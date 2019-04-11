Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:08
Котобанда підвищила ставки на строк 3 та 6 міс у грн. А-Банк запустив Зелену картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:49
Додано: Сер 29 тра, 2019 15:08
Вітаємо вас! На календарі середа, а отже саме час для чергового огляду новин та змін по кредитних картках.
Альфа-Банк проводить акцію для власників кобрендових карток Альфа Sky Pass World та Альфа Sky Pass Platinum.
У зв'язку з закриттям партнерської програми банку та МАУ з 1 травня 2019 року, клієнти можуть перевипустити зазначені картки, змінивши їх на будь-яку іншу кредитну картку Альфа-Банку Україна.
Всім, хто зробить це по 31 липня 2019 року, банк поверне гроші, сплачені в період з листопада 2018 року по квітень 2019 року (включно) в рахунок комісії за обслуговування картки в рамках розрахункових операцій.
А це 600 грн для карти Альфа Sky Pass World та 2000 грн для карти Альфа Sky Pass Platinum.
Спеціально для тих, хто часто подорожує, Альфа-Банк Україна пропонує оформити кредитну картку Travel. Будь-які оплати цієї кредиткою перетворюють витрачені гроші в бали мандрівника, якими можна компенсувати придбання квитків, оренду готелю та інші покупки в travel-категоріях.
Оформити цю картку ви можете, подавши заявку у нашому фінансовому супермаркеті.
З 27.05.2019 р. банк Глобус вносить зміни до Тарифного плану «Преміальна карта», «Елітний», «Запасочка», «Зарплатна картка» та «Зарплатна картка_New+». Зокрема, для карток «Преміальна карта», «Елітний», «Запасочка» була змінена відсоткова ставка по кредиту до розміру 46,8%. А також штраф за прострочення тепер складає 400 грн. по тарифам «Преміальна карта», «Елітний» і 200 грн. по картці Запасочка за кожне порушення строків сплати.
З 27 травня 2019 року вступають в силу зміни до тарифів Райффайзен Банку Аваль на операції з використанням платіжних карток фізичних осіб.
А саме – вводиться комісія за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу з платіжної картки Райффайзен Банку Аваль на будь-яку платіжну картку.
У разі проведення операції через сервіс Райффайзен Банку Аваль (Інтернет-банкінг Raiffeisen Online, сайт банку, мережа банкоматів) комісія застосовується відповідно до каналу проведення операції.
При здійсненні операцій через інші сервіси комісія буде складати 0,5% від суми + 5 грн.
Інші фінансові компанії та банки можуть стягувати додаткову комісію.
Ознайомитись із тарифами по кредитним карткам Райффайзен Банку Аваль ви можете у нашому сервісі порівняння.
Змінюються тарифи по картках у банку Конкорд. Зокрема: по картці Golden Dream із 03.06.2019 року на залишок будуть нараховуватись відсотки у розмірі 11% річних, а також з 10.06. вводиться комісія 1% за зняття особистих коштів у власних банкоматах і по Україні і за конвертацію.
По картці inJoy з 03.06. змінюється кешбек: відтепер буде виплачуватись: за операціями в торгівельно-сервісній мережі (крім зарахувань ініційованих Банком, зарахувань з поточних рахунків юридичних осіб, фізичних осіб підприємців (балансові рахунки 2600, 2650, 2605) та переказів через СДО icON25) - 1%, а за операціями на користь ТОВ "МегаЛинк", ТОВ "Фрегат ТВ" (торгівельна марка Фрегат), виконаних через СДО iCon25 - 20%.
А що ви знаєте про China UnionPay (CUP) - це китайська організація з обслуговування банківських карт, асоціація банківської індустрії Китаю єдина міжбанківська мережа в країні, яка належить приблизно 85 банкам. Карти CUP приймаються в 169 країнах і регіонах світу. У 2015 році карти CUP стали першими в світі за обсягом транзакцій, обігнавши колишнього лідера Visa.
Основний ринок CUP - це Китай, де організація домінує: UnionPay використовують 80% всіх дебетових карт. У 2014 році на частку UnionPay доводилося 72% від загального обсягу транзакцій.
