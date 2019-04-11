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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:19

  MASolomko написав:У профільній темі з'явилася інформація що запуск продукту буде відкритий з 20 травня і картка замінить собою картку Уні-GOLD.

ps Також у профільній темі monobank вчора з'явилася інформація, що з 1 травня зменшуються відсотки за депозитами, а сьогодні — немає вже кешбеку при продовженні депозиту. Це для майбутніх оглядів ;)

pps Пропустили акцію по ПриватБанку для карток mastercard — кешбек до 5% на продукти... :(


Щодо Зеленої картки: ви праві, але окрім цього нам наразі не вдалось отримати інформацію.
По Монобанку також інформацію бачили, дякуємо, що нагадали - вже додали до огляду.
Дуже дякуємо, що читаєте нас та не залишаєтеся байдужими!
Веселих свят!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:09

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:Як вже вірно зазначив наш постійний читач, з 1 травня monobank знижує ставки за всіма депозитами. Максимальними тепер будуть ставки: 17% у гривні, 3,25% у доларах США та 2,25% у євро на 12 місяців. Також справедливо було зазначено, що тепер немає жодних бонусів за продовження депозиту, як було раніше.

Універсал теж знижує. Сьогодні останній день можна оформитись за старими ставкам. Чи вони не заносять?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:24

klug

Новину про це отримали вже після публікації.

З 01/05 Універсал змінює ставки завкладами:

UAH: 6 міс – 16,75 %; 12 міс – 16,75 %

USD: 6 міс – 2,50 %; 12 міс – 3,00 %

EUR: 6 міс – 1,50 %; 12 міс – 2,00 %
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:33

Додам, що там є бонуси для власників карток Монобанку/депозитних карток, тому реальний відсоток трохи вищий - на рівні Моно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:52

Вітаємо всіх із Великоднем та закінченням такого короткого робочого тижня! А у нас невеликий огляд новин та змін по депозитах.

Цього тижня, окрім анонсованих раніше, зміни до своїх депозитних програм внесли банки Кредит Дніпро та ПУМБ.

Так ПУМБ з 02.05. підвищив ставки у доларах США та євро по вкладах Дохідний, Депозитний конструктор та Вільний на 0,5-0,7%. То ж максимально тепер можна отримати 4% в доларах США (з урахуванням бонусу за лояльність) та 3,5% в євро, розмістивши кошти на вкладі Дохідний на 18 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну. Також ставка в доларах США по депозитах Дохідний та Депозитний конструктор відтепер не залежить від суми: мінімальна сума вкладу становить відповідно 50 та 10 доларів.

Відсьогодні, 3 травня, також знизив ставки в усіх валютах по вкладу Надійний банк Кредит Дніпро. Отже максимальні ставки без урахування бонусу за лояльність тепер наступні: 17% у гривні на термін 210-364 дні, 1,8% у доларах США на 120-719 днів та 0,25% у євро на 90-719 і все це з виплатою відсотків в кінці терміну.

Дізнатися як підвищити дохідність по вкладах інших банків ви можете на сторінці нашого Бонусу до депозиту.

А відео про різні способи інвестицій для українців ви можете переглянути у нас на каналі YouTube. Підписуйтесь, там ще багато цікавого.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:08

Всім привіт! Важко зрозуміти середина тижня сьогодні, чи його кінець, а от те, що прийшов час для чергового огляду новин та змін по кредитних картах - це факт!

З 1 травня змінено максимальний розмір отриманого кешбеку на місяць по картках ТАСкомбанку. Так раніше ця сума становила 1300 грн., а тепер - 777 грн.
Ознайомитися з тарифами по картках ТАСкомбанку ви можете у нашому фінансовому супермаркеті.

Банк Форвард оголосив про доступність для оформлення з 4 травня нових кредитних карток Виручалка*. Від попередніх ця картка відрізняється відсутністю плати за обслуговування кредитної заборгованості, проте вдвічі вищою ставкою по кредиту - 48%.

monobank повідомив, що вже у наступному місяці почне емісію карт Visa. Картки надійдуть до точок видачі та будуть видаватись у випадковому порядку: хтось отримає Visa, а хтось MasterCard.
Оформити кредитку від monobank ви можете у нас на порталі.

