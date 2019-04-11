Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Чет 06 чер, 2019 09:29

Всім привіт. Із невеликим запізненням пропонуємо вам огляд новин та змін по кредитних картках.І одразу 3 новини від1 червня Альфа-Банк Україна оновив список підвищених категорій «СУПЕРбонуси» в програмі лояльності Cash`U CLUB, на які діє кешбек до 20%. Нагадаємо, що залежно від клубного статусу, можна вибрати від 2 до 5 підвищених категорій.У червні, крім нових категорій, Cash`U CLUB приготував для всіх учасників приємний подарунок. Найпопулярніші варіанти – «АЗС», «Кіно», «Кафе» – знову доступні всім, незалежно від статусу, і вже включені в список категорій «СУПЕРбонуси» на поточний місяць.З 3 червня Альфа-Банк Україна вводить нову систему нарахування суми обов'язкового мінімального платежу (ОМП). Для зручності клієнтів, згідно з новими умовами, ОМП буде округлятися до рівного рахунку кратного 50-ти грн.Таким чином, буде вирішена проблема поповнення рахунку через термінали і банкомати з функцією cash-in за нерівної суми з копійками. Тепер обов'язковою умовою буде кратність 50-ти, при цьому округлення суми пройде в менший бік.Також банк пропонує взяти участь в акції «Варто спробувати!» й оформити картку на пробний період. На пробне використання карти відводиться 50 днів з моменту підписання договору з банком. Якщо з якихось причин клієнт не захоче продовжити співпрацю, то зможе ініціювати закриття рахунку й отримати назад кошти, сплачені у рахунок комісії за обслуговування, страхування, комісії за поповнення в банкоматах тощо. В акції беруть участь найбільш популярні картки банку. Це кредитки «Максимум», «Максимум Готівка» та картка Travel.Відтепер в мобільному додаткуonline доступна нова функція – нагадування пін-коду картки. Щоб отримати пін-код в смс-повідомленні, потрібно в розділі «Картки та рахунки» вибрати потрібну картку та в налаштуваннях картки активувати опцію «Нагадати пін-код». Після підтвердження операції за допомогою OTP-паролю на основний номер телефону клієнта в банку прийде смс з пін-кодом. Якщо основний номер телефону клієнта в банку не співпадає з номером, до якого підключено ПУМБ online, пін-код надіслано не буде.Повідомлення з паролем також містить рекомендацію видалити смс-повідомлення одразу після отримання. Це базові правила фінансової безпеки, якими має керуватися кожен клієнт. ПУМБ постійно працює над вдосконаленням безпеки мобільного додатку. Вже додано нові параметри відновлення паролю до мобільного додатку ПУМБ online а також впроваджено більш складний спосіб ідентифікації клієнта в мобільному додатку.Опція «нагадування пін-коду» з’явиться з черговим оновлення мобільного додатку.запускає видачу карток Visa. Клієнти зможуть отримати карту Visa вже на поточному тижні в точках видачі monobank. Привілеї, які відкриваються для власників карток Visa:Можливість швидко, безпечно і зручно платити в Україні та за її межами в більш ніж 200 країнах світу, а також онлайн;участь в міжнародних та українських промо від компанії;можливість оплачувати покупки в інтернеті в один клік за допомогою технології Visa Checkout;Для оформлення платіжної картки Visa, необхідно сказати про вибір Visa співробітнику точки видачі карт monobank.А ви вже бачилиПоділіться з нами своїми враженнями.