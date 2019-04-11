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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:08
Котобанда підвищила ставки на строк 3 та 6 міс у грн. А-Банк запустив Зелену картку.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:49
klug написав:
Котобанда підвищила ставки на строк 3 та 6 міс у грн.
Так, чомусь повідомлення про це отримали лише зараз. Дякуємо Вам!
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