На Finance.UA вийшов рейтинг кешбеків: якщо ви ще не вирішили, яку ж кредитку обрати, то можливо ця інформація стане вам у нагоді.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 15:35

Вітаємо. Середа: час для традиційного огляду новин та змін по кредитних картах.

Альфа-Банк Україна запустив реферальну програму для діючих клієнтів та їхніх друзів. Її умови надзвичайно прості: запросіть друга оформити кредитну картку «Максимум». Якщо друг прийме ваше запрошення, Альфа-Банк Україна подарує і вам, і йому по 200 грн на рахунок. І так за кожне успішне запрошення!
Як стати учасником програми і заробити?
1. Зайдіть в мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine.
Після оновлення в основному меню з'явився розділ «Запросити друга». У ньому знаходиться опис програми і кнопка «Поділитися посиланням».
2. Згенеруйте ваше персональне посилання.
Натисніть кнопку «Поділитися посиланням», після чого оберіть кому з друзів ви хочете відправити запрошення на оформлення кредитки «Максимум». Для зручності посилання можна вислати в SMS-повідомленні, популярних месенджерах або по e-mail.
3. Дочекайтеся позитивної відповіді від друга.
Отримавши ваше повідомлення, другу потрібно пройти за посиланням і заповнити коротку анкету для оформлення кредитної картки.
4. Отримайте на рахунок 200 грн.
Як тільки друг отримає картку і зробить першу покупку на суму від 50 грн, на ваш та його рахунки буде зараховано по 200 гривень.
5. Запросіть більше друзів.
Посилання, яке генерує програма, є багаторазовим. Ви можете запросити необмежену кількість друзів і заробити 200, 400, 1000 і більше гривень.
Якщо ви не є клієнтом Альфа-Банку, просто замовте кредитну карту Максимум у нас на порталі, оцініть її переваги і запрошуйте друзів.

monobank анонсував динамічний CVC2 код.
При включенні настройки в Центрі безпеки, CVC2 код буде змінюватися щогодини. Якщо настройка відключена, то код знову стане таким, як написаний на зворотному боці карти.
Карти, підв'язані до таких сервісів як Uber, iTunes store і ін. не постраждають. Там авторизація відбувається в момент підв'язки карти, а інші списання йдуть з гаманця без CVC2.
Ви теж зможете спробувати такий динамічний код в дії, якщо оформите картку monobank, наприклад на Finance.UA

Різні розробки динамічного коду верифікації зовсім не новина. Так, у січні цього року повідомлялось, що американський PNC Bank тестує картки Visa із змінним CVV. А ось ще один цікавий огляд цієї та подібних технологій 2015 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:30

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:Альфа-Банк Україна запустив реферальну програму для діючих клієнтів та їхніх друзів. Її умови надзвичайно прості: запросіть друга оформити кредитну картку «Максимум». Якщо друг прийме ваше запрошення, Альфа-Банк Україна подарує і вам, і йому по 200 грн на рахунок. І так за кожне успішне запрошення!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 15:43

Нарешті п'ятниця, а з нею і наш черговий огляд новин та змін по депозитах.

Всі, напевно, вже знають, та, можливо, для когось стане новиною, що відтепер відсотки за депозитом у ТАСкомбанку двічі на місяць.
З травня оформлюйте депозит Акційний у гривні на строк 6, 9 або 12 місяців та отримуйте відсотки в середині та в кінці кожного місяця протягом усього періоду розміщення.
Крім того, ви можете поповнити депозит протягом перших 3-х місяців (90 днів) з дати оформлення.
Детальні умови розміщення вкладу:
Строк вкладу — 6, 9 та 12 місяців;
Валюта вкладу — гривня;
Пролонгація – відсутня;
Часткове зняття — відсутнє:
Процентні ставки для Акційного вкладу:
для вкладів строком розміщення 6 місяців – 14,5%
для вкладів строком розміщення 9 місяців – 15,0%
для вкладів строком розміщення 12 місяців – 15,5%.
Акція діє з 06.05.2019 по 01.08.2019 (включно).

