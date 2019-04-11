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Обзор новинок и интересных
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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:42

Гарної вам середи! А у нас черговий огляд новин та змін по кредитних картках.

Поїздки на таксі будуть не лише комфортними, але й економними, якщо розраховуватися в Apple Pay з кредиткою Mastercard ТАСкомбанку.
Беріть участь у спільній акції ТАСкомбанку й Mastercard та повертайте 50 % кешбеку за поїздки на таксі!
Щоб стати учасником акції, достатньо двох простих дій:
Додавайте свою кредитну картку Mastercard від ТАСкомбанку — «Велика п’ятірка», «Weekend» чи #PUDRAСARD — в Apple Pay;
Оплачуйте кредитними картками Mastercard ТАСкомбанку в Apple Pay за таксі та отримуйте 50 % кешбеку. Кешбек нараховується не пізніше, ніж до 15 числа наступного місяця.
Оформити кредитні картки від ТАСкомбанку ви можете на нашому порталі.

Форвард банк з 17.06.2019 р. вніс зміни до тарифів по обслуговуванню платіжних карток, а саме змінюється розмір тарифу «Плата за пропуск Мінімального платежу». Відтепер за пропуск, здійснений вперше, клієнт платитиме 250 грн. штрафу, 2-й та 3-й раз поспіль - 350 грн., а за 4-й раз поспіль - уже 400 грн.
Ознайомитись з з рештою тарифів по картам цього банку ви можете на сторінці банку.

У додатку monobank з’явилась раніше анонсована можливість встановити динамічний CVC2.
Є клієнти, які переживають, що, умовно, офіціант перепише дані їх карти і піде на шопінг в Інтернет.
Для таких клієнтів в налаштуваннях безпеки з'явився Динамічний CVC2 (нагадаю, CVC2 - це три цифри на зворотному боці картки, які вказуються при Інтернет-платежі). З його активацією три цифри на звороті пластикової карти перестають працювати, а замість них кожні 60 хвилин генерується новий CVC2, який можна подивитися в додатку.
Якщо цю функцію відключити, то три цифри на звороті карти знову працюють.
Подати заявку на оформлення карти Монобанку ви можете тут.

А ви знали, що сьогодні понад 90% усіх грошей світу — це понад 400 трильйонів доларів — існують лише на банківських серверах?
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:52

  Financial Expert написав:кожні 60 хвилин генерується новий CVC2

Не совсем верная формулировка. Новый код генерируется в начале каждого часа.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:14

Гарної вам липневої середи! А у нас черговий огляд новин та змін по кредитних картках.

Альфа-Банк Україна оновив перелік категорій «Мої СУПЕРбонуси» у програмі лояльності Cash’U CLUB, за які нараховується підвищений кешбек до 20%.
У липні учасники знов можуть обрати найпопулярніші варіанти – «АЗС», «Кіно та театри», «Продукти», «Кафе та ресторани». Врахуйте, що кешбек по деяких з них помітно підвищено у порівнянні з червнем.
Серед новинок зустрічайте справжні літньо-відпусткові категорії: «Залізничні квитки», «Автобусні квитки», «Готелі» та «Круїзні лінії»! Попереду ще два місяці літа, і з Cash’U CLUB подорож стане набагато вигіднішою.
Тож, перевіряйте які категорії потрапили до вашого статусу у клубі. Нагадаємо, що залежно від нього можна обрати від 2 до 5 категорій, за які отримаєте підвищений кешбек.
Обравши категорії, не забудьте перевірити розділ з розіграшами. У липні є можливість обміняти бонуси Cash’U на участь у п’яти розіграшах, де подарунки це: 1000 бонусів Cash’U на рахунок, экшн-камера Xiaomi, 20 л палива, 5% кешбеку на залізничні та автобусні квитки та найгарячіший подарунок – сертифікат номіналом 70 000 грн на відпочинок.
Замовити картку і стати учасником Cash’U CLUB ви можете у нас на порталі.