Кількість карт CUP в обігу по всьому світу приблизно дорівнює загальній кількості карт Visa і Mastercard разом узятих (більш 4.5 млрд карт з моменту заснування). І за прогнозами експертів, UnionPay в найближчі роки буде тільки збільшувати свою присутність по всьому світу.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:35
Вітаємо всіх із п’ятницею та останнім днем весни. До вашої уваги черговий огляд новин та змін по депозитах.
Стартувала акція “Гаряча пропозиція” від банку Кліринговий Дім. Встигніть отримати 17,5% річних.
Умови акційної пропозиції:
- мінімальна сума вкладу 1000 грн. з можливістю поповнення;
- максимальна сума вкладу необмежена;
- строк 181 день (6 місяців) без можливості дострокового розірвання Договору;
- виплата відсотків в кінці строку.
Акція діє по всій території України з 27 травня 2019 року по 26 липня 2019 року.
Оформіть депозит На замовлення вже зараз і отримайте додатково до +1,5% за допомогою нашого Бонусу.
З 28 травня вніс зміни до своєї депозитної програми Ідея Банк. Було знижено ставки на 3, 6, 9, 12 місяців по вкладам Безпечний та Весняний. Найвигіднішою лишається ставка по вкладу Весняний на термін 6 місяців: 18,08% у середньому. Нагадаємо, що за цим вкладом до стандартної ставки у перший місяць дії вкладу додається 8%.
Разом із деякими іншими змінами у новому додатку, змінив умови своїх вкладів і monobank. Відтепер його вкладникам доступні вклади із достроковим розірванням. Щоправда діє воно лише для вкладів до 3-х місяців, а також зменшує ставку у гривні на 1%. Ставки по депозитам без можливості дострокового розірвання лишились без змін.
3-го червня 2019 року в Агропросперіс Банку вступають в дію нові відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб у гривні та у доларах США.
Відтепер максимальну дохідність можна отримати за вкладом «Класичний» терміном на 12 місяців, а саме:
у гривні:
17,8% річних при розміщенні або пролонгації депозиту в сумі 100 тис. грн і більше;
17,75% річних при розміщенні депозиту в сумі до 100 тис. грн за умови пред'явлення пенсійного посвідчення;
17,5% річних – у інших випадках.
у доларах США:
5% річних при розміщенні або пролонгації депозиту в сумі 5 тис. дол. США і більше;
4,5% річних – у інших випадках.
Також ви можете отримати вищий відсоток за вкладами цього банку, подавши заявку на сторінці Бонусу до депозиту.
У Банку інвестицій та заощаджень набувають чинності до стандартної Програми лояльності для вкладників фізичних осіб.
Для строкових вкладів фізичних осіб, що будуть відкриті після 05.06.2019, не діятиме збільшення базової процентної ставки за вкладом під час автолонгації вкладу (автолонгація у розумінні автоматичного подовження вкладу на новий строк).
Для строкових вкладів фізичних осіб, що були відкриті до 05.06.2019, починаючи з 24.06.2019 не діятиме збільшення базової процентної ставки за вкладом під час автолонгації вкладу (автолонгація у розумінні автоматичного подовження вкладу на новий строк).
Таким чином, стандартна Програма лояльності буде мати наступні умови:
1. Максимальна сума усіх поповнень вкладу (якщо поповнення допускається умовами продукту) протягом строку дій вкладу не може перевищувати 100% від суми початкового внеску, який було розміщено у дату укладання депозитного договору. Поповнення припиняється за 30 календарних днів до закінчення строку дії вкладу.
Строкові депозити «Прибутковий», «Стабільний», «Зростаючий», «Динамічний» не передбачають дострокового повернення.
Депозит «Гостинний» передбачає можливість дострокового повернення.