З 13.05. дещо знизились ставки по депозитах у банку РВС. Відтепер найвищу ставку у гривні можна отримати, розмістивши кошти на депозит Respect без права поповнення, з виплатою відсотків в кінці терміну на термін 12, 18, 24 місяці, та 732-1096 днів - 17,5%. У доларах США і євро по вкладу Stability на тих же умовах (за виключенням терміну 12 місяців) ви можете отримати 5,5%. Також ці ставки можна збільшити за допомогою програми лояльності на 0,5% у гривні та 0,25% у іноземних валютах.

З 15 травня ще раз знизив ставки у гривні по вкладу Надійний банк Кредит Дніпро. Отже максимальна ставка без урахування бонусу за лояльність тепер становить 16,5% на термін 210-364 дні з виплатою відсотків в кінці терміну.

Підтримав загальну тенденцію до зниження ставок і банк Глобус. З 14 травня найвищу ставку у 16,5% в гривні, 5% у доларах США та 4% в євро банк надає за вкладами Класичний та Накопичувальний на термін 366-900 днів.
Також у Глобусі стартувала акція Зустрічай літо. В рамках даної акції, усі клієнти, які оформлять вклади в національній валюті гарантовано отримають +1% до поточних ставок!
Акція діє з 16.05 по 14.06.2019 року.
Програми лояльності Бонус і Бонус+ продовжують діяти.
За вкладами діє можливість їх поповнення в будь-який час без обмежень.
А ще ви можете отримати бонус до вкладів у цьому банку, подавши заявку на нашому порталі.

З 20.05. вносить зміни до депозитної програми банк ПУМБ.
По депозиту Прибутковий:
а) завершуються продажі (і, відповідно, автолонгація діючих договорів) депозиту Прибутковий з виплатою відсотків в кінці терміну - депозит можна відкрити по 19.05.2019 р. (включно).
Тобто, починаючи з 20.05.2019 р. даний депозит можна буде оформити тільки з виплатою відсотків щомісяця;
б) відновлюється застосування Програми лояльності в євро (розмір бонусу однаковий для всіх умов лояльності + 0,2% річних).
в) процентні ставки для знову оформлюваних з 20.05.2019 р. договорів:
в гривні - збільшуються на + 0,5% річних;
у доларах США і євро - збільшуються на + 0,3% річних.
Також відновлюються продажі вкладу Депозитний конструктор в євро.
Умови (в т.ч. процентні ставки) всіх інших депозитних продуктів для фізичних осіб - залишаються без змін.

Також ми маємо попередню інформацію про зниження ставок по вкладах у Альфа-Банку з 21.05., проте деталі наразі не відомі.
Але ви завжди зможете підвищити дохідність депозитів у цьому банку завдяки нашому Бонусу.

А ми і далі вивчаємо механізми гарантування вкладів у різних країнах.
Так у Аргентині існує SEDESA - Seguro de Depósitos SA - корпорація, створена в 1995 році з єдиною метою керування Фондом гарантування вкладів (FGD).
У зв'язку з цим SEDESA виступає як довірена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (FGD), яка була створена для гарантування банківських депозитів.
SEDESA є частиною мережі фінансової безпеки Аргентини.
Статутний капітал SEDESA становить один мільйон аргентинських песо (ARS), і кожна акція має номінальну вартість одного песо. Це приватний заклад, що регулюється Законом про бізнес-корпорації.
Акціонерами SEDESA є Центральний банк, власник однієї (1) акції класу А та фінансові установи, представлені компанією CAJA DE VALORES SA (Корпорація готівкових цінних паперів) як довіреної особи акцій класу B, згідно з положеннями, зазначеними в довірчій угоді між фінансовими установами і CAJA DE VALORES SA
Ліміт страхового відшкодування становить 350 тис. аргентинських песо (близько 37 тис. Дол. США). Страховий захист поширюється на рахунки фізичних і юридичних осіб, за винятком фінансових організацій і осіб, пов'язаних з банком, відносно якого наступив страховий випадок. Крім того, не страхуються депозити з процентною ставкою, більш ніж на 2 відсотки перевищує рекомендовану Центральним банком Республіки Аргентина (ЦБРА). SEDESA застосовує систему диференційованих внесків до Фонду гарантування депозитів - на додаток до базової ставки 0,015% банки щомісяця сплачують також додаткову ставку, що залежить від рівня ризику, що асоціюється з конкретною кредитною організацією. Максимальна сукупна ставка щомісячного внеску не може перевищувати 0,06% (0,72% в рік).
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:04

