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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:42

Гарної вам середи! А у нас черговий огляд новин та змін по кредитних картках.

Поїздки на таксі будуть не лише комфортними, але й економними, якщо розраховуватися в Apple Pay з кредиткою Mastercard ТАСкомбанку.
Беріть участь у спільній акції ТАСкомбанку й Mastercard та повертайте 50 % кешбеку за поїздки на таксі!
Щоб стати учасником акції, достатньо двох простих дій:
Додавайте свою кредитну картку Mastercard від ТАСкомбанку — «Велика п’ятірка», «Weekend» чи #PUDRAСARD — в Apple Pay;
Оплачуйте кредитними картками Mastercard ТАСкомбанку в Apple Pay за таксі та отримуйте 50 % кешбеку. Кешбек нараховується не пізніше, ніж до 15 числа наступного місяця.
Оформити кредитні картки від ТАСкомбанку ви можете на нашому порталі.

Форвард банк з 17.06.2019 р. вніс зміни до тарифів по обслуговуванню платіжних карток, а саме змінюється розмір тарифу «Плата за пропуск Мінімального платежу». Відтепер за пропуск, здійснений вперше, клієнт платитиме 250 грн. штрафу, 2-й та 3-й раз поспіль - 350 грн., а за 4-й раз поспіль - уже 400 грн.
Ознайомитись з з рештою тарифів по картам цього банку ви можете на сторінці банку.

У додатку monobank з’явилась раніше анонсована можливість встановити динамічний CVC2.
Є клієнти, які переживають, що, умовно, офіціант перепише дані їх карти і піде на шопінг в Інтернет.
Для таких клієнтів в налаштуваннях безпеки з'явився Динамічний CVC2 (нагадаю, CVC2 - це три цифри на зворотному боці картки, які вказуються при Інтернет-платежі). З його активацією три цифри на звороті пластикової карти перестають працювати, а замість них кожні 60 хвилин генерується новий CVC2, який можна подивитися в додатку.
Якщо цю функцію відключити, то три цифри на звороті карти знову працюють.
Подати заявку на оформлення карти Монобанку ви можете тут.

А ви знали, що сьогодні понад 90% усіх грошей світу — це понад 400 трильйонів доларів — існують лише на банківських серверах?
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:52

  Financial Expert написав:кожні 60 хвилин генерується новий CVC2

Не совсем верная формулировка. Новый код генерируется в начале каждого часа.
Bosstone
 
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  #<1 ... 28293031
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