2. Для Вкладу застосовується програма лояльності, яка передбачає збільшення базової процентної ставки в момент укладання договору вкладу, а саме:
- За умови пред’явлення пенсійного посвідчення: +0,5% до вкладу в гривнях або + 0,25% до вкладу в іноземній валюті;
- За умови розміщення суми вкладу понад 200 тис. грн. (або гривневий еквівалент в ін. валюті): +0,5% до вкладу в гривнях або + 0,25% до вкладу в іноземній валюті;
- За умови повторного розміщення вкладу (за виключенням вкладу «Гостинний»): +0,5% до вкладу в гривнях або +0,25% до вкладу в іноземній валюті. При цьому дана умова діє в одному з випадків:
а) переоформлення здійснюється вкладу протягом 30 днів, у сумі та на строк не менше попереднього вкладу;
б) переоформлення здійснюється протягом 30 днів вкладу в національній валюті у Долари США, при цьому сума вкладу у доларах США повинна бути не менше ніж сума попереднього гривневого депозиту (за курсом НБУ на дату переоформлення вкладу).
При цьому максимальне збільшення базової процентної ставки не може перевищувати на 0,5% річних в гривні або 0,25% річних в іноземній валюті.
3. Мінімальна сума поповнення складає 250 грн., або 50 USD, або 50 EUR – відповідно до валюти вкладу.
А які ваші думки щодо можливого дефолту в Україні та що робити з депозитами при найгіршому сценарії?
Додано: Нед 02 чер, 2019 07:58
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Дострокове розірвання депозиту доступне для депозитів зі строком дії ВІД 3-х місяців. Депозит до 3-х місяців розірвати не вийде.
Додано: Чет 06 чер, 2019 09:29
Всім привіт. Із невеликим запізненням пропонуємо вам огляд новин та змін по кредитних картках.
І одразу 3 новини від Альфа-Банку:
У червні, крім нових категорій, Cash`U CLUB приготував для всіх учасників приємний подарунок. Найпопулярніші варіанти – «АЗС», «Кіно», «Кафе» – знову доступні всім, незалежно від статусу, і вже включені в список категорій «СУПЕРбонуси» на поточний місяць.
Таким чином, буде вирішена проблема поповнення рахунку через термінали і банкомати з функцією cash-in за нерівної суми з копійками. Тепер обов'язковою умовою буде кратність 50-ти, при цьому округлення суми пройде в менший бік.
А подати заявку на оформлення цих карток ви можете за допомогою наог фінансового супермаркету.
Відтепер в мобільному додатку ПУМБ online доступна нова функція – нагадування пін-коду картки. Щоб отримати пін-код в смс-повідомленні, потрібно в розділі «Картки та рахунки» вибрати потрібну картку та в налаштуваннях картки активувати опцію «Нагадати пін-код». Після підтвердження операції за допомогою OTP-паролю на основний номер телефону клієнта в банку прийде смс з пін-кодом. Якщо основний номер телефону клієнта в банку не співпадає з номером, до якого підключено ПУМБ online, пін-код надіслано не буде.
Повідомлення з паролем також містить рекомендацію видалити смс-повідомлення одразу після отримання. Це базові правила фінансової безпеки, якими має керуватися кожен клієнт. ПУМБ постійно працює над вдосконаленням безпеки мобільного додатку. Вже додано нові параметри відновлення паролю до мобільного додатку ПУМБ online а також впроваджено більш складний спосіб ідентифікації клієнта в мобільному додатку.
Опція «нагадування пін-коду» з’явиться з черговим оновлення мобільного додатку.
Ознайомитись з тарифами та оформити одну з карток банку ПУМБ ви можете на сторінках нашого сервісу порівняння.
Monobank запускає видачу карток Visa. Клієнти зможуть отримати карту Visa вже на поточному тижні в точках видачі monobank. Привілеї, які відкриваються для власників карток Visa:
Можливість швидко, безпечно і зручно платити в Україні та за її межами в більш ніж 200 країнах світу, а також онлайн;
участь в міжнародних та українських промо від компанії;
можливість оплачувати покупки в інтернеті в один клік за допомогою технології Visa Checkout;
Для оформлення платіжної картки Visa, необхідно сказати про вибір Visa співробітнику точки видачі карт monobank.
Подати заявку на оформлення цієї картки ви можете і у нас на порталі.
А ви вже бачили
Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:00
Всім гарної п’ятниці! А ми з черговим оглядом новин та змін по депозитах.
З 05.06. ПУМБ обновив свою депозитну програму. Було збільшено ставки за депозитом Дохідний у гривні. Також було додано депозити Накопичувальний з можливістю поповнення і виплатою відсотків щомісячно та акційний вклад Master Бонус.