Вітаємо всіх із закінченням тижня! А ми з черговим оглядом новин та змін по депозитах.

З 21.05 вніс зміни до своєї депозитної програми Альфа-Банк. Відбулося зниження ставок у всіх валютах, а також за депозитом "Розумний".
Гривня:
- на термін 3,6 з виплатою відсотків щомісячно, 12 міс .: мінус 1%;
- на термін 6 міс. з виплатою відсотків в кінці терміну: мінус 1,5%;
- на термін 18-24 міс : мінус 0,75%;
Депозит "Розумний":
1-й міс. - 11%; 2-й міс. - 15%; 3-й міс. - 21%
У доларах США та євро: на всі терміни мінус 0,75%.
А також з 24.05 стало можливим поповнення депозиту Альфа-Депозит Дитячий на термін 3 та 6 місяців. Поповнення можливе тільки законним представником (опікуном) вкладника не більш ніж 200% від суми вкладу і заборонено в останній місяць дії договору.
А ми нагадуємо, що підвищити дохідність за вкладами цього банку ви можете за допомогою нашого Бонусу.

З 21.05 знизились ставки на 0,5% у іноземних валютах по вкладу Стабільний ТАСкомбанку. Відтепер найвищий дохід можна отримати, розмістивши кошти на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну: 3,5% у доларах США та 2,5% у євро.

З 22.05. змінилась депозитна програма у банку Альянс. У гривні відсоткові ставки знизились: на 0,25% на термін 9 місяців та 0,5% на 12 місяців. То ж максимум тепер можна отримати за депозитом на термін з виплатою відсотків -
Також було додано новий депозит Прогресивний: мінімальна сума 10 000 грн. Термін розміщення 6 міс. Виплата відсотків щомісячна. Без поповнення. Дострокове розірвання не передбачено. Ставка зростає кожен місяць - 1-й місяць - 15%, 2-й місяць - 16%, 3-й місяць - 17%, 4-й місяць - 18%, 5-й місяць - 19%, 6-й місяць - 20%. Тому за увесь термін розміщення вкладник отримує дохід у розмірі 17,5% річних.
А отримати додатковий прибуток по вкладах банку Альянс ви можете на сторінці Бонусу до депозиту.

Відсьогодні, 24 травня, також відбулись зміни у Строковому депозиті від Універсал Банку. Ставки лишились на попередньому рівні, проте у гривні додався бонус по програмі лояльності. Вкладникам пропонується +0,5% до ставки після автоматичної лонгації вкладу на наступний термін.
Також підвищити ставки за депозитами у цьому банку ви можете, подавши заявку на відповідній сторінці нашого фінансового супермаркету.

Приватбанк пропонує надбавку 1% до ставки. Так з 20 травня діє Стандартна надбавка при автоматичному продовженні вкладу: за вкладами в гривнях збільшена до 1% річних, а за вкладами в доларах поновлена в розмірі 1% річних. А от з 23 травня надбавка 1% рiчних надається у разі оформлення нового вкладу: «Стандарт», «Джуніор» чи послуги «Стандарт безподатковий» у гривні від 250 тис. грн. терміном від 3 до 12 місяців.

А ви вже бачили які депозити отримали премію FinAwards 2019? Якщо ні - про все дізнаєтесь із відео
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