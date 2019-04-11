Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 19 чер, 2019 20:42

Гарної вам середи! А у нас черговий огляд новин та змін по кредитних картках.Поїздки на таксі будуть не лише комфортними, але й економними, якщо розраховуватися в Apple Pay з кредиткою MastercardБеріть участь у спільній акції ТАСкомбанку й Mastercard та повертайте 50 % кешбеку за поїздки на таксі!Щоб стати учасником акції, достатньо двох простих дій:Додавайте свою кредитну картку Mastercard від ТАСкомбанку — «Велика п’ятірка», «Weekend» чи #PUDRAСARD — в Apple Pay;Оплачуйте кредитними картками Mastercard ТАСкомбанку в Apple Pay за таксі та отримуйте 50 % кешбеку. Кешбек нараховується не пізніше, ніж до 15 числа наступного місяця.банк з 17.06.2019 р. вніс зміни до тарифів по обслуговуванню платіжних карток, а саме змінюється розмір тарифу «Плата за пропуск Мінімального платежу». Відтепер за пропуск, здійснений вперше, клієнт платитиме 250 грн. штрафу, 2-й та 3-й раз поспіль - 350 грн., а за 4-й раз поспіль - уже 400 грн.У додаткуз’явилась раніше анонсована можливість встановити динамічний CVC2.Є клієнти, які переживають, що, умовно, офіціант перепише дані їх карти і піде на шопінг в Інтернет.Для таких клієнтів в налаштуваннях безпеки з'явився Динамічний CVC2 (нагадаю, CVC2 - це три цифри на зворотному боці картки, які вказуються при Інтернет-платежі). З його активацією три цифри на звороті пластикової карти перестають працювати, а замість них кожні 60 хвилин генерується новий CVC2, який можна подивитися в додатку.Якщо цю функцію відключити, то три цифри на звороті карти знову працюють.А ви знали, що сьогодні понад 90% усіх грошей світу — це понад 400 трильйонів доларів — існують лише на банківських серверах?