Скористатися умовами акційного депозиту Master Бонус можуть клієнти ПУМБ, які зареєструвалися для участі у програмі лояльності «Mastercard Rewards». Важлива умова – «Master Бонус» можна відкрити лише за умови відкриття нового депозиту або збільшення загальної суми коштів клієнта на депозитних рахунках в ПУМБ відносно коштів, що станом на 23:59 04.06.19 були розміщені на всіх депозитах в гривні (строкових і на вимогу). Дохідність акційного депозиту «Master Бонус» варіюється залежно від строку вкладу: відсоткова ставка на депозит у гривні строком від 6 до 18 місяців складає 18% річних. Дохідність вкладу строком від 3 місяці складає 17,6% річних у гривні. Акція діє по 31 липня 2019 року включно.
З 28.05. вніс зміни до депозитів Ідея Банк. Із депозитної програми було вилучено вклад Весняний. Решта ж ставок по вкладам залишилась без змін. Максимальну дохідність у гривні можна отримати, розмістивши вклад Безпечний онлайн без поповнення на термін 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну - 17,75%. У іноземній валюті також максимальні ставки за тим же вкладом на аналогічних умовах - 2% у доларах США та 1,75% у євро.
Також було внесено зміни по вкладах банку Форвард. Вклад Весняний теж було вилучено із програми. Ставки по вкладу Альтернативний на 9 місяців було збільшено на 0,25%. По вкладу Крок назустріч Стандарт відсоткова ставка збільшилась на 0,25%. По вкладах Крок назустріч у валюті та Максимум ставку у доларах США було збільшено на 0,5%.
А отримати вищий дохід за вкладом Альтернативний ви можете за допомогою нашого бонусу.
З 3 червня змінились також ставки в гривні за вкладами Класичний Строковий та Бонус у Райффайзен Банку Аваль. Відтепер максимальною є ставка по депозиту Класичний Строковий на 6 місяців для суми 200 тис. грн і більше - 16%. По вкладу ж Бонус на 1 місяць з можливими 5-ма пролонгаціями діє прогресивна ставка і максимум за 6 місяців становитиме 15%. До вкладу Універсальний було додано спеціальну пропозицію - бонус до стандартної ставки строком на 3 місяці при відкритті вкладу в пакеті в системі інтернет-банкінгу «Райффайзен Онлайн» у розмірі +0,5%
Кумедна новина з телеграм-каналу Дмитра Дубілета: Голландський нео-банк Bunq опублікував прес-реліз з сенсаційним заголовком, що він запустив депозитний продукт зі ставкою в 9 разів вище, ніж середній по країні. Ось тільки середня ставка там зараз 0.03%, а у Bunq - 0.27%.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:18
Вітаємо вас у цю спекотну п’ятницю! Пропонуємо огляд новин та змін по депозитах.
З 10 червня вніс зміни до своєї депозитної програми Укрсиббанк. Відтепер банк не пропонує вклад Активні гроші. Також було змінено терміни розміщення для вкладів Гарантований капітал та Надійний статок: 9-24 місяці
Змінив ставки по гривневим депозитам у меншу сторону і банк Конкорд. Найвищу дохідність тепер має вклад Класичний+ терміном 12 місяців при розміщенні в системі інтернет-банкінгу icON25: 17%.
З 11 червня підвищились на 0,5-1% ставки у гривні по депозитам у monobank. Максимальною тепер є ставка у 18% на 12 місяців по депозиту без права дострокового розірвання, а також по вкладу Iron.
А ось Універсалбанк підвищив з 11.06 ставки по Строковим депозитам. З урахуванням усіх програм лояльності, при розміщенні вкладу на 12 місяців ви можете отримати до 17,5% у гривні, 3,25% у доларах США та 2,25% у євро.
Також збільшити ставки за депозитами у цьому банку ви можете, подавши заявку на відповідній сторінці нашого фінансового супермаркету.
Востаннє редагувалось Financial Expert в П'ят 14 чер, 2019 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:23
Financial Expert
прошу поправити посилання в вашій останній новині - усі вони ведуть на один банк, а саме - банк Форвард
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:31
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