 350 тис. аргентинських песо (близько 37 тис. Дол. США). Страховий захист поширюється на рахунки фізичних і юридичних осіб, за винятком фінансових організацій і осіб, пов'язаних з банком, відносно якого наступив страховий випадок. Крім того, не страхуються депозити з процентною ставкою, більш ніж на 2 відсотки перевищує рекомендовану Центральним банком Республіки Аргентина (ЦБРА). SEDESA застосовує систему диференційованих внесків до Фонду гарантування депозитів - на додаток до базової ставки 0,015% банки щомісяця сплачують також додаткову ставку, що залежить від рівня ризику, що асоціюється з конкретною кредитною організацією. Максимальна сукупна ставка щомісячного внеску не може перевищувати 0,06% (0,72% в рік).