Юнекс Банк оголошує акцію «Відпочивай з вигодою!» Повертаємо до 10% від суми покупок кредитною карткою!
Увесь липень за розрахунки кредитною карткою від Юнекс Банку банк повертає до 10% від суми витрат за рахунок кредитних коштів.
Щоб отримати винагороду:
з 1 липня по 31 липня 2019 р. розраховуйтеся кредитною карткою від Юнекс Банк: за послуги готелів (оплата, бронювання); за транспортні послуги (оплата проїзду, квитків тощо); у закладах громадського харчування;
на суму від 300 грн за рахунок кредитного ліміту. Країна, в якій ви здійснюєте оплати карткою, значення не має!
Акція розповсюджується: на витрати карткою як в Україні, так і за кордоном та на всі активні кредитні картки, що були/будуть оформлені у торговельних точках та відділеннях Юнекс Банк.
Винагорода зараховується на картку протягом 5 робочих днів з дати закінчення акції в розмірі:
5% від суми витрат за послуги готелів;
5% від суми витрат за транспортні послуги;
10% від суми витрат у закладах громадського харчування;
але не більше 500 грн на один картковий рахунок клієнта.
У вас ще немає кредитної картки від Юнекс Банк? Замовляйте її у нашому фінансовому супермаркеті.

З 1 липня відбулися зміни по картах банку Глобус.
По карті Запасочка:
М-Банкінг 7 грн./міс (було 5 грн./міс)
Зняття готівки 1% + 10 грн. (було 1% + 2 грн.)
Зміна ПІН-коду 10 грн. (було 2 грн.)
Переказ на карти інших банків 0,2%, мінімум 10 максимум 2000 грн. (було 0,1%, мінімум 4 максимум 200 грн.)
По карті Platinum MasterCard Преміальна карта:
Обслуговування - 2990 грн. (Було 2490 грн.);
Відсоток на залишок - 18% (було 6,9%);
Комісія за зняття власних коштів:
В касі свого банку - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.);
В банкоматах свого банку - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.);
В банкоматах банків партнерів - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.);
В банкоматах інших банків - 2% + 20 грн. (Було 2% + 5 грн.).

З 25 червня у Райффайзен банку Аваль з’явилась нова карта: Кредитна картка 100 днів. Досить цікавий підхід до формування Пільгового періоду: Під Пільговим періодом розуміється проміжок часу, який починається з дати використання Кредиту (першої здійсненої в Пільговому періоді операції оплати вартості товарів/послуг з використанням ПК за рахунок Кредиту) та закінчується через сто календарних днів включно.
Наприклад:
- дата покупки – 26.06;
- дата найближчого нарахування процентів – 25.07, наступні нарахування – 25.08 та 25.09;
- строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 03.10.2019 (100 днів);
- дати щомісячного погашення заборгованості (5%) – 20-ті числа: до 20.08; 20.09;
- повне погашення – до 03.10.
Незабаром ця карта з’явиться і у нашому фінансовому супермаркеті, а поки що ви можете ознайомитись із умовами по іншим кредитним карткам цього банку.

Також ми додали до сервісу порівняння картки від А-Банку і, зокрема, Зелену картку, тож ви завжди зможете ознайомитись із актуальними тарифами за цим посиланням.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:39

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:З 25 червня у Райффайзен банку Аваль з’явилась нова карта: Кредитна картка 100 днів. Досить цікавий підхід до формування Пільгового періоду: Під Пільговим періодом розуміється проміжок часу, який починається з дати використання Кредиту (першої здійсненої в Пільговому періоді операції оплати вартості товарів/послуг з використанням ПК за рахунок Кредиту) та закінчується через сто календарних днів включно.
Наприклад:
- дата покупки – 26.06;
- дата найближчого нарахування процентів – 25.07, наступні нарахування – 25.08 та 25.09;
- строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 03.10.2019 (100 днів);
- дати щомісячного погашення заборгованості (5%) – 20-ті числа: до 20.08; 20.09;
- повне погашення – до 03.10.

Який прОцент по 25 числах нараховується?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:09

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:Наприклад:
- дата покупки – 26.06;
- дата найближчого нарахування процентів – 25.07, наступні нарахування – 25.08 та 25.09;
- строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 03.10.2019 (100 днів);
- дати щомісячного погашення заборгованості (5%) – 20-ті числа: до 20.08; 20.09;
- повне погашення – до 03.10.

Тобто з 26.06 по 26.07 пільговий період не діє і відсотки рахуються по повній? Дійсно "цікавий підхід".
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